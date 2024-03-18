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خصم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام فورست

3/18/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قضت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين بخصم أربع نقاط من رصيد نادي نوتنغهام فورست لانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع نوتنغهام بموجب هذه العقوبة لمراكز الهبوط، ليصبح في المركز الثامن عشر قبل تسع جولات من نهاية الموسم.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن نوتنغهام اعترف بتجاوز قواعد الربحية والاستدامة بقيمة 34 مليون و500 ألف جنيه إسترليني فوق الحد المسموح له والبالغ 61 مليون إسترليني.

ويسمح للأندية عادة بحد أقصى من الخسائر بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني لفترة تقييم تمتد لثلاثة أعوام، ولكن هذا المبلغ ينخفض بمقدار 22 مليون إسترليني في الموسم ، لأي مواسم يقضيها الفريق في دوري البطولة الإنجليزية خلال تلك الفترة.

وأشادت اللجنة التي فرضت العقوبة على نوتنغهام، بـ"التعاون الاستثنائي" للنادي في تعامله مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الملف.

ولم يحدد نوتنغهام ما إذا كان سيستأنف ضد العقوبة، علما بأن الاستئناف ينبغي تقديمه قبل الأول من يونيو المقبل، حينما تحصل الأندية التي ارتقت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على حصتها من الإيرادات.

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