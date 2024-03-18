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عثمان الحسنات.. متخصص الصالات ووجه مألوف في التحليل التلفزيوني

3/18/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.
زاوية "من الصفر" تقف في جديد محطاتها، عند عثمان الحسنات، اللاعب المهاري الذي شق طريقه بحنكته في "المراوغة" والحلول الهجومية الذكية، عبر تجربة كروية ثرية في الفيصلي وشباب الأردن والبقعة والجزيرة، قبل أن يتابع مسيرته مدربا ومحللا تلفزيونيا.
من مدارس الوكالة
يشرح الحسنات، كيف قدمت منطقة جبل الأخضر وحاراتها ومدارسها مهاراته الكروية إلى الأندية، وقال: "كان أخي راتب الحسنات لاعبا في الوحدات، وكنت أرافقه في التدريبات والمباريات، وشاركت في دوريات مدارس الوكالة، وحزت على اهتمام المدرب القدير حامد اسماعيل، الذي أعتبره إلى جانب شقيقي راتب صاحب الفضل علي بعد الله، ولازمني في منتخبات مدارس الوكالة، وكان دائم التحفيز لي عبر توجيهي للانضمام إلى الوحدات، إلا أنني اخترت طريقا مغايرا في مسيرتي الكروية".
وعاش الحسنات في كنف الفيصلي حب الجماهير وبريق البطولات، موضحا: "تدرجت في فئات الفيصلي منذ منتصف التسعينيات، وقدم لي المدربون الراحلون مظهر السعيد، محمد اليماني، وخالد عوض النصائح الكروية، ومضيت أطارد حلم تمثيل الفريق الأول، الذي وصلته في نهاية التسعينيات".
وتابع: "شاركت الفريق الأول الفوز بلقب الدوري مرتين، وكأس الأردن 3 مرات، وكأس الكؤوس مرتين، ودرع اتحاد الكرة مرتين، في مسيرة اكتسبت منها الكثير من النجومية والجماهيرية، وزاملت نجوم الكرة الأردنية حتى مطلع الألفية الثانية".
محطة شباب الأردن
ويوضح الحسنات، أنه عاش محطة لا تنسى في صفوف شباب الأردن، قائلا: "انطلق نادي شباب الأردن بحنكة رئيسه سليم خير بسرعة الصاروخ إلى دوري الكبار، وانتقلت للعب في صفوفه، وتدربت على يدي مدربين مميزين، أبرزهم شيخ المدربين عيسى الترك، وزاملت العديد من النجوم البارزين، وتمكنت مع رفاقي من الفوز بلقب كأس الأردن في العامين 2006 و2007، والدوري العام 2007، وتركنا بصمتنا على أول لقب خارجي بالفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2007".
وزاد: "بعدها لعبت لعدد من أندية الأضواء، حيث دافعت عن ألوان فرق البقعة، وقدمت مواسم مميزة مع الجزيرة، وبقيت في ملاعب الكرة حتى ودعتها العام 2009".
ويتذكر الحسنات أنه تشرف بالدفاع عن ألوان منتخبات الوطن في سنوات ذهبية، موضحا: "مثلت منتخبات الناشئين، الشباب، الأولمبي، والأول، في سنوات كانت الأعز على قلبي، وتميزت في المنتخب الوطني للصالات، الذي حملت شارة القيادة فيه لسنوات عدة، وحصلت على لقب أفضل لاعب في البطولة العربية للصالات التي جرت في مصر 2006".
مشوار التدريب
ويروي الحسنات كيف وجه طموحه إلى اقتحام التدريب والإعلام الرياضي، قائلا: "تخرجت في الجامعة الأردنية متخصصا في العلوم السياسية والاقتصاد، لكن شغفي الرياضي شدني إلى الإعلام الرياضي الذي نويت اقتحامه، إلا أنني ومن خلال عملي مع أمانة عمان في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية، شجعني مديري وقتها م. ناصر البطاينة ونسبني إلى دورة تدريب لدى اتحاد الكرة، ومن هنا بدأت حكايتي مع التدريب".
وأردف: "اجتزت الدورات المخصصة لدى اتحاد الكرة، حيث حصلت على شهادات التدريب الآسيوية للمستوى المحترف (PRO)، والمستوى الأول (A)، والمستوى الثاني (B)، والمستوى الثالث (C)، وكذلك شهادة تدريب الصالات للمستوى الثاني".
وزاد: "وخضت التجربة العملية، حين توليت مهمة المدير الفني لفريق سيدات شباب الأردن 2011، وبعدها تم تعييني مديرا فنيا لفريق القادسية للصالات 2012، وتوليت مهمة الإدارة الفنية لقطاع الفئات العمرية في الفيصلي 2013، ودربت فريق الصالات في الجامعة الألمانية الأردنية العام 2014، وأشرفت على فريق الصالات في الديوان الملكي 2015، وتوليت مهمة الإدارة الفنية لقطاع الفئات العمرية بالجزيرة العام 2016، ومهمة المدير الفني لفريق السلط بالدرجة الأولى العام 2017، ومدير فني لفريق الأصالة دوري الدرجة الأولى العام 2018، وعملت مساعدا للمدرب التونسي نبيل الكوكي مرتين، الأولى في الرمثا العام 2017، والثانية في الفيصلي 2018، وتوليت مهمة المدير الفني لفريق الحسين إربد في إياب الموسم 2018-2019، وكذلك في الموسم 2020، وعدت إلى فريق السلط في الموسم 2022، ولم تخل تجاربي من تدريب المنتخبات الوطنية، حيث توليت مهمة المدير الفني لمنتخب الناشئين العام 2021".
التحليل في كأس آسيا
ويشير الحسنات، إلى أن اللعب والتدريب موهبتان مختلفتان، والأمر نفسه ينطبق على التحليل الرياضي، مفسرا: "خضت الكثير من تجارب التحليل، لكن وجدت تجربتي في تحليل مباريات كأس آسيا 2023، على قناة الكأس القطرية الأفضل، حيث حاورت متمرسين في التحليل والإعلام، ما زاد إلى تجربتي الكثير من الخبرة، وما ميزها الإنجاز التاريخي لمنتخبنا الوطني، ونيله فضية آسيا عن جدارة واستحقاق".
وأضاف: "استمتعنا بالانتصارات الأردنية، وما زادها جمالية الجماهير وأبناء الجالية الأردنية في قطر، التي أضافت رونقا جميلا إلى أجواء التنافس الآسيوية".
وحول توقعاته عن حظوظ المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المونديالية، قال الحسنات: "لا شك أن المنتخب الوطني في البطولات المجمعة، أفضل من المباريات التي تقام على نظام الذهاب والإياب، وبالتأكيد المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة، ويملك النشامى جيلا متميزا وقادرا على العودة بعد التعادل أمام طاجيكستان والخسارة من السعودية، وأعتقد أن رفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 من 32 إلى 48 يضع المنتخب الوطني أمام إنجاز تاريخي جديد، وهذا يحتاج إلى مزيد من العمل، والتركيز وعدم التفريط بالنقاط منطلقا من لقاء الذهاب أمام باكستان".

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