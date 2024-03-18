تصريحات عموتة تستفز الاتحاد.. حنين تدير مباراة الأولمبي والحسين إربد

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



توقعات بتغيير "جودة" قميص المنتخب منتصف العام

توقع لاعبون في المنتخب الوطني لكرة القدم، أن يقوم اتحاد الكرة، باستبدال قمصان المنتخب والبدلات الرياضية المخصصة للاعبين منتصف العام الحالي، بعد تذمر نجوم المنتخب من جودة اللباس الجديد.

وكان نجوم في منتخب النشامى، كشفوا عن تذمرهم من نوعية قمصان المنتخب الجديدة، التي تم إحضارها بعد بطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، والتي اعتبرها اللاعبون غير مناسبة لمنتخب أردني حصل على وصيف بطل آسيا.

المعلومات تفيد بوعود بإمكانية العودة إلى نوعية أخرى من الأدوات الرياضية منتصف العام الحالي.

ناد يستدعي لاعبا أردنيا من النرويج دون أن يسجله

استدعى أحد أندية المحترفين لكرة القدم، لاعب منتخب الشباب السابق زيد الأصفر المقيم في النرويج، من أجل تسجيله خلال فترة القيد الأخيرة، من دون أن يتمكن من ذلك، الأمر الذي أصاب اللاعب بالإحباط.

القصة بدأت قبل أسابيع قليلة، عندما تواصل المدرب مع اللاعب الأصفر المتواجد في النرويج، وتم استدعاؤه من أجل اللعب في الفريق خلال مرحلة الإياب الحالية من دوري المحترفين، حيث حضر النجم الشاب إلى عمان، قبل أن يتفاجأ بإبلاغه من قبل المدرب بصعوبة تسجيله.

يشار إلى أن الأصفر لعب في صفوف منتخب الشباب في العام الماضي.

تصريحات عموتة المتكررة تثير استغراب الاتحاد

تفيد المعلومات بأن اتحاد كرة القدم، ليس راضيا عن التصريحات المتكررة للمدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، المتعلقة بشأن إمكانية رحيله عن المنتخب، بسبب ظروف خاصة.

المعلومات تشير إلى أن تصريحات عموتة استفزت الاتحاد في الفترة الأخيرة، قبل أن يأتي التصريح الأخير خلال تدريب المنتخب في عمان، ويرفع من وتيرة الغضب غير المعلن.

اتحاد الكرة لم يكن راضيا عن تصريحات عموتة المتعاقبة والكثيرة عقب انتهاء منافسات كأس آسيا، والمتعلقة بإمكانية الرحيل وعدم حسم الأمر، ليأتي التصريح الأخير ويثير الغضب، خاصة وأن اتحاد الكرة سبق وأن أكد أن المدرب باق مع المنتخب، ما تسبب في تناقض في التصريحات.

حنين مراد تدير مباراة المنتخب الأولمبي والحسين إربد









تولت الحكمة حنين مراد، إدارة المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأولمبي لكرة القدم والحسين إربد، أول من أمس، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الرسمية المقبلة. وساعد حنين مراد في إدارة المباراة؛ الحكمتان إسلام العبادي ورهف الأخرس، في اللقاء الذي انتهى بفوز الحسين إربد بنتيجة 2-1.

تجهيز مقاعد ستاد عمان قبيل مباراة باكستان

أكد مسؤول المنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب نمر الغنايم، أن مدرجات ستاد عمان ستظهر بحلة جديدة، وبشكل مكتمل قبيل استضافة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الباكستاني يوم 26 الحالي، في إطار تصفيات كأس العالم.

وأشار الغنايم، في رده على صورة المقاعد المكسورة في مدرجات ستاد عمان، إلى أن هذا المنظر لن يكون موجودا في مباراة باكستان، وتحديدا يوم الخميس المقبل.

وأضاف "تجميع المقاعد المكسورة في مدرجات ستاد عمان، جاء بهدف البدء في الصيانة، حيث عانت أرضية المدرجات من ضعف نتيجة تكرار تكسير المقاعد من قبل الجمهور، الأمر الذي استدعى إعادة ترميم المدرجات قبل إعادة تثبيت المقاعد، وهو ما نقوم به حاليا، تمهيدا لإعادة تثبيت المقاعد على أرضية قوية ومتماسكة.

وقال في تصريح لـ"الغد": "أرضية المدرجات التي تحمل المقاعد أصابها الإعياء نتيجة تكرار عملية تكسير المقاعد من قبل الجماهير، وبالتالي الحاجة لصيانة جديدة، وهو ما نقوم به حاليا، استعدادا لإعادة تركيب المقاعد على أرضية صلبة وملائمة"، متمنيا على الجماهير أن تتجنب عمليات التكسير في المباريات حفاظا على المنشآت الرياضية العريقة والمتميزة مثل ستاد عمان.

الجمهور ينتقد أسعار تذاكر مباراة الأردن وباكستان

انتقد عدد كبير من جماهير الكرة الأردنية، أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الباكستاني يوم 26 الحالي، والتي تقام على ستاد عمان، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.

وجاءت هذه الانتقادات، بعد أن طرح الاتحاد، أول من أمس، أسعار التذاكر التي توزعت بين 20 دينارا و6 دنانير و4 دنانير.

واعتبرت الجماهير أن الأسعار مبالغ فيها بشكل لافت، خاصة وأن المباراة أمام منتخب ضعيف يخلو من النجوم المعروفين، وبالتالي ضرورة تخفيض الأسعار لإتاحة المجال أمام الجماهير للتوافد على مدرجات ستاد عمان لمؤازرة المنتخب.

كواليس النجوم

. لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، المحترف في فريق مونبلييه الفرنسي، لعب بديلا في المباراة، أول من أمس، أمام فريق باريس سان جيرمان، في مباراة أقيمت بالدوري الفرنسي وانتهت بفوز باريس بنتيجة 6-2.. فريق مونبلييه زج باللاعب التعمري في الدقيقة 60 من المباراة.. مباريات تصفيات كأس العالم التي تقام يومي 21 و26 الحالي، تشهد حضورا لافتا لكوادر التحكيم الأردني، من خلال تواجد طاقم حكام أردني بقيادة أدهم مخادمة، لقيادة مباراة منتخبي تايلند وكوريا التي تقام في بانكوك، وطاقم حكام أردني بقيادة أحمد فيصل لمباراة أوزبكستان وهونغ كونغ... مقيمو الحكام الأردنيون لهم نصيب في هذه التكليفات، من خلال تواجد عوني حسونة مقيما للحكام في مباراة الكويت وقطر، وإسماعيل الحافي لمباراة أوزبكستان وهونغ كونغ، وناصر درويش مقيما لحكام كوريا الجنوبية وتايلند.