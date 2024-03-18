حبس 3 أشخاص بتهمة تجارة الأعضاء في تركيا

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

أفضت محكمة جنايات اربد بحبس ثلاثة أشخاص، بتهم الاتجار بالبشر والشروع به، بعد إدانتهم بتجارة الأعضاء البشرية واستدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالحبس ما بين عامين إلى ستة أعوام، في عدة قضايا متصلة ببيع الأعضاء البشرية.



وفي تفاصيل القضية، كان المتهمون يعرضون عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شراء كلية الضحية ب 15 ألف دولار، من خلال عملية نزع كلية الضحية في إحدى مستشفيات تركيا.



فيما قيّدت عدة شكاوي بحق المتهمين وصدرت عدة قرارات قضائية، بما في ذلك اعترافات الضحايا الذين أكدوا أن المتهمين استغلوا سوء أوضاعهم المعيشية وحاجتهم الماسة للمال.