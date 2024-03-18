موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142371 الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يقوم بزيارة إلى وزارة الدفاع (جيوان) يرافقه فيها سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
3142377 الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يقوم بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني يرافقه فيها سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
3142322 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وتقول ان حريقا نشب عند بوابة المجمع الطبي أسفر عن وقوع حالات اختناق بين النساء والاطفال والنازحين في المستشفى.
3142350 أربيل - الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر أحزاب إقليم كردستان العراق يعلن مقاطعة الانتخابات النيابية في يونيو المقبل ويهدد بالانسحاب من العملية السياسية في العراق برمتها وذلك احتجاجا على "النظام الانتخابي المفروض وعلى جميع الخروقات الدستورية التي تمارسها المحكمة الاتحادية".
3142382 واشنطن - مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يؤكد مقتل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مروان عيسى خلال عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة حيث يخوض الكيان المحتل حربا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
3142365 إسلام آباد - باكستان تعلن أنها نفذت "اعتمادا على معلومات استخبارية" عمليات لمكافحة "الإرهاب" في مناطق حدودية داخل أفغانستان وتقول إن العمليات "كانت تهدف بشكل رئيسي إلى تعقب الإرهابيين المنتمين إلى فصيل (حافظ جول بهادور) المسؤول عن العديد من الهجمات الإرهابية داخل باكستان".
3142374 واشنطن - السلطات الأمنية في ولاية فلوريدا الأمريكية تعلن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار وقع بثلاثة مواقع مختلفة وسط مدينة (جاكسونفيل بيتش) وتقول إن إطلاق النار "بدأ عندما قامت الشرطة بتفريق مجموعة من 250 إلى 400 مراهق تجمعوا تحت رصيف وكانوا يتشاجرون". (النهاية)
ر ج
MENAFN18032024000071011013ID1107993554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.