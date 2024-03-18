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ولي العهد يؤدي مناسك العمرة

3/18/2024 11:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مكة المكرمة- أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، مناسك العمرة.

وأدى مناسك العمرة سمو الأمير عمر بن فيصل وسمو الأمير نايف بن عاصم وسمو الأمير راكان بن مرعد.
كما أدى سموه صلوات العصر والمغرب والعشاء والتراويح في المسجد الحرام.

واصطحب سمو ولي العهد مجموعة من مرتبات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وشبابا رياديين، وناشطين اجتماعيين، ورياضيين وإعلاميين، وتبادل معهم الحديث خلال مأدبة الإفطار. -(بترا)

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