كسر الصيام بالشوربة في رمضان.. مفيد أم مضر؟

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، فوائد كسر الصيام على الشوربة في رمضان، وفقًا لموقع "WebMD".











فوائد كسر الصيام بالشوربة في رمضان

1- تهيئة المعدة

يوصي خبراء التغذية بتناول شوربة قبل الطعام، لأنها تساعد على تهيئة المعدة والأمعاء لعملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك والانتفاخ.



2- وجبة مغذية

عند تناول الشوربة، يحصل الجسم على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والبروتين وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان.



3- تقوية المناعة

تلعب الشوربة على الريق دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.



وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن تناول الشوربة من الطرق الطبيعية التي تساهم في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، مثل الحمى والسعال والاحتقان.



4- ترطيب الجسم

كسر الصيام بالشوربة يقلل من خطر الإصابة بالجفاف، لأنها تساهم في تعويض السوائل التي فقدها الجسم عبر العرق والبول في نهار رمضان، بفضل محتواها العالي من الماء والمعادن والأملاح.



5- فقدان الوزن

كشفت بعض الدراسات أن بدء الوجبة بالشوربة يساعد على تناول كمية أقل من الطعام، لأنها تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء سريعًا.



وتكتسب الشوربة قدرتها على كبح الشهية من الخضراوات الغنية بالألياف، مثل الكوسا والبطاطس والبسلة والجزر، أو الدجاج أو اللحم البقري اللذين يحتويان على البروتين.

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