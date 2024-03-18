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حديث البعض عن الأوراق الأردنية

3/18/2024 11:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هايل ودعان الدعجة كثيرا ما تستوقفنا عبارة ( الأردن يمتلك أوراقا كفيلة بتقوية مواقفه.. عربيا واقليميا ودوليا) التي اعتاد على طرحها البعض، مطالبا باستغلالها واستعمالها. وهي نفس العبارة التي استشهد بها أحد الكتاب مؤخرا من خلال ربطه هذه الأوراق بموقف الأردن من احداث غزة.. مطالبا باستثمارها ليكون الموقف اكثر تأثيرا وفاعلية.. دون ان يتوقف عند الاسباب التي جعلت من الموقف الأردني الاكثر تقدما وتأثيرا في الاحداث التي يشهدها قطاع غزة، كحصيلة للاوراق التي يمتلكها، وذلك عندما استخدمها (على طريقته)، التي راعى فيها مصالحه والتحديات والظروف المحيطة وأخذها باعتباره، لتكون مواقفه وقراراته اكثر واقعية وعقلانية، وتخدم بالفعل الجانب الفلسطيني، مستفيدا في ذلك من ادواته السياسية والدبلوماسية المؤثرة التي طالما وظفها في نصرة القضية الفلسطينية بشكل عام. الامر الذي يقتضي من هذا البعض مراعاته عند تقييمه وحديثه عن الموقف الأردني، لا ان يبقى حبيس طريقته التي لا يقوى الأردن على تطبيقها منفردا الا بمشاركة الاطراف العربية مجتمعة، وإلا فإننا نطالبه بما يتجاوز حدود امكاناته وقدراته وطاقاته، لأننا اخترنا التعامل مع الامور بعاطفة وانفعال، بعيدا عن لغة العقل والمنطق.. وربما يذهب هذا البعض في تفكيره وتقييمه للامور الى ابعد من ذلك، لدرجة استخدامه لغة لا تخلو من الهمز واللمز والاتهام والتحريض على الأردن ومواقفه المشرفة، والتي تأتي في اطار حملات التشكيك والتشويه التي يشنها البعض ضد الأردن.. لنقول لأمثال هؤلاء إن الموقف الأردني من احداث غزة جاء متناغما مع حدود تحركاته وامكاناته وقدراته ومصالحه، وبنفس الوقت مع خصوصية العلاقة او الرابطة التي تربطه بالقضية الفلسطينية التي باتت تتصدر اجنداته الداخلية والخارجية باعتبارها الشغل الشاغل له.. الامر الذي ترجمه على شكل سياسات ومواقف اخوية وعروبية دعما وانتصارا للاشقاء الفلسطينيين احدثت تأثيرا لافتا بات موضع اهتمام العالم، إن من حيث الوسائل التي استخدمها في تقديم المساعدات وكسر الحصار الاسرائيلي الجائر على الاشقاء في غزة او دبلوماسيته التي دفعت بملف القضية الفلسطينية الى الواجهة العالمية عبر خطاب انساني اخلاقي قيمي امكن من خلاله تكريس ثقافة اردنية يطول الحديث عن الاختراقات التي احدثتها في الاحداث الجارية في غزة.. بهذه الطريقة يستخدم الأردن الاوراق التي يمتلكها.. والتي تشكل في مجملها السياسة الأردنية التي جعلت الأردن يتقدم على غيره من الدول دبلوماسيا وسياسيا وامنيا، لينفرد بهذه الميزة بين الكثير من دول المنطقة التي انكوى معظمها بنيران الفوضى والاضرابات والحروب.. وربما ما كان للبعض ان يذهب بخياله بعيدا وهو يطالب الأردن بتسجيل مواقف تفوق امكاناته وقدراته، لو انه ايقن ان المواقف الرسمية تختلف اختلافا كبيرا عن المواقف الشعبية التي لا يترتب عليها اي مسؤولية ولا تكلف اصحابها غير الكلام، وذلك بعكس الرسمي الذي لو انجر وراء الشعبويات والبطولات الكلامية الزائفة.. فربما كانت الكلف باهظة جدا.. وقد يدفعها الوطن نفسه.
فلا تطالبوا الأردن.. بأدوار ومواقف يفترض ان تقوم بها الدول العربية او الاسلامية.. فالأردن ليس جامعة الدول العربية ولا منظمة التعاون الاسلامي.

MENAFN18032024000072011014ID1107993488

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