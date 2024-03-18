البوتاس تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18آذار(بترا)- أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن الشركة حققت خلال السنوات القليلة الماضية، وبدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة، العديد من الإنجازات التي عززت من تنافسيتها واستطاعت بفضلها تحقيق أهداف مساهميها ومستثمريها وموظفيها.

جاء ذلك خلال استعراضه لمنجزات الشركة وخططها المستقبلية أمام رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية وضاح البرقاوي وعدد من أعضاء المجلس اليوم الاثنين.

وأوضح المهندس أبو هديب أن "البوتاس العربية" تعاملت مع العديد من التحديات والتقلبات المختلفة التي واجهت سوق الأسمدة العالمي بحرفية واقتدار عاليين، حيث قامت الشركة بتطوير وتنويع منتجاتها مما مكّنها من الدخول لأسواق جديدة غير أسواقها التقليدية.

ولفت إلى الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به شركة البوتاس العربية تنفيذاً لاستراتيجيتها المجتمعية والتي تقوم على نهج الاستدامة، وتُركز على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام، مثل التعليم، والصحة، والشباب والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، إضافة إلى العمل على تمكين المجتمعات التي تعمل بها الشركة.

وشدد المهندس أبو هديب على أهمية استغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها صناعات الأسمدة الأردنية، لإقامة مشروعات استثمارية تتوافق والرؤى الملكية الاستشرافية الساعية لإيجاد حلول للحد من نسب الفقر والبطالة في الأردن، لافتاً إلى أن رحلة "البوتاس العربية" التي امتدت على مدى 6 عقود، هي مثال على قدرات وإمكانات القطاع الخاص الأردني في دفع مسيرة التنمية في البلاد.

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، استراتيجية الشركة المستقبلية وتوجهاتها ومشاريعها وخططها للنمو في قطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة في المملكة، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت وتحت رعاية رئيس الوزراء استراتيجيتها الجديدة للأعوام (2024-2028) والتي ستقوم من خلالها بالبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على مدار السنوات الماضية.

ولفت الدكتور النسور إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تتضمنها الاستراتيجية أبرزها زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بأنواعها المختلفة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات للتوسع في إنتاج المواد الكيماوية المشتقة من معادن البحر الميت من خلال شركاتها الحليفة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على مكانة الشركة محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن شركة البوتاس العربية وباعتبارها إحدى ركائز الصناعة الرئيسة لقطاعي التعدين والأسمدة في المملكة، باشرت العمل بالتعاون مع عدد من الشركاء في هذين القطاعين على تنفيذ مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي وبما يضمن تعزيز دور المملكة في الأمن الغذائي العالمي والدخول في صناعات مستقبلية تنافسية، ويسهم أيضاً في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي في المملكة.

واستعرض الدكتور النسور ممارسات وسياسات شركة البوتاس العربية في الحوكمة والشفافية والإفصاح والتي تطبق في كافة أنشطة الشركة وتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

بدوره، أشاد البرقاوي بالإنجازات التي حققتها شركة البوتاس العربية خلال السنوات الماضية والتي مكّنتها من لعب دور حيوي ومهم في الأردن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دورها الفاعل في تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمي.

وأشار البرقاوي إلى أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية تعد ثاني أكبر مساهم في شركة البوتاس العربية، حيث تمتلك حوالي 26 بالمئة من رأس مال الشركة، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في المملكة.

وبين البرقاوي أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية توجه سياستها الاستثمارية بناءً على معايير عالمية، بهدف تعظيم عوائد الاستثمارات الحكومية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية عبر المساهمة الفعالة والاستثمار الطويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع التعدين، ولا سيما في شركة البوتاس العربية.

--(بترا)

رش/ب ع/ هـ ح

18/03/2024 23:59:37