MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

افرايم غانور

نحو نصف سنة على الحرب، ومن الصعب رؤية كيف الوصول إلى حل معقول في كل ما يتعلق بمتلازمة غزة التي تشكل لإسرائيل وجع رأس منذ قيام الدولة.

كل الحلول السحرية تثبت بأن المشكلة والحل أصعب مما يبدو، ما يلزم بتفكير إبداعي، شجاع ومختلف جوهريا عن كل ما عرفناه وشهدناه حتى اليوم. واضح تماما أنه في هذا الوضع سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى البقاء في قطاع غزة مع قوات كبيرة ولزمن طويل، جيش سيضطر لأن يتصدى من جهة لحماس، الذي سيواصل العمل من بين وبرعاية السكان المدنيين، من خلال عشرات الأنفاق التي لم تنكشف بعد. بالمقابل، الجيش إياه سيضطر لأن يتصدى لأعمال سطو وسلب المساعدات الإنسانية الأولية التي تضخ كل يوم للمليوني غزي.

هذا الواقع سيجعل إسرائيل تدفع ثمنا دمويا باهظا. مليونا إنسان يعيشون بلا مأوى أو شروط معيشية أولية كالكهرباء، المياه، الغذاء بالحد الأدنى، العمل، أجهزة صحة وتعليم – هذه صيغة واضحة لمشاكل وأزمات. من المهم التشديد هنا على أن كل مشكلة تنشأ في قطاع غزة هي مشكلة ستضرب أعتابنا.

من هنا من الصعب أن نفهم كيف لا تزال الحكومة الفاشلة تواصل التصرف حيال الواقع المتشكل أمام عيونها بانعدام اهتمام وانتباه. من يريد أن يعيد سكان الغلاف إلى بيوتهم بأمان يجب أن يحرص على إعمار قطاع غزة. وعندما ننظر يمينا ويسارا، الى الحكومة والى القيادة الحالية، واضح أن الخلاص لن يأتي منهم. حكومة العجزة هذه التي لم تكن قادرة على أن تواجه مشاكل أولية لسكان الغلاف والشمال لن تعطي جوابا لمشكلة غزة في وضعها الحالي، وكل شيء سيلقى على كاهل الجيش الإسرائيلي، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من معنى.

لأجل الوصول إلى حل يجب الخروج من الصندوق، تجنيد الأميركيين، المصريين لخطوة فورية غايتها نقل مليوني سكان قطاع غزة الى الضفة واسكانهم هناك في بلدات جديدة تقام بمساعدة دولية الى جانب مناطق صناعية بينما بالتوازي تتقلص الحاضرة اليهودية في الضفة الى ثلاث كتل: غوش عصيون (بما في ذلك الخليل وكريات أربع)؛ غوش ارئيل (بما فيها عمانويل، الكنا، الفي منشه، اورانيت وكدوميم)؛ وغوش غور الأردن. باقي البؤر الاستيطانية غير القانونية والمستوطنات الإسرائيلية التي خارج الكتل تزال لكن السيطرة الأمنية تبقى للجيش الإسرائيلي.

الأمر سيؤدي إلى الاقتلاع من الجذور لحماس من غزة، سيجعل القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل ويسمح ليس فقط لسكان النقب الغربي بالعودة إلى حياة السكينة بل ويحقق أيضا حلم المتطلعين إلى غوش قطيف. الهدوء والسكينة اللذين سيسودان في الجنوب كنتيجة لهذه الخطوة سيجعلان النقب الغربي توسكانا الإسرائيلية: عسقلان، سدروت، اوفيكيم ونتيفوت ستحظى بالازدهار، وغزة الجديدة يمكنها أن تصبح مركزا سياحيا مع شاطئ بحر رائع.

المليونا غزي الذين ينتقلون إلى الضفة لا يمكنهم أن يدعوا بأنهم يعيشون تحت حصار. ستكون لهم إمكانية الخروج إلى كل العالم؛ سيكونون قريبين من الأماكن المقدسة وقريبين من عائلاتهم في الضفة. الخطوة ستخلق آلية جديدة في الشرق الأوسط وتجسيد الحلم الأميركي في اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية سيلقى زخما مهما.

إسرائيليون كثيرون سيرون في ذلك خطوة هاذية، وأنا أقول لهم إنه في هذا الواقع، الوضع في قطاع غزة هاذ وخطير أكثر. ومحظور أن ننسى أنه قبل أن يوافق الفلسطينيون على هذه الخطوة، حماس بالتأكيد ستعارض. وهذا يقول كل شيء.