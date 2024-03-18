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النشامى أمام باكستان.. سيطرة مطلقة أمام منافس متواضع

3/18/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - لا يعرف المنتخب الوطني لكرة القدم معنى التعثر أمام باكستان، ما يبعث على التفاؤل الكبير لدى الجماهير قبل المواجهة المرتقبة بينهما بعد غد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.
ولعب المنتخب الوطني أمام المنتخب الباكستاني 8 مباريات، فاز في جميعها محققا نتائج كبيرة، أكد من خلالها الفارق الفني الكبير بينهما، مسجلا في المباريات 26 هدفا مقابل تلقي شباكه هدفا وحيدا.
ويحتل "النشامى" في التصنيف العالمي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، المركز 70 عالميا، فيما يتواجد المنتخب الباكستاني في المركز 195 عالميا، كواحد من أضعف المنتخبات حول العالم بالتصنيف والمستوى.
وحصد المنتخب الوطني نقطة واحدة من أول جولتين بالتصفيات المونديالية، بعد تعادله مع طاجيكستان بهدف لمثله، والخسارة من السعودية بهدفين دون رد، ما يجبر الجهاز الفني لـ"النشامى" بقيادة المدرب الحسين عموتة على ضرورة العودة من أرض المنافس بالنقاط كاملة للمضي قدما بالتصفيات والتأهل للدور الثاني، فيما خسرت باكستان في المواجهتين أمام السعودية 0-4، وأمام طاجيكستان 1-6.
ويعتبر اللاعب الدولي السابق محمد الخزعلي الأكثر مشاركة من المنتخب الوطني في مباريات الفريقين بواقع 4 مباريات، فيما يعتبر "الدبور" جريس تادرس الأكثر تسجيلا في شباك المنتخب الباكستاني بواقع 5 أهداف.
ويسود الشارع الرياضي بعض من القلق بسبب إقامة المباراة خلال ساعات النهار بشهر رمضان المبارك، ما قد يؤدي إلى إرهاق اللاعبين وعدم تقديمهم المستوى المأمول منهم، وهو ما دفع عموتة مؤخرا للتدرب في التوقيت ذاته بعمان قبل السفر اليوم لباكستان، للاعتياد على الأجواء هناك.
وبدأت مباريات الطرفين في العام 1988، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، في مباراة جرت بباكستان ونجح من خلالها المنتخب بالفوز بهدف دون رد حمل إمضاء عدنان الترك، علما بأن المدرب سلوبودان أوغسانانوفيتش كان يقود المنتخب وقتها.
ونجح المنتخب الوطني بالفوز على باكستان في ثاني مواجهاتهما بهدفين نظيفين سجلهما جريس تادرس، ضمن بطولة ودية أقيمت في الأردن، تحت قيادة المدرب الراحل محمد عوض.
وحقق "النشامى" الفوز الثالث على باكستان بنتيجة 3-1 في العام 1993 بتصفيات كأس العالم، إذ سجل الأهداف كل من: محمد الأشهب (هدفان) وعارف حسين، في المباراة التي جرت أحداثها بعمان، تحت قيادة المدرب الروسي ألكسندر ماكسمينكوف.
وحملت المواجهة الرابعة بينهما في العام نفسه، الفوز الأكبر للمنتخب على باكستان وجاء بخماسية نظيفة، سجلها كل من: صبحي سليمان (هدفان) وجريس تادرس ومحمد الأشهاب وأحمد الشقران، ضمن التصفيات المونديالية مع المدرب ماكسمينكوف، علما بأن المواجهة أقيمت بالصين.
وضمن تصفيات كأس آسيا وخلال العام 1996، فاز المنتخب الوطني على أرضه وبين جماهيره برباعية نظيفة على باكستان، تكفل في تسجيلها كل من: جريس تادرس (هدفان)، وعبد الله الشياب وهشام عبد المنعم، في المباراة الأولى وقبل الأخيرة للمدرب الوطني الراحل عزت حمزة.
وتغلب المنتخب الوطني في سادس مبارياته على باكستان بنتجة 5-0 مجددا في العام 2000، ضمن تصفيات كأس آسيا، في المواجهة التي احتضنتها قطر، حيث سجل الأهداف كل من: حسونة الشيخ، عبد الله أبو زمع، بدران الشقران، غانم حمارشة وبسام الخطيب، تحت إشراف المدرب الراحل محمد عوض.
وتخطى "النشامى" نظيره الباكستاني بثلاثية بيضاء في العام 2006 ضمن مباراة الذهاب لتصفيات كأس آسيا، سجلها كل من: حاتم عقل، محمود شلباية وبدران الشقران، في المباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، فيما أقيمت مواجهة الإياب في باكستان بالعام ذاته، وسجل المنتخب الوطني وقتها الفوز بالنتيجة ذاتها، وأحرز أهدافه كل من: عبد الهادي المحارمة، رأفت علي وخالد سعد.

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