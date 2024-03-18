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الاقتصادي والاجتماعي: التوصيات حول تأثير أوضاع غزة على الأردن بعد 3 أسابيع

3/18/2024 11:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان- كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. موسى شتيوي، عن دراسة المجلس قياس أثر العدوان الإسرائيلي على غزة على المملكة من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وستتناول الدراسة محاور ومؤشرات، بينها النمو الاقتصادي والمالية والتجارة والحماية الاجتماعية.
ويتوقع- وفقا لشتيوي- إعلان النتائج والتوصيات التي ستخرج بها الدراسة بعد 3 أسابيع، مؤكدا أن أهمية هذه الدراسة، تتمثل برصد انعكاسات العدوان على الاقتصاد الأردني بشكل تفصيلي، وبما يخدم الحكومة في وضع السياسات اللازمة للتعامل مع هذا المتغير.
وكانت الحكومة أشارت قبل أسابيع على لسان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، إلى أن "العدوان على غزة، كان له انعكاسات وأثر تضخمي على الاقتصاد الأردني"، فيما تسعى الحكومة لكبح التضخم.
وأشار في كلمة له برئاسة الوزراء، إلى الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، في نطاق جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل لـ200 % من شرق آسيا و60 % من أميركا وأوروبا.
وشدد على الدور الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا لاستمرار المساعدات الأردنية إلى القطاع.
وكانت دراسة للأمم المتحدة أشارت إلى أن التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة على الدول العربية المجاورة، وهي: لبنان ومصر والأردن، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار هذا العام، تدفع أكثر من 230 ألف شخص إلى براثن الفقر.

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