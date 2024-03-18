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روبينيو يتهم القضاء الإيطالي بالعنصرية بعد تورطه في اغتصاب جماعي

3/18/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اتهم البرازيلي روبينيو، لاعب ريال مدريد السابق، النظام القضائي الإيطالي بأنه عنصري، بعد الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي.

وقال الدولي البرازيلي السابق في مقابلة مع صحيفة "ريكورد": تمت إدانتي لأنني شخص أسود، لدي أدلة تثبت براءتي لكن تم تجاهلها.

وستقرر محكمة العدل العليا في البرازيل، يوم الأربعاء، ما إذا كان سيتمكن من قضاء عقوبته في بلاده أم لا.

ووقع الاغتصاب في عام 2013، عندما كان روبينيو يلعب مع ميلان، في ملهى ليلي وشارك فيه صديق له، يدعى ريكاردو فالكو، الذي أدين أيضا بذلك، وأشخاص آخرين.

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