ولي العهد يؤدي مناسك العمرة

ولي العهد يؤدي مناسك العمرة
التاريخ
3/18/2024 11:28:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) مكة المكرمة- أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، مناسك العمرة.
وأدى مناسك العمرة سمو الأمير عمر بن فيصل وسمو الأمير نايف بن عاصم وسمو الأمير راكان بن مرعد.
كما أدى سموه صلوات العصر والمغرب والعشاء والتراويح في المسجد الحرام.
واصطحب سمو ولي العهد مجموعة من مرتبات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وشبابا رياديين، وناشطين اجتماعيين، ورياضيين وإعلاميين، وتبادل معهم الحديث خلال مأدبة الإفطار. -(بترا)
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