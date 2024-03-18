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هدر الطعام ومبالغة التسوق.. سلوكيات استهلاكية تتجدد برمضان

3/18/2024 11:28:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان - في كل عام، تتكرر سلوكيات هدر الطعام، بدءا من التهافت على الأسواق وتكديس المواد الغذائية، وصولًا إلى التنويع المبالغ فيه على موائد الإفطار. تلك الطقوس اعتاد عليها كثيرون، وفيها هدر كبير للأطعمة، حيث لا يُخطط البعض بشكل جيد لاحتياجاتهم من المواد الغذائية، مع سوء اختيار أوقات مناسبة التسوق.
خولة العابد (49 عاما) تنتقد التهافت غير المبرر على المواد الغذائية والذي يتزامن مع بداية شهر رمضان ويستمر لنهايته. تقول رمضان فرصة "لنشعر بغيرنا ونقدر ما عندنا من نعم، وليس للمبالغة وخاصة أن هذا العام جاء في ظروف صعبة جدا أوجدتها الحرب على غزة وحصار الأهل هناك".
وتبين خولة أن تكديس المواد الغذائية والمرتبط بشهر رمضان عادة تثقل الجيوب وتجبر الكثيرين على شراء ما لا يلزمهم وتخزينه. تقول "هم كعائلة ينظرون لرمضان على أنه شهر الطاعات وأن اليوم فيه كأي يوم آخر بعيدا عن التكلف في الأطعمة فهو ليس ساحة للاستعراض كما يراه البعض".
ويوافقها الرأي أبو جمال والذي يعتبر أن الإسراف استخفاف بالنعم وعدم مراعاة للمحتاجين، فالتسوق العشوائي "يُنسينا حقيقة أن هناك أشخاصا يعيشون بيننا، عاجزين عن تأمين أبسط الاحتياجات وهذا ما لا نريد الوصول إليه وتحديدا في شهر الخير، لذلك لا بد من وضع خطة للتسوق وتقنين المصاريف ضمن الاستهلاك الطبيعي بلا حرمان ولا تبذير". كما يشير لضرورة ضبط كميات الطعام والتقليل قدر الإمكان من أموال العزائم الكبيرة واستغلالها في الصدقات.
ريما هي أيضا يستفزها منظر الطوابير والأزمات الخانقة والفوضى الكبيرة التي يحدثها الناس بمجرد دخول شهر رمضان فيزداد الطلب على كل شيء، مبينة أن غياب الوعي والتسوق في أوقات خاطئة وخاصة أثناء الجوع سببان يجعلان التكلف في رمضان ضيفا مقيما على الكثير من الموائد، لكن ما ينبغي إدراكه في هذا الوقت بالذات أن الأكل في الشهر الفضيل يكون أقل من الأيام العادية ولذلك مهم جدا أن نعد قائمة قبل الخروج للتسوق تضم فقط ما ينقص البيت والالتزام بها.
ومن جهتها تبين اختصاصية التغذية ربى العباسي أن أفضل وقت للتسوق في رمضان هو بعد الإفطار وذلك لأن الصائم عندما يتسوق خلال ساعات النهار قد يشتري ما يلزمه وما لا يلزمه وفي حال كان صعبا عليه فالأنسب له أن يتسوق في ساعات الصباح الأولى حتى لا يضطر للتسوق في وقت متأخر، وبالتالي قد تحكمه العاطفة بمعنى أن يقدم الرغبة على حاجته.
وتشير إلى أن التسوق أثناء الجوع يتسبب في التكلف والإسراف والمبالغة وهذا ما يحدث تماما في شهر رمضان، إذ يغلب الإفراط على الكثير من تفاصيله أكثر من الأيام العادية بالرغم من أن ساعات الإفطار فيه قليلة مقارنة بالأيام الأخرى، إضافة إلى أن التسوق أثناء الجوع يدفعنا للمبالغة بشراء كل ما نراه حتى وإن لم نكن نحتاجه.
ووفق العباسي، فإن هناك عائلات تأخذ أضعاف حاجتها غير مبالية بالأوضاع الصعبة التي يمر بها الكثيرون ولا سيما مع الحرب على غزة وتجويع أكثر من مليوني شخص وهنا لا بد من أن نتعود استشعار النعم بدلا من التكلف وعدم الإفراط باختيار الوجبات. وتنوه العباس إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق وأن يكون مرة واحدة في الأسبوع ووضع قائمة بالاحتياجات فقط لأن التسوق العشوائي يؤدي إلى تكديس المواد الغذائية، وبالتالي تعرضها للتلف لكونها زائدة عن الحاجة.
ورمضان بروحانياته يزيد من رقابتنا على أنفسنا والمهم في هذا الشهر أن نوازن بين الزهد وتلبية احتياجاتنا الأساسية لكن ضمن المعقول.
ويرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن التهافت على الأسواق والمحال التجارية في رمضان من المظاهر المبالغ فيها إذ أن هناك من يراه طقسا من طقوس الشهر، لكنه في المقابل تصرف غير صحيح ويتسبب في أذية الآخرين وتحميل العائلات فوق طاقتها من النفقات. ويلفت إلى أن الخطأ الذي يرتكبه هؤلاء الأشخاص هو تحويل شهر الصوم والرحمة والتوبة لحالة من الفوضى وتضييع الوقت واقتصاره على الأكل فقط لدرجة التكلف والإسراف.
ويوضح مطارنة أن رمضان يحمل الكثير من القيم الإنسانية وهو فرصة لتعديل سلوكيات سلبية باتت اليوم عادات مؤذية، كما أن رمضان يعمق من التكافل الاجتماعي والترابط المعنوي بين الناس بحيث تنتشر المحبة والرحمة ويتحقق شيء من العدل فالكل سواسية أمام الجوع والعطش.
ووفق مطارنة، فإن التكلف والتنويع في الأطعمة يجعل الإنسان غير مستشعر للنعم الموجودة لديه ويتسبب أيضا في أذيته صحيا، داعيا الجميع إلى الابتعاد عن الاستعراض والتباهي واستثمار الشهر بعمل الخير والتبرع وهذا ما نلمسه عند نسبة كبيرة من الناس والذين يتسابقون في توزيع الطرود الغذائية والأموال كما أن جزءا كبيرا من المساعدات يذهب لأهلنا في غزة نصرة لهم وللتأكيد على الأخوة بيننا دما وعقيدة وجغرافيا.
ما يزال يغيب عن الأذهان أن رمضان شهر الصوم والتعبد، إذ يعلم الإنسان الزهد وتقدير كل ما هو موجود جاء ببساطته وروحانياته ليرسخ في النفوس التراحم والتعاطف وقيم العطاء والغاء الفوارق بين الناس ويوحد المشاعر.
ووجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، من خلال حملة "لا تتسوق وأنت جائع " جملة من النصائح الإرشادية للمواطنين، من أجل تغيير وتعديل أنماطهم الاستهلاكية والشرائية.
ودعت الجمعية في بيان الاثنين، المواطنين لعدم شراء السلع بكميات تزيد عن الحاجة الفعلية لهم، والتأكد من تواريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء وجميع المعلومات المتعلقة ببطاقة البيان، ومقارنة أسعار المنتجات قبل الشراء واختيار الأقل سعرا.
كما دعت المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفاتورة، ومقارنتها مع المشتريات للتأكد من صحتها، والاستفادة من سياسات الإرجاع والاستبدال واغتنام الفرصة في فترات الخصومات والعروض، والتأكد من مصداقيتها وعدم تخزين السلع بعشوائية.
ونصحت الجمعية المستهلكين بكتابة قائمة مشترياتهم مسبقا ومقارنتها مع الميزانية، والبحث عن البدائل للسلع مرتفعة الثمن. -(بترا)

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