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القسام: أوقعنا قتلى وجرحى بصفوف جيش الاحتلال منذ الفجر

3/18/2024 11:28:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها يخوضون منذ فجر اليوم الاثنين "اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي قرب مستشفى الشفاء".
وأضافت الكتائب أن مقاتليها أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء.

وقالت "حماس" إن جيش الاحتلال اقتحم المجمع "دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".

وشددت الحركة على أن جرائم الاحتلال "وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".

ورأت أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد "جيش الاحتلال كان بمنزلة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي".

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