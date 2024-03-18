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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى دعم نزع السلاح

3/18/2024 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى قيادة الطريق نحو نزع السلاح النووي، بما في ذلك الاتفاق على عدم البدء في استخدامها.
وقال أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي إن الأسلحة النووية هي الأسلحة الأكثر فتكا التي تم اختراعها على الإطلاق، فهي قادرة على القضاء على كل أشكال الحياة على الأرض. تتزايد هذه الأسلحة اليوم من حيث القوة والمدى والقدرة على التخفي.
وقال إن الإطلاق العرضي هو خطأ واحد، وسوء تقدير واحد، وتصرف متهور واحد. وفي نهاية المطاف، ستدفع البشرية جمعاء الثمن. يجب عدم شن حرب نووية مطلقا لأنه لا يمكن أبدا الفوز في حرب نووية.
وطلب غوتيريش من الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقود الطريق في 6 مجالات.
أولا، يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تعيد الانخراط من أجل تطوير تدابير الشفافية وبناء الثقة لمنع أي استخدام للأسلحة النووية.
ثانيا، يجب وقف استعراض الأسلحة النووية. التهديدات باستخدام الأسلحة النووية بأي صفة غير مقبولة.
ثالثا، يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تعيد التأكيد على تعليق التجارب النووية. وهذا يعني التعهد بتجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تقوض معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
رابعا، يجب أن تتحول الالتزامات بنزع السلاح النووي إلى أفعال. ويجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تفي بالتزاماتها تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. عليها أن تتعهد بمحاسبة بعضها البعض على هذه الالتزامات.
خامسا، يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتفق بشكل عاجل على ألا تكون أي منها أول من يستخدم الأسلحة النووية. وفي واقع الأمر، ينبغي ألا يستخدمها أي طرف تحت أي ظرف من الظروف.
سادسا، يجب أن يكون هناك تخفيض في عدد الأسلحة النووية. ويجب أن تقود هذا التخفيض الولايات المتحدة وروسيا -- الدولتان اللتان تمتلكان أكبر الترسانات النووية.
وحذر غوتيريش من أن التوترات الجيوسياسية وانعدام الثقة اليوم تسببا في تصعيد خطر الحرب النووية إلى أعلى مستوياته منذ عقود.
وطالب مجلس الأمن بأن ينظر إلى ما هو أبعد من الانقسامات الحالية، وبأن يعلن بوضوح أن العيش مع التهديد الوجودي للأسلحة النووية أمر غير مقبول، وبأن يقود الطريق نحو عالم خال من أدوات الإبادة هذه.

MENAFN18032024000130011022ID1107993514

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