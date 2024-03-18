MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

د. موشيه العاد

مصر، زعيمة العالم العربي سابقا تعيش في أزمة اقتصادية عسيرة ومتواصلة. محافل اقتصادية في العالم حسبت الكلفة المالية لاستعادة قدرة مصر لرعاية سكانها بكرامة في العقد القادم تقدر بان 70 – 80 مليار دولار ستتيح لـ 110 مليون مصري منح وجبة لكل مواطن. منذ زمن بعيد والرئيس المصري السيسي ينتظر هذه التبرعات لكن لا يوجد من يتبرع بها. غياب السياحة في بلاده والتدخل الزائد في ليبيا هما فقط جزء من الأسباب التي تقتطع المزيد فالمزيد من التمويل من ميزانيتها الضحلة.

صحيح حتى الان، في مصر يعبرون عن القلق لما يجري في قطاع غزة، مثل كل الدول العربية. مرة بين الحين والآخر، يسأل صحافيون عرب رؤساء الدول: فضلا عن الإعراب عن القلق، هل أنتم تعملون على التغيير؟"، والأجوبة عديدة ومتنوعة أساسا من جانب دول غير قادرة على العمل.

السعودية وأن كانت تشعر بمسؤولية كزعيم العالم السُني لكنها تكتفي بالتبرعات المالية، مثل دول النفط والغاز الغنية أيضا: اتحاد الإمارات، البحرين وعُمان. وبالنسبة لقطر فهي تتوسط بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تتحكم بما يجري في القطاع وفي نفس الوقت تدعمها ككيان وتمنح ملجأ لمسؤولي المنظمة، وعليه فهي مستبعدة من الحكم في غزة. السلطة الفلسطينية؟ نعم، لكن ليس الان. سيتعين على هذه أن تعمل بكد كي تنظم صفوفها، تدرب كتائبها الأمنية، تُهدأ التوتر والعداء بين الفصائل المختلفة، وتغرس أنماط شفافية ونجاعة بين مؤسساتها وأساسا – أن تكف عن التحريض ضد إسرائيل.

بقينا مع مصر. من غير المستبعد أن يكون حافزا بمئات ملايين الدولارات التي تعد بالنسبة للدول العربية الغنية، الدول الغربية والمؤسسات الدولية "فراطة" كفيلة بأن تدفع مصر لأن تتبنى تحدي غزة وإن كان لفترة محدودة حتى ثلاث سنوات. في هذا الزمن، تأخذ مصر على أيديها السيطرة في غزة وتؤتمن على مراحل الأعمال الأولية، حتى تسلمه إلى أيدي "السلطة الفلسطينية المحسنة". في إطار مقابلاتي الأخيرة مؤخرا في شبكات التلفزيون العربية، هذه الخطة ليس لا تلقى الرفض بل وتترك مادة للتفكير يجب النظر فيها بعناية.

من بداية المعركة تلعب مصر لعبة مزدوجة في محاولة لأن تبث تجاه الخارج "وحدة صف" – اصطلاح في العالم العربي أقوى من كل المصالح. من جهة هي تحذر من عملية إسرائيلية في رفح وتطلق صرخات النجدة خوفا من تدفق جماهيري للغزيين إلى شمال سيناء – ومن جهة أخرى تعمل بتعاون كامل مع إسرائيل وتحافظ بشدة على التنسيق الأمني معها. صحيح أن السيسي يتذكر جيدا المساعدة التي قدمتها له إسرائيل في حربه ضد داعش في شبه جزيرة سيناء.

من خلال الجنرال محمود السيسي، ابن الرئيس، وزعيم البدو في سيناء إبراهيم العرجاني نجحت مصر في تثبيت استقرار سيناء بل والتنمية والازدهار الاقتصادي. النموذج الذي تخلصت فيه مصر من الإرهاب الاجرامي لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء يمكنه أن يسمح لها بأن توقف القطاع على أرجله أيضا.

صحيح ما كان مراقب الدولة عندنا ليشرعن الطرق والوسائل التي اتخذت هناك لكن هذه بالضبط هي المشكلة: كل الحكومات الأجنبية، ابتداء من حكومة إسرائيل في المناطق وحتى العراق وأفغانستان للأميركيين، توجهت إلى السكان بالعبرية المحلية او بالإنجليزية، إذ إن المصريين تحدثوا مع البدو بلغة شرق أوسطية معروفة. يجب الاعتراف بأن دولة ديمقراطية لا يمكنها أن تحكم شعبا أجنبيا.

الآن، حين تكون مصر تواقة لأنبوب أكسجين اقتصادي، توجد لحظة مناسبة لمنح المصريين ما يحتاجونه جدا ومن ناحيتهم هو ربح للجميع: منحة غير مسبوقة بسخائها وكذلك ضمانة ألا ينتقل أي غزي الى سيناء. إسرائيل والأسرة الدولية يجب أن تخرجان إلى حملة تربط بين تجنيد الأموال وتخويل المصريين لتحقيق هذا الهدف.