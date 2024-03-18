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تين هاج متفائل بمستقبل مانشستر يونايتد بعد تخطي ليفربول

3/18/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- أكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، أن الفوز على ليفربول 4-3 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أول من أمس، لن يعني شيئا في حال فشل في تخطي كوفنتري في الدور نصف النهائي الشهر المقبل.
وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة كوفنتري الذي أقصى وولفرهامبتون في مفاجأة مدوية بالدور ربع النهائي.
وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "أي تي في" عقب انتهاء اللقاء: "للوصول إلى النهائي علينا الفوز على كوفنتري، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا. لقد رأينا أن كوفنتري يتمتع بروح وعقلية عظيمة. سنجهز أفضل ما لدينا للعب في النهائي".
وعن الفوز على ليفربول، قال تين هاج: "أول 30 دقيقة كانت الأفضل في موسمنا بأكمله، كنا نلعب كفريق ولكن بعد ذلك تأثرنا بثغرات بين الخطوط ولا يمكنك السماح بذلك أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا. لقد تفوقوا علينا".
وأضاف: "ثم أجرينا تغييرات وخاطرنا وكان اللاعبون رائعين. كان السلوك رائعًا وأظهرنا إيمانًا قويًا للفوز بهذه المباراة".
وأشار تين هاج إلى دور ماركوس راشفورد الذي أحرز الهدف الثالث، بعدما أهدر في وقت سابق مجموعة من الفرص السهلة، بقوله: "راشفورد يتمتع بالمرونة، ويستمر في التقدم، وعادة ما ينهي تلك اللحظات، لكنه استمر في التقدم للحصول على فرصة أخرى. وقد ألهم ذلك اللاعبين الآخرين".
وأكمل: "لدينا فريق للمستقبل. سيبرز اللاعبون الذين يتطورون بشكل جيد للغاية مثل ديالو، جارناتشو، كوبي ماينو".
من جانبه، أكد نجم مانشستر يونايتد الشاب أماد ديالو، أنه نسي حصوله على بطاقة صفراء، ما دفعه للاحتفال بصخب بهدفه القاتل في شباك ليفربول، الأمر الذي تسبب في طرده خلال الثواني الأخيرة من مباراة الفريقين.
وبادر مانشستر يونايتد بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق سكوت مكتوميناي، لكن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر منح التعادل لليفربول في الدقيقة 44.
وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، محرزا هدفه الأول في المسابقة هذا الموسم وهدفه الـ13 في تاريخ لقاءاته ضد مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات، ليعزز رقمه كأكثر فريق سجل أهدافا بمرماه خلال 14 مباراة.
ورغم السيطرة الميدانية لليفربول في معظم فترات الشوط الثاني، لكنه لم يترجم الفرص التي سنحت له إلى أهداف، ليأتي العقاب في الدقيقة 85، عقب تسجيل أنتوني الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ويلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين.
وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، بعدما أضاف هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 105، غير أن ماركوس راشفورد أحرز هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 112.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 واللجوء لركلات الترجيح، أحرز ديالو هدف الصعود اليونايتد في الدقيقة 121، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني عقب إلقائه قميص الفريق خلال احتفاله بالهدف.
وقال ديالو لشبكة "اي تي في": "أعتقد أننا نستحق الفوز، لعبنا مباراة جيدة للغاية اليوم، واحدة من أفضل مبارياتنا خلال الموسم، لذا أشعر بسعادة كبيرة لتحقيق الفوز".
وتابع "في مواجهة ليفربول هي لحظة مهمة للغاية، لذا أعتقد أنه أفضل هدف في مسيرتي، عندما مرر لي (جارناتشو) الكرة أردت أن أعيدها له لكن رأيت أن اللحظة مناسبة للتسديد".
وختم المهاجم العاجي الشاب بالقول "نسيت أنني حصلت على بطاقة صفراء، لذا أشعر بخيبة أمل شديد لطردي، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أننا فزنا".
أـما قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، فأكد أن فريقه بات بوسعه الآن التطلع لتحقيق أهدافه.
وقال فرنانديز في تصريحات لشبكة "أي تي في": "لدينا فريق شاب، وهم بحاجة إلى الوقت، وعندما تتاح لهم الفرصة للعب، عليهم أن يظهروا أن لديهم الجودة للعب مع مانشستر يونايتد. لدينا الإيمان دائمًا، والمشكلة هي أننا لم نكن متسقين مع أدائنا".
وأضاف: "نحن نقدم 100 % ونقدم دائمًا كل شيء ولكن في هذا النادي يجب علينا دائمًا أن نتمتع بمعايير عالية. انتقادك جزء من اللعبة، ولهذا السبب تلعب لمانشستر يونايتد".
وأردف: "هذا الموسم لم يكن بالمستوى الذي نريده ولكننا نريد التحسن. قلنا دائمًا أن هدفنا هو الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى ومحاولة الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذين الهدفين. الكأس هي بطولة كبيرة لهذا النادي".
إلى ذلك، أكد مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه ليفربول.
وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "أي تي في": "استمع إلى الضجيج، يمكنك معرفة مدى أهمية هذه المباراة ومناسبتها الكبيرة. لم أحظَ بالموسم الذي أردته، لكن ليلة مثل هذه في أولد ترافورد هي كل ما يدور حوله الأمر".
وأضاف: "كان عليّ أن أسجل تلك الفرصة في النهاية، كنت أتمنى أن يتم ذلك قبل نصف ساعة ولكننا أنجزنا المهمة وعلينا أن نخرج بشيء من هذا الموسم".
وتابع: "اليوم يمثل ما هو الحال دائمًا بالنسبة لي، إنها مباراة ضخمة في تاريخ مانشستر يونايتد. إنها تجعلنا نتأهل إلى الدور نصف النهائي ولكن حتى المباراة العادية ضد ليفربول يجب أن نفوز بها".
وعن زميله ديالو قال راشفورد: "لقد عمل أماد ديالو بجد، ولم تتح له الفرص التي يريدها، وليس هناك طريقة أفضل للضغط أكثر من أجل ليالٍ كهذه".
في الجهة المقابلة، بدا مدرب ليفربول يورجن كلوب، فخورا بما رآه من لاعبيه، رغم الخسارة وتبخر حلم الفريق ليفربول في تحقيق رباعية ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم.
وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "مباراة محتدة للغاية. لقد كانت بداية يونايتد جيدة حقًا في المباراة، لكننا لم نبدأ بشكل جيد، استخدمنا الوقت وتأقلمنا بشكل جيد. لقد كنا رائعين ولكن كان علينا إنهاء المباراة ولم نفعل ذلك. إذا كنت تتقدم بهدف واحد فقط، فمن الواضح أن خصمك موجود هناك".
وأضاف: "بذل الشبان كل ما في وسعهم، لم تكن عملية اتخاذ القرار لدينا رائعة. عليك أن تتقبل النتيجة. إنهم يستحقون التأهل إلى الدور التالي. لقد كانت فترة في الشوط الثاني كان يجب أن ننهي فيها المباراة لكننا لم نفعل ذلك".
وتابع: "أعتقد أن لاعبي فريقي أظهروا شخصية مذهلة مرة أخرى. بذلوا جهدًا رائعًا مرة أخرى. أظهر الجميع ذلك. لا يمكنك مقارنة موسمنا بموسم يونايتد من حيث عدد المباريات. لا بأس، نحن نتعامل مع هذا الأمر".
وأردف: "الآن، يذهب اللاعبون لأداء الواجب الدولي. ونتمنى أن يعودوا بصحة جيدة. لوتشو (لويس دياز) شعر بإصابة في الفخذ، وداروين (نونيز) في أوتار الركبة. كودي (جاكبو) لوى كاحله. سيلعبون مرة أخرى خلال أربعة أو خمسة أيام، هذا جنوني. نأمل أن ننهي الموسم بطريقة جيدة".
وأكمل: "كيف يمكن أن أشك في شخصية الشبان؟ لا أشك في ذلك. انتهت المباراة، لم نستغل الموقف ونجحوا هم في استغلاله. ما زلت فخورًا بما رأيته اليوم".
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، أقصى مانشستر يونايتد منافسه ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الحادية عشرة.
وأضافت الشبكة، أن وحده ليفربول أقصى فريقا واحدا من المسابقة في عدد مرات أكبر، بعدما تسبب في إقصاء جاره إيفرتون 12 مرة.-(وكالات)

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