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الأردن: تجويع الغزيين مدفوع بعقائدية متطرفة

3/18/2024 11:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الحرب الإسرائيلية على غزة، عدوان يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، وترتكب إسرائيل خلاله جرائم حرب، يجب أن يواجه المسؤولون عنها العدالة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، "بعد أكثر من 5 أشهر من هذا العدوان، نرفض أي محاولة لتبريره، فقتل الأبرياء ليس دفاعا عن النفس؛ قتل أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني ليس دفاعا عن النفس، تدمير مجتمع كامل لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن يقبل على أنه دفاع عن النفس".
وقال الصفدي، إن "غزة والكارثة التي تستمر إسرائيل بمفاقمتها كانت محور بحث موسع بيننا أيضا، ونحن متفقان على أن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة، يجب أن تتوقف فورا، وعلى أن المجازر ضد الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي".
وشدد الصفدي على أن "تجويع الأطفال حتى الموت وأخذ أكثر من مليوني فلسطيني رهينة جريمة إنسانية مدفوعة بعقائدية متطرفة وعنصرية لا إنسانية، تتبدى يوميا في أفعال وتصريحات ومواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية والوزراء العنصريين المتطرفين في هذه الحكومة".
وأكد الصفدي أن مواقف الأردن والبرازيل، إزاء العدوان منسجمة تماما، وأن المملكة تثمن عاليا مواقف البرازيل وجهودها المستمرة لوقف العدوان، ولتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحياة وفي الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين.
وشكر الصفدي نظيره البرازيلي على مواقف بلده الصارمة خلال ترؤس البرازيل لمجلس الأمن "الذي للأسف ما يزال عاجزا عن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي، وحماية الشعب الفلسطيني وحماية حقه في الغذاء والماء والدواء من بطش الاحتلال ومن همجية هذه الحرب".
وقال الصفدي "أتطلع للمزيد من اللقاءات والتشاور بيننا بما يضمن أن نحقق الهدف المشترك بتعزيز تعاوننا وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا حتى تنتهي دوامة العنف وتنتهي دوامة الحروب وتعيش المنطقة، كلها بأمن وسلام واستقرار".
وأكد الصفدي أن هذه الحرب لن تحقق أمنا لإسرائيل ولن تحقق سلاما في المنطقة، وعلى أن الأمن والسلام لإسرائيل ولفلسطين ولكل المنطقة طريقه الواحدة هي إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الصفدي "اليوم كان فرصة لأن نبحث سبل تطوير العلاقات وزيادة التعاون، واتفقنا على أن نجري دراسة شاملة تحدد القطاعات التي يمكن أن نحقق تعاونا أكبر فيها، وأن نبرمج لقاءات دورية لضمان تنفيذ ما يتفق عليه من خطوات تسهم بزيادة التعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والسياسة والاستثمار والدفاع وقطاع الزراعة، بحيث للبرازيل تجربة متقدمة بتطوير هذا القطاع ولنا في الأردن أولوية".
وأضاف "اتفقنا على أن يبدأ فريق عمل من الوزارتين، التحضير لاجتماعات موسعة نكون قد حددنا فيها الخطوات التي سنتخذها، ونكون أنجزنا أيضا اتفاقات سنوقعها لكي أن نأخذ تعاوننا إلى مساحات أوسع".
وزاد اليوم كان فرصة لتقييم أين نحن في هذا التعاون، وحددنا حوالي 10 اتفاقيات سنوقعها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة لاتفاقيات أخرى سندرسها، وسيكون هنالك تحضير لاجتماع قادم لنا للتوافق على خطوات عملية أكثر باتجاه زيادة هذا التعاون، بخاصة في قطاع الزراعة الذي يعتبر أولوية بالنسبة لنا في المملكة وللبرازيل، تجربة كبيرة ومتقدمة في تطويره.
من جانبه، قال فييرا إنه ينقل تحيات الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وتهانيه لجلالته بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالته، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن، لافتا لأهمية اتفاقية التعاون الفني التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا ونمو حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال فييرا إن "زيارتي للأردن ترسل رسالة واضحة تؤكد أهمية الشراكة بين بلدينا، وأهمية دور المملكة بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن محادثاته مع الصفدي بحثت الأوقات والتحديات العصيبة في المنطقة، وأنه عبر عن موقف البرازيل الذي يرى بأن الموقف الإنساني الذي يعانيه الناس في غزة لا يطاق، ولا مبرر في ردة فعلها، مضيفا "أكرر مطالبتي بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل القنوات المتاحة وإطلاق سراح الرهائن بأسرع وقت ممكن".
وأشار لجهود بلاده لوقف الحرب خلال ترؤسها مجلس الأمن الشهر الماضي، محذرا من خطر توسع الحرب وضرورة تجنب ذلك، لأن أي خطأ في التقدير يؤدي لنزاع لا يمكن تنبؤ عواقبه.
وأكد فييرا ضرورة احترام إسرائيل حق حرية العبادة للمسلمين في شهر رمضان للوصول من دون عوائق الى الحرم الشريف في القدس الشرقية، واحترام الوضع التاريخي القائم فيه.
وشدد على ضرورة منع الإجراءات التعسفية من المتطرفين، وحث إسرائيل على استمرار محادثات السلام مع فلسطين، والالتزام بحل الدولتين حتى تتجسد الدولة الفلسطينية.
ودان فييرا بناء المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدا رفض بلاده أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.
وفي إجابة على سؤال حول التوتر في العلاقات بين بلاده وإسرائيل، قال "لدينا علاقات جيدة مع شعب إسرائيل، ونحن نؤيد وندعم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان في غزة، حاولنا خلال رئاستنا لمجلس الأمن الدولي حشد الدعم للموافقة على قرار يهدف لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات عندما كان عدد الضحايا في ذلك الوقت 3 آلاف، ولكن أصبح عدد الضحايا الآن 32 ألف ونريد إيقاف هذه الخسارة المفجعة للحياة".
وكان الوزيران بحثا قبيل المؤتمر الصحفي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى جهود وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات إليها.
وأجرى الصفدي وفييرا محادثات مكثفة ركزت على آليات تطوير التعاون الثنائي والبناء على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الأردن والبرازيل منذ أكثر من ستة عقود.

MENAFN18032024000072011014ID1107993490

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