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فصل جديد من تجارة الكلى.. الجناة والضحايا أردنيون وتركيا مسرح الجريمة

3/18/2024 11:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال كشفت قرارات أحكام صادرة عن محكمة جنايات إربد الصغرى، عن عصابة أردنية مؤلفة من ثلاثة أشخاص مقيمين في تركيا ويمارسون الاتجار بالأعضاء البشرية للأردنيين عبر استدراجهم ضحاياهم عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).
وأدانت المحكمة المتهمين بثلاث قضايا، اثنتان منهم نهاية العام الماضي والثالث بداية العام الحالي، وذلك بعد أن استدرجوا ثلاثة أشخاص إحداهم سيدة، وعرضوا عليهم بيع كلية كل منهم بـ 15 ألف دولار، مستغلين الظروف المالية القاهرة لهم وظنك العيش لهؤلاء الضحايا.
وحسب قرارات الأحكام فقد اعترف الضحايا الذين باعوا كلاهم، أنهم شاهدوا إعلانات على صفحات على موقع الفيسبوك، وبعدما راسلوا هذه الصفحات، تم الاتفاق معهم على التبرع مقابل المال، ثم شراء تذاكر سفر لهم واستقبلهم لاحقا بمطار تركيا أحد المتهمين.
وبعد عرضهم على الفحص الطبي، وإجراء عملية استئصال الكلية وبعدها الإقامة لمدة أيام بالمستشفى، سلمت الضحية المبلغ المتفق عليه منقوصا وجواز سفره.
وفي أواخر العام الحالي صدر قرار عن محكمة جنايات إربد بإدانة مواطن يحمل جنسية خليجية بجرم الاتجار بالبشر والحكم عليه بالحبس 3 سنوات، كما صدر قرار بحبس ثلاثة أردنيين مقيمين بتركيا لمدة عامين بعد إدانتهم بجرم الشروع التام بالاتجار بالبشر، وتم إضافة عام ونصف على عقوبة كل منهم كونهم مكررين لتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات ونصف.
الضحية في هذا القرار تم استدراجه مستغلين فقره المدقع وحاجته الماسة للمال، فتواصل مع أحد المتهمين الثلاثة مبديا موافقته، حيث تم إرسال تذكرة سفر له، ولدى وصوله تركيا استقبله أحد المتهمين وأنزله في الفندق ومن ثم اصطحبه مع متهم ثان لعرضه على لجنة طبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعملية نقل الكلية، لكن اللجنة الطبية رفضت إجراء العملية لأسباب طبية، ومع ذلك فإن الضحية التقى بالشخص الذي سيبيعه كليته وهو خليجي الجنسية.
وبعد عودة المتهم للأردن تواصل معه المواطن الذي يحمل الجنسية الخليجية، وطلب منه شراء كليته بمبلغ 15 ألف دولار، فوافق المتهم وأرسل له الأخير تذكرة سفر لدولة خليجية، وبعد أن استقبله بالمطار، سافرا معا إلى طاجكستان وهناك تم إجراء عملية نزع كلية الضحية ونقلها للمواطن الذي يحمل الجنسية الخليجية، فيما قام والد هذا المواطن بإعطاء الضحية مبلغ 3 آلاف دولار، ولدى عودة الضحية إلى عمان قام بإبلاغ الشرطة في المطار.
الضحية الثانية كانت سيدة أقنعها زوجها ببيع كليتها، وبدأت بالتواصل مع أحد المتهمين المحكوم بالقضية السابقة والذي قام باستدراجها وطبق عليها نفس السيناريو، وخضعت لفحوصات طبية قبل عملية نزع كليتها ونقلها لمواطن يحمل الجنسية الخليجية، وبعد الانتهاء من العملية، سلم المتهم زوج الضحية مبلغ 13 ألف دولار أميركي، ولدى عودتها إلى المطار برفقة زوجها تم الطلب منها مراجعة الاتجار بالبشر، وبعد التحقيق معها تقدمت بشكوى بحق المتهم.
وكانت محكمة جنايات إربد أيضا قد أدانت المتهم بتهمة الاتجار بالبشر، وقضت بحبسه مدة ثلاث سنوات، ولكونه مكررا بالمعنى القانوني تم إضافة مدة عام ونصف على عقوبته لتصبح السجن مدة أربع سنوات ونصف.
وحسب قرار حكم ثالث صادر بحق المتهمين أنهم لن يكتفوا باستخدام مواقع التواصل للاتجار بالبشر وأعضائهم البشرية بل استخدموا سماسرة في الأردن لهذه الغاية، حيث تم استدراج شاب أردني عبر أحد السماسرة الذي عرض عليه مبلغ 15 ألف دولار أميركي مقابل بيع كليته، وقد وافق الأخير وتوجه إلى تركيا بعد أن أرسل صورة عن وثائقه بالإضافة إلى فحص دم، وهناك قام ببيع كليته لمواطن خليجي الجنسية لم يكشف التحقيق عن هويته.
ولدى وصول الضحية إلى المطار تم القبض عليه وبعد اعترافاته تم تحويله كمشتك بالقضية وتحويل المتهمين الثلاثة كمشتكى عليهم بجرم الاتجار بالبشر، إضافة إلى السمسار الذي تولى عملية الوساطة بين المتهمين والضحية.
ووفق قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات إربد فإن ذات المتهمين المحكومين بالقضيتين السابقتين، تم إدانتهم بجناية الاتجار بالبشر والشروع التام بالاتجار بالبشر، والحكم على ثلاثة منهم بالحبس مدة ست سنوات ونصف بعد جمع العقوبات بحقهم وإضافة عام ونصف بسبب تكرار الجرم، كما تم الحبس للذي كان يقوم بمهمة السمسار مدة 3 سنوات.

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