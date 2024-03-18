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خطف أكثر من 100 شخص في هجومين في شمال غرب نيجيريا

3/18/2024 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خُطف أكثر من 100 شخص في هجومين منفصلين في شمال غرب نيجيريا وقعا بعد أسابيع على خطف أكثر من 250 تلميذا في الولاية ذاتها، وفق ما أفاد سكان ومسؤولون فرانس برس أمس.
وخطف مسلحون 87 شخصا في محطة كاجورو ليل أمس الاول، وفق ما قال رئيس الحكومة المحلية إبراهيم غاجيري، بينما أفاد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق فرانس برس بأن 16 شخصا خطفوا في قرية قريبة السبت.
وصرح لفرانس برس: «اخرجوا الناس من منازلهم تحت تهديد السلاح».
وقال أحد السكان ويدعى هاريسو داري إن مجموعات من المهاجمين اقتحموا القرية وانتقلوا من منزل إلى آخر وخطفوا السكان.
وأكد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق، تحدثا إلى فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويتهما، هذه الرواية.
وخطف السبت 16 شخصا في دوغون نوما على بعد حوالي عشرة كيلومترات، بحسب هاريسو داري والمصدر الأممي والمسؤول المحلي السابق.

MENAFN18032024000130011022ID1107993513

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