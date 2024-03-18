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أمطار متفاوتة الغزارة في مناطق متفرقة من المملكة.. وتشتد الليلة ونهار الغد

3/18/2024 11:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر مناطق متفرقة من المملكة في هذه الأثناء بسحب ماطرة، تشمل بما في ذلك مناطق متفرقة من العاصمة عمان.
ويزداد تأثر المملكة هذه الليلة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، متوقع بمشيئة الله أن يتعمق تدريجياً فوق الأراضي السورية هذه الليلة ونهار يوم غد الثلاثاء، بحيث تنشط الرياح تدريجياً تترافق مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية وجميع الطرق الصحراوية والمعابر الحدودية، ويتحول الطقس ليصبح بارد وغائم وماطر بحدة متفاوتة في مختلف المناطق، وتكون الأمطار أحياناً مصحوبة بالرعد وزخات البرد في بعض الأوقات، الأمر الذي يرفع من فرصة تشكل السيول وجريان الاودية في مختلف المناطق الرئيسية من المملكة بما في ذلك مدينة العقبة.

كما يتوقع أن تعبر الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية مما يؤدي الى تشكل الضباب خاصة مع ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، كما تكون الأمطار ممزوجة بزخات من البرد أحياناً من ساعات الصباح في قمم مرتفعات الجنوب.

التوصيات:
- احتمال تشكل السيول وجريان الأودية بسبب الهُطولات المطرية متفاوتة الشدة في العديد من مناطق المملكة
- عواصف رملية متوقعة بعد الظهر والعصر في جميع المناطق والطرق الصحراوية والمعابر الحدودية
- تأمين الممتلكات والأشياء القابلة للطيران وتثبيتها بشكل جيد وآمن بسبب قوة هبات الرياح
- تنبيه من تشكل الضباب صباحاً فوق المرتفعات الجبلية

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