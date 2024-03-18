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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/18/2024 11:31:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142371 الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يقوم بزيارة إلى وزارة الدفاع (جيوان) يرافقه فيها سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
3142377 الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يقوم بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني يرافقه فيها سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
3142322 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وتقول ان حريقا نشب عند بوابة المجمع الطبي أسفر عن وقوع حالات اختناق بين النساء والاطفال والنازحين في المستشفى.
3142350 أربيل - الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر أحزاب إقليم كردستان العراق يعلن مقاطعة الانتخابات النيابية في يونيو المقبل ويهدد بالانسحاب من العملية السياسية في العراق برمتها وذلك احتجاجا على "النظام الانتخابي المفروض وعلى جميع الخروقات الدستورية التي تمارسها المحكمة الاتحادية".
3142382 واشنطن - مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يؤكد مقتل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مروان عيسى خلال عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة حيث يخوض الكيان المحتل حربا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
3142365 إسلام آباد - باكستان تعلن أنها نفذت "اعتمادا على معلومات استخبارية" عمليات لمكافحة "الإرهاب" في مناطق حدودية داخل أفغانستان وتقول إن العمليات "كانت تهدف بشكل رئيسي إلى تعقب الإرهابيين المنتمين إلى فصيل (حافظ جول بهادور) المسؤول عن العديد من الهجمات الإرهابية داخل باكستان".
3142374 واشنطن - السلطات الأمنية في ولاية فلوريدا الأمريكية تعلن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار وقع بثلاثة مواقع مختلفة وسط مدينة (جاكسونفيل بيتش) وتقول إن إطلاق النار "بدأ عندما قامت الشرطة بتفريق مجموعة من 250 إلى 400 مراهق تجمعوا تحت رصيف وكانوا يتشاجرون". (النهاية)

ر ج



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