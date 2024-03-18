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خبراء: تطبيق مفهوم مترابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة حبر على ورق

3/18/2024 11:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان– ما يزال تطبيق مفهوم مترابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة حبراً على ورق، إذ إنها لا تعدو كونها عناوين تُطلق في المؤتمرات المحلية، ولكن دون إنجازات محققة على أرض الواقع، وفق خبراء.
ولعل تفعيل مبدأ الاقتصاد الأخضر، ومأسسة عمل الوزارات في المشاريع التي تحقق الأمن الغذائي والمائي والبيئي والطاقة، يعد واحداً من بين الخطوات لتفعيل عمل المترابطة، وفق الخبراء.
بيد أن رئاسة الوزراء أصدرت موافقتها على إطار عمل تنظيمي نهاية العام الماضي، يهدف لحوكمة الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة وعبر تأسيس لجنتين لهذه الغاية.
ووفق تصريحات رسمية لوزارات المياه والري والبيئة والزراعة فإن هاتين اللجنتين شكلتا وتحت مظلة وزارة التعاون والتخطيط الدولي، بهدف العمل على مأسسة عملية الترابط، وتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج التنفيذي المنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، والتخطيط لمبادرات الترابط وإعداد التوصيات الفنية لتنفيذها".
وفي رأي المختص بالسياسات البيئة عمر الشوشان فإن "المترابطة ما زالت تطرح كعناوين في مؤتمرات وطنية، ولم تصل لأن تكون ممارسات على المستوى المؤسسي والتشريعي، وتنفيذ البرامج والمشاريع".
كما أن "خطة التحديث الاقتصادي في محركاتها المتعددة تتطلب أن يكون هناك ترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، حتى تتمكن من تحقيق غاياتها على الأرض وبشكل مستدام"، بحسبه.
وتابع قائلاً: "بلا أدنى شك أن هناك غيابا للتنسيق بين هذه القطاعات، وهذا ينعكس حتى في المؤشرات الدولية التي ترصد فيها أداء الدول في هذه القطاعات الحيوية".
وأكد الشوشان لـ"الغد" على أن "نموذج الترابط أصبح ضرورة وحلا إستراتيجيا في ظل التحديات المُناخية من جهة، ولتحقيق نتائج ملموسة في محور التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الأردني من جهة أخرى".
واعتبر أن إدارة هذه القطاعات في عقلية "الجزر المعزولة" سيضاعف من حجم التحديات المُناخية، ويحد من الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر.
وشدد على أن "الأردن يملك الأرضية المناسبة لتقديم نموذج يحتذى به في الترابط بين هذه القطاعات الحيوية، إذا أسسنا إلى طريقة تفكير جديدة، مع الايمان في نهج المترابطة كحل مستدام، وتحقيق الأهداف من كافة قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة".
ومن وجهة نظر رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة فإن "الأردن ما يزال بعيدا عن تطبيق مفهوم المترابطة، لأن وزارة المياه على سبيل المثال تستهلك ما يزيد على 300 مليون دولار كأثمان لاستخدامات الكهرباء التقليدية، في حين أن من بين 35 محطة تنقية واحدة فقط تعمل على الطاقة المتجددة".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قوله بل إن "كافة المشاريع الزراعية في الأغوار تستهلك الطاقة التقليدية وليست المتجددة والنظيفة، في ظل عدم وجود إدارة ناجعة للمصادر المائية، واستخدام أساليب الري بعيداً عن التكنولوجيا الموفرة لكميات المياه".
وأضاف أن "المزارعين ما زالوا ينتجون المحاصيل الزراعية التي لا يوجد عليها طلب محلي بشكل كبير، مثل الموز والبطيخ والبندورة".
ومن أجل تحقيق مفهوم المترابطة وبشكل حقيقي وعلى أرض الواقع، أكد محاسنة أهمية "الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، وليس المبني على الضرائب، وصولاً الى التقليل من التكاليف المختلفة".
و"يعتبر الأردن من الدول الرائدة في مأسسة عمل الجهات الحكومية ذات العلاقة بمترابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، والتي تمثلت بإنشاء لجنة وطنية لهذه الغاية"، وفق مدير عمليات الشراكة العالمية للمياه في الأردن د. غازي أبو رمان.
ولكن، ومن وجهة نظره فإن "إنشاء هذه اللجنة وإدارتها من جهة مانحة واحدة قد يحد من تفعيل عملها وبالشكل المطلوب، نظرا لاختلاف أولويات وتصورات المانحين عندما يتعلق الأمر بعمل المترابطة".
وأشار إلى أن "اللجنة خلت من عضوية القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنية ذات العلاقة، رغم ما يمتلكه العديد منها من خبرات في مجال عمل المترابطة، بحيث اقتصرت على ممثلي الجهات الحكومية".
وبين أن "حوكمة وتأطير عمل اللجنة يعد شرطاً أساسياً لنجاح الأهداف التي شكلت من أجلها، ولتكون كذلك قراراتها ملزمة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة".
وتعتبر الشراكة العالمية للمياه في الأردن من أوائل الجهات التي نفذت مشاريع ذات علاقة بالمترابطة، بحسب أبو رمان.
إلا أن "التحدي الذي يكمن بعد تنفيذ مثل هذه المشاريع عدم ضمان الاستدامة لعملها، بحيث عند انتهاء المشروع فإنها تترك لملاك الأراضي لتقرير مصيرها"، بحسبه.
ولعل في رأي أبو رمان "وجود اللجنة الوطنية سيساهم في ضمان الاستدامة للمشاريع المنفذة ضمن المترابطة، وتوجيه المانحين لدعم هذه الغاية تحديداً".
ومن بين الحلول كذلك "ايجاد مصدر للمعلومات لصناع القرار، والمانحين، ومن يرغب بتنفيذ مثل هذه الأنواع من المشاريع التي تقوم على فكرة المترابطة، تبعا له.
وشكلت لجنة تحت مظلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبعضوية الأمناء العامين لوزارات المياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، والبيئة، والزراعة، لضمان التنسيق فيما بين هذه الجهات بشأن تنفيذ المشروعات المستقبلية المتعلقة بالمترابطة، وفق أمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد.
وبين أن "تشكيل اللجنة جاء بموجب إطار عمل تنظيمي مقترح لحوكمة الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، كان صدر قرار سابق من رئاسة الوزراء بالموافقة عليه في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتحت رئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي".
ولفت لـ"الغد" أن "العمل في الإطار الذي صدرت الموافقة بشأنه في مراحله الأولى، والذي تكلل بإنشاء لجنتين".
وأكد أن "وزارة المياه عملت على تبني تطبيق مفهوم المترابطة منذ عامين تقريباً، ومن خلال العمل مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي".
ولفت إلى أن "تعدد الإستراتيجيات المتعلقة بعمل الوزارات فيما يتعلق بالمترابطة قد يخلق نوعا من الخلل في التطبيق، والذي لا يمكن أن يُحل الا من خلال تأسيس وزارة واحدة تضم الأربعة قطاعات".
ولكن ولصعوبة تطبيق فكرة "إنشاء وزارة واحدة في الوقت الحالي تم اقتراح إنشاء اللجنة لتولي المسائل التنظيمية لحوكمة المترابطة".
ويقضي إطار عمل حكومي تنظيمي لحوكمة الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة إلى تأسيس لجنتين، أحدهما لمتابعة الترابط على مستوى الأمناء العامين، وبرئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
فيما تتمركز مهام اللجنة الثانية بالشؤون الفنية لمتابعة الترابط، وبرئاسة مدير وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، وعضوية المدراء المعنيين بالوزارات المعنية.
ووفق وثيقة الإطار، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه فإن "اللجنة الأولى تضم في عضويتها الأمناء العامين لوزارات المياه والري والطاقة والثروة المعدنية والزراعة والبيئة".
وتتلخص مهامها بـ"تحديد نطاق العمل والمهام الرئيسة المرتبطة بحوكمة موضوع الترابط للقطاعات المستهدفة، وتنفيذ التزامات الحكومة حيالها، بما في ذلك مأسسة عملية الترابط، وتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج التنفيذي المنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، واعتماد مؤشرات أداء لهذه الغاية".
وجاء في الوثيقة ذاتها "تستعين اللجنة المشكلة من الأمناء العامين بلجنة فنية برئاسة مدير وحدة الاستثمارات الحكومية، وعضوية المدراء المعنيين والخبراء المختصين، من وزارات المياه والري والزراعة والطاقة والثروة المعدنية والبيئة".
وتكون مهمة اللجنة "تحديد واقع الحال، والتخطيط لمبادرات الترابط وإعداد التوصيات الفنية لتنفيذها"
وبالإضافة الى ذلك تقوم اللجنة بـ"تقييم المبادرات المختلفة وتوضيح تأثيرها على القطاعات ذات العلاقة، وإعداد التوصيات اللازمة حيال ذلك، ولهذه اللجنة الاستعانة بالخبراء والمستشارين لأداء مهامها، وحسب الحاجة".
ووفق الإطار "تُسند الى قسم القطاعات المساندة في وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية مهام سكرتاريا الترابط، والتي تتضمن إعداد محاضر الاجتماعات، واقتراح الاجراءات الأساسية الخاصة بعملية الترابط".
و"سيتم تشكيل فرق قطاعية حسب طبيعة المبادرة والمشروع بتوصية من اللجنة الفنية الى اللجنة على مستوى الأمناء العامين، لغايات تقديم التوصيات الفنية اللازمة لمأسسة عملية الترابط، وضمان تطبيق مفهومه على المبادرات والمشاريع ذات العلاقة".
وبحسب ما ورد في الإطار "يتم رفع توصيات اللجنة المشكلة على مستوى الأمناء العامين الى وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبعد الموافقة عليها ليتم رفعها الى رئاسة الوزراء".
وتعتبر وزارة الزراعة من أهم عناصر الحوكمه في الترابط بين القطاعات المختلفة ذات الصلة، وفق الناطق الإعلامي فيها لورانس المجالي.
وأضاف لـ"الغد" أن "الوزارة تُنفذ العديد من المشاريع الإستراتيجية ذات العلاقة بالمترابطة، ومنها الاستثمار في حوض السرحان والحماد، وعبر توفير البنية التحتية، والتشاركية، والتنسيق مع الوزارات المعنية بتجهيز البنى التحتية للمستثمرين لزراعة المحاصيل الاقتصادية".
ولفت الى أن "هنالك بعض المحاولات التي كانت تقوم بها الوزارة في شأن الترابط والتشاركية مع القطاعات الأخرى".
ولكن ارتأت الوزارة، بحد قوله "بمأسسة عملية الحوكمه والترابط بين القطاعات المختلفة، لتتماشى والرؤية الاقتصادية في تحقيق الامن الغذائي، والتعاطي مع هذه المترابطة بجدية وفعالية".
ويعد الترابط ما بين قطاعات المياه والطاقة والبيئة والغذاء مفهوماً مطبقاً في الأردن، وعلى أرض الواقع، وفق مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة البيئة د. جهاد السواعير
ولفت الى أن "أهمية المترابطة تنعكس في وجود مشاريع زراعية على سبيل المثال تستخدم تقنيات توفير المياه، وأن تكون مستجيبة للمُناخ، وتقلل من البصمة الكربونية".
ومن بين هذه المشاريع المنفذة الأن "تركيب نحو 320 مضخة عاملة على الطاقة الشمسية للأغراض الزراعية في غور الأردن، والذي ساهم بتوفير جزء كبير من قيمة فاتورة الكهرباء".
وشدد على أن "وزارة البيئة تُعني بشأن تطبيق المترابطة، في ظل وجود جهود وطنية تعمل حالياً على حوكمة الترابط بين القطاعات، وتحت رئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي".
ولفت الى أن "أهمية المترابطة يكمن في تنسيق الجهود وتوحيدها بشأن العمل القطاعي ما بين الوزارات، مع منع ازدواجية العمل بينها في المشاريع".
ووفق الشراكة العالمية للمياه "يحدد نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي الاستجابات ذات المنفعة المتبادلة، التي تعتمد على فهم أوجه التآزر بين سياسات المياه والطاقة والزراعة".
كما أنها توفر "إطارًا مستنيرًا وشفافًا لتحديد المقايضات المناسبة وأوجه التآزر التي تحافظ على سلامة النظم البيئية واستدامتها، في وقت تضع فيه حلولاً تعتمد على مستويات مختلفة من التدخلات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية طويلة المدى".
وبحسب الشراكة يمكن أن يؤدي تطبيق نهج المترابطة لتحقيق ـفوائد اقتصادية، مثل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بها من الفيضانات وجفاف، وزيادة القيمة المضافة في قطاعي الزراعة والسياحة.
وتحقق كذلك المترابطة فوائد اجتماعية وبيئية، مثل تعزيز خطة التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتحسين الصحة العامة، وخلق فرص العمل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين الحفاظ على النظم الإيكولوجية والموائل وانتعاشها.

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