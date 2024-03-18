العمد: فكرة اللوحة مرتبطة بالدهشة.. ويجذبني التباين في توظيف الألوان

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- يعتمد الفنان التشكيلي الأردني عصمت العمد على الفكرة في أي عمل فني يقوم به، لأنه يعتقد، وفق رؤيته، بأن العمل الفني الذي لا يحتوي على الفكرة يفقد كثيراً من دهشته، مشيراً إلى رفضه أن تكون اللوحة الفنية التشكيلية مجرد تكوينات لونية عادية، مفضلا أن يخوض في العديد من المدارس وهي؛ الواقعية والانطباعية الممزوجة بالتعبيرية في بعض الأحيان، كذلك التجريدية والتي يحاول التعرف عليها أكثر للخوض فيها مستقبلاً، إضافة إلى أن هناك تجارب أخرى في بعض المدارس التشكيلية، مثل السريالية والوحشية.

وقال العمد، في حديثه لـ"الغد"، إن العمل الفني التشكيلي المبني على الفكرة يعد الأساس في تحريكه واندفاعه للإنتاج والاستمرار نحو تقديم أعمال فنية جاذبة للمتذوقين لهذا الفن الذي يعنى بالجمال والإبداع واللغة البصرية، مبيناً أن الفن التشكيلي يحمل في طياته المعنى الجمالي والإبداعي، وهو أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحس المرهف.

ويطرح التشكيلي العمد، الحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والتحليل الاقتصادي من إحدى الجامعات الروسية، في أعماله الفنية التشكيلية، العديد من التساؤلات حول جدلية العلاقة المتبادلة والمتداخلة بين معطيات الفنون الانطباعية والتعبيرية والواقعية والتجريدية، إذ يوظف القدرة التي يملكها في خطوات العناصر الإنسانية والتي تظهر في معظم أعماله.

يبحث العمد عن منطلقات جديدة تعيد الاعتبار للاتجاهات التي فيها حداثة، وتوحي لهواجس تستعيد إشارات ورموز الفن التشكيلي برمته، وخاصة استخدام التلوين والتكوين في تنفيذ العمل الفني الذي يرتبط بإيقاعات تشكيلية تتميز بالتبسيط والحرية وتحويل مساحة اللوحة إلى فسحة تشكيل موهبة وثقة وخبرة.

ويقول العمد، وهو عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وعضو الهيئة الإدارية في جمعية ألوان للإبداع الفني، إن اللون بالنسبة له هو الحياة ويعشقه بكل تجلياته، مشيراً إلى ميوله للون الأزرق ومشتقاته، ومؤكداً عشقه التباين بين الغامق والفاتح وبين الظل والنور.

ويشير إلى أنه يستخدم الأسلوب الانطباعي الواقعي التعبيري التجريدي في رسم لوحاته من خلال تقسيم الألوان النقية بشكل لمسات صغيرة متجاورة بالفرشاة، ساعياً بذلك إلى ظهور ما تراه العين للوهلة الأولى، مترجماً مشاعره الإنسانية في أعماله الفنية التعبيرية بلمسات انطباعية وتلخيص المشهد بأبسط صورة وإيصال جماليات العمل الفني للمتلقي مهما كانت ثقافته البصرية، مهتما بإعادة تشكيل وصياغة الطبيعة برؤية تشكيلية جديدة، عن طريق تلخيصها وإبراز جمالياتها على صعيد اللون أو التكوين أو التقنيات المختلفة للون.

ويستهوي العمد هواية الرسم منذ الصغر، وصقلها في وقت متأخر، عندما التحق بمركز مهنا الدرة للفنون العام 2012، ومضى فيه عامين ليتخرج فيه العام 2014، بحسب ما أكده: "بدأت أمارس فن الرسم بشكل أفضل وأوسع من خلال مشاركاتي في العديد من المعارض الفنية الجماعية في الأردن وبعض المعارض في الخارج"، إلا أنه لم يأخذ الفن كمهنة يعتاش منها، إنما هي موهبة وتغذي روحه، يقول: "الفن هو حياتي ولا أتخيلها من دونه، وطموحي أن أحترف أكثر في هذا المجال وأن أصل للعالمية في وقت ما ولو بعد حين".

ويضيف "الفن بالنسبة لي هو نتاج تراكمات من تجارب حياتية ومشاعر وأحاسيس بحلوها ومرها، يتم خلطها معا لإنتاج العمل الفني وهذا لا يأتي اعتباطا، أي ليس في أي وقت وأي مكان وإنما عندما يحين الوقت، وقد تمر أيام وأشهر ولا أدخل إلى مرسمي الواقع في إحدى غرف المنزل، إلا عندما تأتيني حالة من الإلهام لإنتاج عمل معين"، معتبراً أنه ما يزال يتعلم ويحاول سبر أغوار الفن اللامتناهية، لعله يصل إلى مراده في يوم من الأيام.









الفنان التشكيلي عصمت العمد-(من المصدر)