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برنامج مكثف لأنشطة اتحاد الفروسية خلال العام الحالي

3/18/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يحرص اتحاد الفروسية الملكي، على إضافة لمسات مميزة على نشاطاته التي يقيمها من عام لآخر، حيث تتميز بطولات الاتحاد السنوية بالتنوع بين سباقات القدرة والتحمل، القفز على الحواجز، وجمال الخيول العربية الأصيلة.
ويبرز العمل الجاد من خلال أجندة العام الحالي والتي أقرها الاتحاد برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وتتضمن العديد من السباقات والبطولات على مدار العام، ويعمل الاتحاد على تطوير البطولات وزيادة عدد المشاركين.
وتعد سباقات القدرة والتحمل من النشاطات المميزة التي ينظمها الاتحاد، وتحظى باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات الدولية أو التأهيلية التي ينظمها الاتحاد، والتي تميز فيها اتحاد الفروسية الملكي منذ سنوات طويلة، وأصبحت محط إعجاب وتقدير المشاركين والمشاركات العرب والأجانب، خصوصا وأن البطولات تجري بين تضاريس الأردن المذهلة، وطرقاته الصحراوية الوعرة، في اختبار حقيقي لصمود الإنسان والخيل بوجه الوقت والتحديات على مسافات طويلة مختلفة، حيث تابع السباق عدد كبير من محبي رياضة الفروسية، الذين شجعوا المشاركين على مدار مسافة السباق.
ويستعد اتحاد الفروسية العام الحالي، لإقامة سباق الحسين الثالث للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم، يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويحظى السباق على وجه التحديد باهتمام كبير من سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، وينظم الاتحاد السباق سنويا، في اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
وتنطلق أول سباقات القدرة والتحمل للعام الحالي في السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، عبر إقامة السباق التأهيلي الأول والذي يضم فئتي 40 كم و80 كم، فيما يقام السباق التأهيلي الثاني يوم الحادي والثلاثين من شهر أيار (مايو) المقبل، والسباق التأهيلي الثالث يوم الثاني عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، والسباق التأهيلي الرابع يوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويقام السباق الدولي الأول للقدرة والتحمل يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) المقبل لفئتي 100 كم و120 كم، كما تتضمن أجندة الموسم الحالي أكثر من سباق دولي خلال العام.
وتشمل خطة الاتحاد إقامة بطولتين في مسابقات الخيول العربية الأصيلة والقفز عن الحواجز، الأولى بطولة الأردن الوطنية للخيول العربية الأصيلة، يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل، كما يستضيف بطولة الشرق الأوسط للخيول العربية الأصيلة، خلال الفترة من الثاني عشر ولغاية الرابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة عربية ودولية واسعة، نظرا للسمعة الطيبة والتنظيم الجيد من كوادر الاتحاد.
ويقيم الاتحاد 8 جولات للقفز عن الحواجز، بداية من السابع عشر من شهر أيار (مايو) المقبل، فيما تقام الجولة الثانية يوم الحادي والعشرين من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والجولة الثالثة في التاسع عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، وتقام بقية الجولات تباعا، وسيتم توزيع الجولات على مراكز وأندية الفروسية.
ويضم الدوري 8 فئات، وهي: فئة 60 سم، وفئة 80 سم، وفئة 90 سم، وفئة 100 سم، وفئة 110-115 سم، وفئة 120-125 سم، وفئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم.
وتشهد بطولات القفز على الحواجز، مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات الأردنيين والأردنيات، إضافة إلى الفرسان العرب والأجانب المقيمين بالأردن، حيث يتم اختيار الفائزين في ألقاب البطولة، للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولات الخارجية، ويخصص اتحاد الفروسية جوائز مالية للفائزين بالبطولة، ويتم توزيع الجوائز النقدية والعينية في جميع الجولات، ويتم تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى بعد نهاية كل فئة بالجولة باستثناء فئة 140-145سم من جولات الدوري، كما أنها تحظى بمتابعة جماهيرية من محبي اللعبة وأهالي الفرسان والفارسات.

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