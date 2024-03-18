جيش الاحتلال: إصابة 3 عسكريين بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 3 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مضيفا أن 3082 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ اندلاع الحرب في غزة، 1482 منهم خلال العملية البرية.
وقال الجيش بحسب القناة 12 الإسرائيلية، إن 485 عسكريا أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، و 39 عسكريا إسرائيلي قتلوا في حوادث عملياتية 20 منهم بنيران صديقة منذ بدء الحرب في غزة. -(بترا)
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