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جيش الاحتلال: إصابة 3 عسكريين بغزة

3/18/2024 11:28:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 3 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مضيفا أن 3082 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ اندلاع الحرب في غزة، 1482 منهم خلال العملية البرية.
وقال الجيش بحسب القناة 12 الإسرائيلية، إن 485 عسكريا أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، و 39 عسكريا إسرائيلي قتلوا في حوادث عملياتية 20 منهم بنيران صديقة منذ بدء الحرب في غزة. -(بترا)

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