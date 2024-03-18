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عبيد: فرحة رمضانية منقوصة بسبب العدوان على غزة.. والمداورة تبعدني عن النشامى

3/18/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أكد لاعب فريق الحسين إربد سليم عبيد، أنه يفتقد خلال شهر رمضان المبارك، لوالده الذي توفاه الله قبل عام ونصف تقريبا، مفيدا بأنه كان جزءا لا يتجزأ من حياته، وكان مصدر القوة والدعم في مسيرته.
وبين عبيد أن رمضان العام الحالي حضر بفرحة ناقصة، بسبب العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، من حملات إبادة وتجويع بحق المدنيين، متنميا بأن يكون النصر حليف أهل القطاع وأن تنتهي الحرب في أسرع وقت.
وأضاف: "أقضي وقتا طويلا من اليوم بالتنقل من عمان إلى إربد لحضور تدريبات الفريق، حيث يقيم النادي عددا من التدريبات قبل الإفطار أحيانا، وأخرى خلال ساعات المساء، ما يعني بأن غالبية وقتي يكون لصالح النادي، كما أقضي الشق الآخر من اليوم مع العائلة، والتقرب إلى الله من خلال أداء العبادات".
واستذكر عبيد (32 عاما) المعسكر الذي أقامه المنتخب الوطني في شهر رمضان الماضي بقطر، تحت قيادة المدرب العراقي عدنان حمد، حيث سادت الأجواء الأسرية، وفاز الفريق على الفلبين برباعية نطيفة بلقاء ودي، معتبرا هذا المعسكر أجمل اللحظات الكروية التي عاشها خلال الشهر الفضيل.
وتحدث مدافع الحسين إربد عن أسباب ابتعاده عن تشكيلة المنتخب الوطني في الفترة الماضية، وتحديدا بنهائيات كأس آسيا، مرجعا ذلك إلى وجود عدد مميز من لاعبي الحسين إربد بمركز قلب الدفاع، ما يدفع المدربين للمداورة بينهم، الأمر الذي جعل مدرب المنتخب الحسين عموتة يغض النظر عن لاعبين لا يتواجدون باستمرار في التشكيلة الأساسية.
وقال: "كنت متواجدا في القائمة الأولية مع النشامى قبل نهائيات كأس آسيا، قبل أن يتم استبعادي، وهذا قرار فني أحترمه ولا يمكنني الاعتراض عليه، وقد يكون ذلك بسبب رؤية المدرب لعدم قدرتي على خدمته بخطة أو شيء معين، وأتطلع إلى الاستمرار بتقديم أداء جيد بالمرحلة المقبلة مع الحسين لإقناعه والعودة مجددا".
وأكد عبيد، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم تقدم الحسين إربد بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الفيصلي، مشيرا إلى أن الفريق ينظر للفوز في الجولتين المقبلتين على معان والوحدات، والتي قد يقطع من خلالهما الفريق شوطا كبيرا للتتويج للمرة الأولى في تاريخه، خصوصا وأن أي نتيجة في مباراة الفيصلي والوحدات بالجولة المقبلة ستصب في مصلحة الحسين.
واستطرد: "تلقيت عروضا محلية عديدة فور نهاية عقدي مع شباب الأردن، وأبرزها من الحسين والوحدات، إلا أنني فضلت الانتقال للحسين أملا بصناعة التاريخ مع النادي، ونأمل في الموسم الحالي، بتحقيق الثنائية بالظفر بالدوري والكأس وإسعاد الجماهير".
واستذكر عبيد أجمل محطاته الكروية، والتي كانت برفقة فريقه الأم الأهلي، حيث نجح في الحصول على بطولتي الكأس وكأس السوبر، البطولة الأولى للفريق منذ 40 عاما تقريبا، إلى جانب اعتزازه بالفترة التي قضاها مع الوحدات وحصوله على 3 ألقاب ومن بينهم لقب الدوري الوحيد في مسيرته، إلى جانب المستويات الفنية الجيدة التي قدمها مع شباب الأردن وسحاب.

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