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تأملات في المجموعة القصصية الماتريوشكا للقاصة الصبيحي

3/18/2024 11:28:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعد الأدب مرآة للواقع، فالأديب يستمد كتاباته من الفضاء الواقعي. من تجارب عاشها أصحابها، تؤثر فيه وتدفعه للكتابة عنها، "الماتريوشكا"، مجموعة قصصية للقاصة سوار الصبيحي عن دار الآن ناشرون وموزعون، تطبعها اللغة المكثفة والدلالات العميقة، وتحتاج إلى قراءة معمقة للوقوف على معانيها الخبيئة.
يقول هايدجر، الإنسان لا يقيم في الحقيقة فحسب، وإنما يقيم كذلك في اللاحقيقة. شخصيات الصبيحي، متناقضة في الرؤى، مختلفة في نظرتها للحياة وفي نظرتها للحقيقة، وهي صورة مستمدة من الواقع، من الناس من يقنع نفسه بحقيقة ما، ومنهم من يكتشف أن الحقيقة التي يؤمن بها، غيره يؤمن بحقيقة أخرى مختلفة، ومنهم من يتقبل الحقيقة التي تنتجها المؤسسة كما هي، وفي كل الحالات لا وجود لحقيقة ثابتة أو يقينية.
العنوان كعتبة نصية مهمة، يفتح شهية القارئ ويستهويه لقراءة النص، الصبيحي اختارت العنوان عن ذكاء. "الماتريوشكا"، عبارة عن دمية روسية مجوفة، تحوي بداخلها دمى أصغر فأصغر، تشبهها أو تختلف عنها. وقد قال بيسوا في هذا المعنى، إن كل منا متعدد، كثير، وفرة من الذوات. المغزى من الماتريوشكا أن الإنسان يحمل في ذاته نسخا متناقضة. يتصارع معها، يجهل حقيقة ذاته. يواجه متاهات لا متناهية تقربه من الوجود الزائف، وليس إلى الحقيقة بعينها.
هناك من يرغب في الحياة خارج واقعه، تفوقه أحلامه إلى حد بعيد. في قصة سندريلا، بطلتها تتطلع إلى ما لا تملكه، توهم نفسها بأن الأحلام سترفعها إلى مقام الأميرات، حين تتحصل على حذاء السندريلا الذي وجدته في محل الأحذية. استغنت عن وجبة العشاء حتى توفر المال لشرائه. بعد مدة ذهبت إلى المحل لتتفقد الحذاء، فوجدت أنه تم بيعه لإحدى الثريات. في نهاية المطاف تدرك أن هناك أحلاما لا يمكن تحقيقها، وأن بعض الأشخاص تمنحهم الحياة فرصة لتحقيق أحلامهم وتحرم آخرين من تحقيق ذلك.
تتكلم الصبيحي عن الهدف من الكتابة، وأن العبرة ليست في الابتكار بقدر ما تكمن في طريقة صياغة الموضوع حتى ولو كان متداولا. كما جاء في قصة تقدير، التي تشير فيها القاصة إلى المبدع، سواء كان فنانا أو مفكرا أو كاتبا، كيف يصبح هذا المبدع متميزا في عمله، يكون حسب رأي الصبيحي من طريقة أسلوبه وعرضه للفكرة برؤية خاصة تختلف عن الدراسات السابقة، عليه أن يملك المقدرة على أن يقنع المتلقي ويشده للاطلاع على إنتاجه الإبداعي بكل شغف. قصة "لو أن"، تحكي عن زوجين خطف الزمن منهما شبابهما، وأصبحت علاقتهما يسودها الملل.
ذهب الزوج لربط علاقة افتراضية مع امرأة أخرى، وتعرفت الزوجة على شاب كانت تلتقي به لتملأ بحضوره الفراغ الذي صنعه زوجها. كان الزوج يلاحظ عليها تقدم العمر، وكيف ترك الزمن بصماته على وجهها وعلى شعر رأسها. لكنه لم يجرؤ على النظر في المرآة ليكشف ما فعله الزمن به كما فعل بزوجته. ترهبه حقيقته التي وضعتها زوجته بين يديه في لحظة مصارحة، حتى يكتشف ذاته وتتعرى أمامه دون مداراة. فيعرف أن الإنسان حين يهرب من الحقيقة يذهب ليقيم في اللاحقيقة، في الوجود الزائف.
وتبقى الصبيحي مع الذات وحقيقتها المبهمة، في قصة "المريض"، بطلها اسمه عارف، يعالج في مصحة نفسية، أراد أن يثبت للأطباء أنه ليس مجنونا، أما حالة الاكتئاب التي تنتابه فهي حالة طبيعية لابد من حدوثها عند الناس عامة. فالإنسان الذي لا يعتريه الاكتئاب من حين لآخر هو غير سليم. بالنسبة له حالة الاكتئاب تنم عن سلامة صاحبها.
ويرى أن الانطوائية ضرورة لمعرفة الذات جيدا، والجلوس مع الذات بالنسبة لعارف أكثر أهمية من الجلوس مع الآخرين بما يشكلونه من أهمية في حياة الفرد. وفي قصة "رجاء في دقيقتين"، تحيلنا القاصة إلى نقطة مهمة تقول إن الحقيقة لا تكون خارج المؤسسة، وإن الإنسان هو نتاج للمؤسسة الاجتماعية يخضع لنظامها ولسلطتها.
الصبيحي في مجموعتها القصصية أرادت أن توضح أن تصنع المرء ورضوخه للحقائق الزائفة يطمسان الدرب الذي يؤدي إلى جوهره الحقيقي. وتتصادم الذوات المتناقضة بداخله، فيفقد توازنه نهائيا. الإنسان في نهاية الأمر هو مجموعة من الإشكالات، والأسئلة الوجودية التي لا يملك إجابة عنها. يمتثل لبعض التصورات، يحاول أن يقنع نفسه بأنها هي نفسها الحقيقة، أو كما يقتضي العالم من حوله.

خديجة مسروق
كاتبة من الجزائر

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