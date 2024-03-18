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تقليص الهدر الغذائي.. أدوات وتحديات

3/18/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات أثارت الدراسة التي أعلن نتائجها وزير الزراعة خالد الحنيفات حول الهدر الغذائي في الأردن، أول من أمس، اهتمام خبراء زراعيين أكدوا أن بناء مؤشر وطني مرجعي للهدر الغذائي يعتبر غاية في الأهمية شرط ترافق ذلك مع حملات توعية من جميع مؤسسات المجتمع.
وبينوا لــ"الغد" أن الحديث عن إنشاء مؤشر وطني للهدر، ليس بالأمر السهل، إذ لا بد من الناحية العلمية، أن تؤخد عينة من دراسة تقوم على اختيار عينة من المجتمع لأن إعداد دراسة تشمل المجتمع كله غير ممكنة بل تكاد تكون مستحيلة.
أما تصريحات الحنيفات، فجاءت أثناء إطلاقه "مبادرة لا لهدر الغذاء" أول من أمس في مبنى الوزارة، استعرض فيها دراسة بينت أن الفرد الأردني يهدر ما معدله 93 كيلوغراما في العام الواحد؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1.5) مليون شخص لمدة عام كامل.
من جهتهم، قال الخبراء إن هذه الدراسة مهمة لأنها توضح ضرورة إقامة مشاريع وطنية للاستفادة من فوائض الطعام للعائلات الفقيرة، والتوفير من نفقات الدولة في برنامجها للإعانات الاجتماعية.
وزادوا، إن هذه الدراسة مهمة فهي من يحدد إقامة مشاريع وطنية للاستفادة من فائض الطعام للعائلات الفقيرة، والتوفير من نفقات الدولة في برنامجها للإعانات الاجتماعية.
وقالوا انه يجب ان يرافق ذلك أيضا تشريعات تحمي هذا المؤشر في المطاعم والمرافق الرسمية التي تقدم الطعام ضمن برامجها، كذلك يجب أن يرافق ذلك تعديلات على المناهج المدرسية لإنشاء أجيال تعي هذا الموضوع وتبني على أساسه السياسات والإستراتيجيات الإنتاجية والغذائية الوطنية.
وفي السياق ، قال وزير الزراعة الأسبق د.عاكف الزعبي إن الحديث عن إنشاء مؤشر وطني للهدر، ليس بالأمر السهل فلا بد من الناحية العلمية، أن تؤخذ عينة من دراسة تقوم على اختيار عينة من المجتمع لأن دراسة كامل المجتمع غير ممكنة بل مستحيلة.
وأضاف كما أنه من ناحية علم الإحصاء يجب أن يكون نوع العينة عينة طبقية، ويكفي أن تكون العينة من عمان وحدها لأنه تضم كافة الطبقات الاجتماعية من العينة ومرورا بالمتوسطة وانتهاء بالفقيرة، بل والفقيرة جدا ايضاً، كما يتواجد فيها أكثر من 70 ٪؜ من فنادق المملكة والتي يمكن ان تفرد لها طبقة خاصة من طبقات العينة الطبقية التي تخضع للدراسة.
وقال الزعبي إنه ونظرا لأهمية الموضوع يمكن أن تكون الدراسة متكررة كل عشر سنوات، بخاصة وان دائرة الإحصاءات هي الأكثر تأهيلا للقيام بها.
وتابع، أما كيفية الحصول على العينات، فيتم عبر سؤال سيدات البيوت في كل طبقة من طبقات المجتمع التي تحددها الجهة التي ستتولى القيام بالدراسة.
وأشار لأهمية هذه الدراسة، فهي من يحدد إقامة مشاريع وطنية للاستفادة، من فائض الطعام للعائلات الفقيرة والتوفير من نفقات الدولة في برنامجها للإعانات الاجتماعية.
من جهته بين رئيس جمعية التمور الأردنية والخبير الزراعي المختص أنور حداد، أن هدر الغذاء، يعكس عدة أمور أهمها إدارة سلاسل التزويد والإدارة الفنية سواء في الإنتاج أو التسويق أو الدراسات التي سبق وأجريت في الأردن على قطاع الخضار والفواكه فقط.
وزاد أن الدراسة حينها أشارت لارتفاع هامش الفاقد نتيجة الاختلالات في سلاسل التزويد من جهة وإدارة المخزون والإدارة الفنية على مستوى المزرعة وتشكل نسب الفاقد هذه أعباء مالية تساهم في تراجع القدرة على المنافسة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، وتصل في بعض القطاعات الفرعية النباتية أو الحيوانية لــ 30 % وهي نسب غير مقبولة على الإطلاق على طول سلسلة القيمة.
أما الهدر الآخر فيقع في مجال استهلاك الغذاء نفسه والعادات الغذائية والسلوك الإنساني للتعامل مع الموجبات الغذائية، وهنالك هي المشكلة العالمية الكبرى أيضا التي تتحدث عن أرقام تصل إلى مليار طن من المواد الغذائية والأغذية.
واضاف حداد، أن التنبه الى هذا الأمر وإن كان متأخرا إلا أنه خطوة إيجابية تحسب لوزارة الزراعة ولمجلس الأمن الدولي، وان بناء مؤشر وطني مرجعي للهدر الغذائي يعتبر غاية في الأهمية، إذا ما رافق ذلك حملات التوعية التي تحدث عنها وزير الزراعة أثناء إطلاق الحملة أول من أمس، مبينا ضرورة أن يرافق ذلك أيضا تشريعات تحمي هذا المؤشر في المطاعم والمرافق الرسمية، التي تقدم الطعام ضمن برامجها مع مرافقة ذلك تعديلات على المناهج المدرسية لإنشاء أجيال تعي هذا الموضوع وتبني على أساسه السياسات والإستراتيجيات الإنتاجية والغذائية الوطنية.
فيما بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن الهدر في الغذاء ليس لدى الأفراد، بل تعدى ذلك لمؤسسات وهيئات وعلى رأسها الفنادق والمستشفيات التي تقوم باعداد وجبات الطعام داخل مقراتها، مضيفا، من هنا لا بد من حملة توعية بفصل المخلفات وعدم الخلط بها كمواد غذائية أو بلاستيكية او مواد صلبة، مع ضرورة فرز مخلفات المستشفيات والمصانع وعمل فرز للمواد الخطرة والكيميائية والمستلزمات الطبية، ومن هنا لا بد من حملة توعية متكاملة واستخدام المخلفات بعد المعالجة كأعلاف للثروة الحيوانية.

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