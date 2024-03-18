عبث إستراتيجي

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

عاموس جلعاد

التهجم غير المسبوق من رئيس الوزراء نتنياهو على الرئيس الأميركي بايدن هو تعبير متطرف عن نكران للجميل واخفاق إستراتيجي من الدرجة الأولى. الولايات المتحدة هي الحليفة الحقيقية الوحيدة لإسرائيل. وجو بايدن هو الرئيس الأكثر ودا لإسرائيل منذ الأزل. لا منطق إستراتيجي بالتهجم عليه وعلى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومير ويمكن فقط الاشتباه بأن هذه سياسة داخلية صغيرة تحل محل إستراتيجية حيوية لأمن الدولة ومستقبلها.

على مدى سنوات ولايته الطويلة سبق لنتنياهو أن بادر إلى صدام جبهوي مع رئيس أميركي – وهذا الخطأ كلف إسرائيل غاليا. بالفعل شخص رئيس الوزراء جيدا منذ قبل نحو ربع قرن التهديد الإيراني، وأقسم – عن حق – بالقضاء عليه. غير أنه منذئذ، وعلى الأقل في الـ 12 سنة الأخيرة، كرر أخطاء جسيمة في سياسته، تركت إسرائيل في وضع ضعف حيال التهديد الإيراني. إيران اليوم هي دولة حافة نووية، تبعا لقرارها فقط يمكنها أن تطور سلاحا نوويا في غضون وقت قصير – ما سيفتح باحتمالية عالية سباق تسلح نووي يوفر مظلة حماية لكل المنظمات، من حزب الله في الشمال وحتى الحوثيين في اليمن. جذور هذا الوضع هي في مبادرة نتنياهو 2011، التي سبق أن كشف النقاب عنها، للهجوم عسكريا على إيران – دون تنسيق إستراتيجي مع الولايات المتحدة ورئيسها في حينه باراك أوباما. إضافة إلى ذلك أهان نتنياهو الرئيس أوباما دون أن سبب، حين ظهر في الكونغرس وخطب ضد الاتفاق النووي مع إيران دون ان ينسق معه. كنتيجة لذلك، وقعت الولايات المتحدة مع إيران على هذا الاتفاق من خلف ظهر إسرائيل ورغم أن هذا كان اتفاقا سيئا، فإن إلغاء الرئيس ترامب له بعد بضع سنوات، بتشجيع من نتنياهو جعل الوضع في أسوأ وضع يمكن تصوره. إيران بعد أن تحررت من قيود كل اتفاق، قررت التقدم في مسار النووي العسكري حتى الحافة الخطيرة الحالية.

في السبت اللعين من 7 أكتوبر انقذت الولايات المتحدة إسرائيل وأتاحت للجيش الإسرائيلي النهوض على سابقيه كالسبع وضرب حماس ضربات موجعة. غير أنه بعد ذلك جاء إعلان نتنياهو عن إستراتيجية الانتصار المطلق، التي مآلها الفشل والقضم من إنجازات الجيش الإسرائيلي كونها تتجاهل الحلف مع الولايات المتحدة. واشنطن تقترح على إسرائيل صفقة رزمة الأحلام، التي تتضمن محورا إستراتيجيا يقوم على أساس الدول العربية الكبرى – وعلى رأسها السعودية، مصر ودول اتفاق إبراهيم – والتي تدمج إسرائيل أيضا بحلف عسكري إقليمي بقيادتها. إضافة إلى ذلك تقترح الولايات المتحدة على إسرائيل مخططا لإعمار غزة، بتمويل سخي من دول الخليج – حين يكون بدون إعمار القطاع وبدون قيادة فلسطينية أصيلة، من شأن إسرائيل أن تنجر إلى احتلال مباشر لغزة المصابة بالضائقة والكارثة.

إضافة إلى ذلك، إذا كانت إسرائيل تريد إعادة عشرات آلاف السكان إلى بيوتهم، فأمامها طريقان: مواجهة شاملة مع حزب الله، ثمنها الإستراتيجي عال جدا والولايات المتحدة لن تساعدنا فيه، أو ترتيبات أمنية محسنة على أساس قرار مجلس الأمن 1701 محسن، تتيح إبعاد قوة الرضوان إلى ما وراء الليطاني. إنجازات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مهمة جدا لكن بدون فعل سياسي لن يتاح افق للنهاية وإعادة السكان إلى بيوتهم. فضلا عن ذلك، فإن الدخول إلى رفح من شأنه أن يمس بالعلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة ومع مصر، إذ إنه رغم حيويته العسكرية فهو غير ممكن دون التنسيق مع كلتيهما. مصر، كطليعة السلام ستسمح لوجود علاقات عظيمة الأهمية مستقبلا، من ناحية عسكرية واقتصادية أيضا، مع الدول العربية الرائدة. أما الولايات المتحدة بالمقابل فستواصل منح إسرائيل قبة فولاذية أمنية، اقتصادية، سياسية وقانونية – لكن إذا ما استمرت التهجمات والإهانات، فإن هذه القبة قد تتشقق. آية "شعب وحده يسكن" جميلة، لكنها ليست مناسبة لدولة صغيرة مثل إسرائيل ومحزن أن هناك من لا يفهم هذا.

نتنياهو ملزم بأن يضع كقيمة عليا لا بديل لها إعادة المخطوفين والمخطوفات أحياء. إسرائيل يمكنها أن تحول إنجازات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان إلى مرابح إستراتيجية تقوي مستقبلها وأمنها القومي – لكن الالتصاق بإستراتيجية النصر المطلق وغياب التنسيق مع واشنطن سيمس بذلك. هذا هو الوقت للحكمة الإستراتيجية على أساس إنجازاتنا العسكرية المبهرة.