ثمن للمستوطن

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

أسرة التحرير

يبدأ العالم برسم حدود واضحة بين إسرائيل الشرعية وبين مشروع الاستيطان الإجرامي في المناطق المحتلة. في أعقاب مرسوم نشره رئيس الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بؤرتين في الضفة وعلى ثلاثة مستوطنين بسبب العنف تجاه الفلسطينيين (إضافة إلى أربعة آخرين سبق أن فرضت عقوبات عليهم). هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الإدارة عقوبات على بؤر استيطانية، من المتوقع للأمر أن يؤثر على تبرعات لها من جمعيات وأناس مستقلين في الولايات المتحدة. اثنان من المستوطنين يوجدان أيضا في قائمة عقوبات الحكومة البريطانية.

يدور الحديث عن خطوات مهمة جدا. غير أن البنية التحتية الاستيطانية الإجرامية عميقة ويشارك فيها كثيرون بحيث أن هذه العقوبات هي مجرد بداية الطريق لتفكيك مشروع الاحتلال والاستيطان.

تحقيق "هآرتس" الذي نشر أمس (هاجر شيزاف) كشف عن الطريقة التي سمحت للمستوطنين بتلقي قروض سكن والبناء بشكل غير قانوني. مستوطنون بنوا في بؤر غير قانونية تلقوا قروض سكن لأراض توجد في مخططات بناء المستوطنة المجاورة. واحد من هؤلاء ممن تلقوا قرض السكن في عملية التحايل هذه قبل 20 سنة هو يهودا الياهو، الذي هو اليد اليمنى للوزير بتسلئيل سموتريتش ورئيس مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع الذي يسيطر مع الوزير على المناطق.

ويكشف التحقيق النقاب عن تعاون المنظومة المالية الإسرائيلية مع تعميق الاحتلال وتوسيع المستوطنات ويستوجب مراجعة لدور البنوك في ذلك. تشارك في هذا أيضا دائرة الاستيطان والمستوطنين الذين صعدوا الى الجبل، بنوا فيه بيوتهم بشكل غير قانوني، والتي وفقا لنمط العمل الثابت شرعنتها الدولة بعد وقت ما.

الحقيقة أن موضوعي التحقيق سموتريتش والياهو هما من المؤثرين على سياسة إسرائيل في الضفة توضح عمق سيطرة مشروع الاستيطان على الدولة. المسؤول عن السياسة في الضفة أقام بؤرا استيطانية أو بنى بشكل غير قانوني بل وأنشأ منظمة "رغافيم" التي هدفها تنغيص حياة الفلسطينيين بوسائل قضائية.

وقد سبق أن كشف عن دور الدولة في البؤر الاستيطانية بكل نطاقه وخطره في تقرير داليا ساسون في 2005. غير أنه منذئذ ما جرى في الظلام وفي الالتفاف على المنظومة بات جزءا لا يتجزأ منها. للأسف، مشروع الاستيطان، هدفه وطرق عمله الاجرامية لا تعني الإسرائيليين. يبدو أن في دول أخرى يزداد الاهتمام بالموضوع اكثر فأكثر. عقوبات الإدارة تستهدف هذا بالضبط: محاولة التأثير على ضخ المال والنشاط الاقتصادي الذي يسمح للبؤر الاستيطانية بالازدهار. هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل من نفسها.