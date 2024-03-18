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إيران مقتل نحو 300 شخص في احتجاجات عام 2022

3/18/2024 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل 281 شخصا في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني العام 2022، بحسب تقرير رسمي نشر في إيران، وهو عدد أقل بكثير من الذي قدمه خبراء الأمم المتحدة.
ويظهر هذا العدد في تقرير نشرته اللجنة الخاصة التي كلفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التحقيق في شأن احتجاجات 2022.
تم الكشف عن الوثيقة الواقعة في 300 صفحة تقريبا بعد 10 أيام من صدور تقرير أعده خبراء مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أكد أن «أرقاما موثوقة تشير إلى أن ما لا يقل عن 551 متظاهرا قتلوا على أيدي قوات الأمن بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلا».
ومن بين 202 قتيل مدني أحصتهم لجنة التحقيق الإيرانية، 112 هم «مارة قتلوا على يد مثيري الشغب الذين كانوا يحملون أسلحة غير مرخصة لا تستخدمها الشرطة».
كذلك، كان 90 من القتلى ضالعا في «أعمال إرهابية وهجمات» ضد الجيش والشرطة والإدارات الحكومية.
قدرت اللجنة عدد أفراد قوات الأمن الذين قتلوا بـ 79.
وخلص الخبراء الإيرانيون إلى أن «المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقضاء، تصرفت بمسؤولية في مواجهة الاضطرابات».
وتوصلت بعثة تقصي الحقائق الأممية إلى أنه «في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين» ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».
ودانت طهران هذا التقرير، معتبرة أنه يستند إلى «مزاعم لا أساس لها» ويقوم على «معلومات عارة من الصحة».
واعتمد الخبراء الإيرانيون على نتائج الفحوصات الطبية التي تفيد بأن مهسا أميني توفيت بسبب حالتها الصحية الأساسية التي تطورت إلى «نقص حاد في الأكسجة وبالتالي تلف دماغي» في 16 سبتمبر 2022، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.
وقد اعترض أحد أقربائها على هذه الرواية بالقول إن الشابة البالغة 22 عاما توفيت جراء «ضربة قوية على الرأس».
كذلك، أشارت اللجنة إلى توقيف 34 ألف شخص خلال «الاضطرابات»، لايزال «292 فقط منهم قيد الاعتقال» بينهم «158 محكوما عليهم بالسجن».
ورأى الخبراء الإيرانيون أن «الدور الذي يلعبه الأجانب» و«حكومات معينة» في «تصعيد التظاهرات»، «واضح».
كذلك، حملوا «الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، إلخ...» فضلا عن «أجهزة الاستخبارات» والمنظمات «الانفصالية» و«المناهضة للثورة» و«القنوات الفضائية المناهضة لإيران» المسؤولية.

MENAFN18032024000130011022ID1107993512

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