Tuesday, 19 March 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النائب العام يدشن مشاريع التحول الرقمي

3/18/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، بمقر النيابة العامة في الرياض مشاريع التحول الرقمي والتي تأتي استمراراً لاستراتيجية النيابة العامة.
وتهدف المشاريع إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة وتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين بما يكفل الالتزام بالأنظمة ويخلق مزيداً من التعاون مع جميع الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها.
كما تعتمد المشاريع على رفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي لتكون الخدمات رقمية بالكامل مع تحسين فاعلية الإجراءات لكافة أصحاب المصلحة داخلياً و خارجياً، ورفع مستوى رقمنة الإجراءات الجزائية لتحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية، إضافةً لخدمات ذاتية دون الاعتماد على العامل البشري حيث تم التدشين من خلال الذكاء الاصطناعي "سديم" وهي أحد أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة

MENAFN18032024000089011017ID1107993518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث