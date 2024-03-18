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الأولمبي يدرس أوراق نظيره السعودي تحضيرا لمواجهة غد

3/18/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – بدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تدريباته في مدينة الإحساء السعودية، تحضيرا لمواجهة نظيره المنتخب السعودي عند الحادية عشرة من مساء يوم غد، في افتتاح مشوار المنتخبين بمنافسات بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي.
ويبحث المدير الفني عبدالله أبو زمع من خلال الجرعات التدريبية اليومية، الى إيجاد التوليفة المناسبة والقادرة على تحقيق الفوز في المباراة الصعبة أمام المنتخب السعودي "المستضيف"، والذي يعد من أفضل المنتخبات العربية، واشتملت التدريبات على الجانبين الفني والبدني واختيار طريقة اللعب المناسبة أمام منتخب يلعب على أرضه وبين جماهيره. وتبدو الأوراق الفنية للمنتخب السعودي، واضحة أمام أبو زمع وجهازه المعاون، خصوصا أن المنتخبين تواجها قبل أشهر خلال منافسات الدورة الدولية الودية التي استضافتها مدينة الخبر، وانتهت بفوز المنتخب السعودي بهدفين لهدف.
ويتطلع أبو زمع، إلى تحقيق الاستفادة الفنية من مباريات البطولة كمحطة مهمة في رحلة الإعداد والتحضير للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل، حيث وقع في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر المستضيفة، وأستراليا وإندونيسيا، حيث تعد بطولة غرب آسيا فرصة جيدة للوقوف على المستويين الفني والبدني للاعبين وتصويب الأخطاء التي قد تظهر على أداء المنتخب، إضافة إلى الجانب التنافس، والبحث عن اللقب في ظل وجود اسم الأردن بطلا لنسخة العام 2021.
ويعاني المنتخب من غياب 3 لاعبين بسبب الإصابة وهم: هايل ذيابات، مهند العرامشة وأمين الشناينة، إضافة إلى عدم الجاهزية الفنية لمهاجم الفيصلي رزق بني هاني والذي يعمل الجهاز الطبي على تجهيزه بشكل كامل، كما أن عدم مشاركة اللاعبين مع فرقهم خلال منافسات دوري المحترفين وقتا كافيا، يشكل قلقا عند أبو زمع الذي يرنو من تحقيق الانسجام بين اللاعبين رغم قصر فترة التحضير.
وحسب نظام البطولة، يلعب كل منتخب ثلاث مباريات، حيث ينتقل الفائز من المواجهة الأولى إلى الدور نصف النهائي، ثم المباراة النهائية، فيما يلعب الفريق الخاسر مواجهات أخرى لتحديد باقي المراكز.
ويغيب عن المنتخب حارسه الأول أحمد الجعيدي، الذي سيخوض مباراة في تصفيات كأس العالم مع باكستان، على أن ينضم للمنتخب خلال أحداث البطولة، والقائمة جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لتقديم مستوى مميزا في غرب آسيا، ونسعى إلى زيادة مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل النهائيات نظرا لعدم التجمع منذ فترة طويلة، وحرص أبو زمع على استدعاء الحارس مراد الفالوجي لتعويض غياب الجعيدي.

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