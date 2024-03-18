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الجعفري يتراجع إلى المركز الثاني في التصنيف الدولي للكراتيه

3/18/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تراجع لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري إلى المركز الثاني في التصنيف الدولي لوزن تحت 84 كغم برصيد 5610 نقطة، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد، على ضوء نتيجته في الجولة الثانية من الدوري العالمي، التي اختتمت أول من أمس في مدينة أنطاليا التركية، حيث نال الميدالية الفضية بخسارته أمام المصري يوسف بدوي.
وتصدر بدوي التصنيف الدولي بإحراز الميدالية الذهبية برصيد 5835 نقطة، بفارق 225 نقطة عن الجعفري.
وعقد رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه الإسباني انتوينو اسبينوس اجتماعا مع عدد من الاتحادات العالمية والافريقية على هامش الجولة الثانية للدوري العالمي في انطاليا، تم فيه إعلان الدول المتأهلة للمشاركة في البطولة العالمية للفرق في أسبانيا بالفترة من 22 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وبلغ عددها 18 دولة هي الأردن، إسبانيا، مصر، اليابان، إيطاليا، المغرب، الجزائر، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تركيا، الكويت، كرواتيا، المجر، السنغال، والكونغو، وفرنسا، وتونس، وكوسوفو.
وقال الاتحاد الدولي: "يسر الاتحاد الدولي للكراتيه أن يعلن عن قائمة المنتخبات الوطنية التي تأهلت إلى بطولة العالم للفرق الكبرى 2024، بعد بطولة العالم للكراتيه 2023 التي لا تنسى في بودابست، حصل ما لا يقل عن 18 منتخبا وطنيا على تذكرة مباشرة للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة العالم للفرق التي ستقام في إسبانيا". وتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين للقتال الجماعي، وذلك بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم 2023 التي احتضنتها بلغاريا، في إنجاز تاريخي للرياضة الأردنية، وتأهل أيضا المنتخب المصري، الحاصل على الميدالية الفضية.
ويصعد المنتخب الوطني للكراتيه تحضيراته استعدادا للجولة الثالثة من الدوري العالمي التي ستقام في مصر بالفترة من 19 إلى 21 الشهر المقبل، ويشارك في الجولة نحو 384 لاعبا من 59 دولة، ومن المنتظر أن يمثل المنتخب الوطني عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، والأولمبي عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم)، الذي سيتم تقييم حالة إصابته من قبل الاطباء المختصين.
وتعد جولات الدوري العالمي مؤهلة لبطولة العالم التي تستضيفها مصر العام المقبل، وكان الاتحاد الدولي قد أصدر تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات الدوري العالمي على مدار العامين (2024/2025) والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال العام 2025.

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