رفض الصفقة المقترحة سيكون جريمة

رفيف دروكر

طلب حماس الأكثر إشكالية هو هوية السجناء "الهامين" الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة. إسرائيل لا يمكن أن توافق على ذلك وفي حماس يعرفون ذلك. هم يذكرون المفاوضات حول صفقة جلعاد شليط، في حينه تم طرح صفقة مشابهة وتم استبدالها بتحديد مشترك من الطرفين لمن سيتم إطلاق سراحه. حماس قامت بإرسال قائمة وإسرائيل شطبت وأعادتها، حماس صممت وإسرائيل ترددت، وهذا تفجر أكثر من مرة بالضبط حول هذا الأمر.

مصدر غربي مقرب من الوسطاء في الصفقة قال في محادثة معي بأن حماس لا توجد لها أي نية للمطالبة في هذه المرحلة بالسجناء المهمين جدا، مهندسي الانتفاضة الثانية والمقاتلين ممن قتلوا عشرات الإسرائيليين. وذكر أسمائهم من قبل حماس هو مثل الإعلان بأنه لا توجد لها أي رغبة في التوصل إلى الاتفاق. وعلى فرض أن هذه الأسماء لن يتم طرحها فإن المسألة تعتبر محلولة. الثمن سيكون مؤلما، وإنجاز حماس سيكون كبيرا جدا، لكن الجدوى لإسرائيل ستكون أكبر. من المهم هنا الإسراع. لا يوجد وقت لأشهر من المساومة على الأسماء، مطلوب آلية سريعة وناجعة.

الطلب الثاني الذي يصعب على إسرائيل الموافقة عليه هو عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع. إسرائيل وافقت على عودة النساء والأطفال والرجال الذين ليسوا في سن القتال. حماس معنية بعودة الجميع. في إسرائيل هناك من يطرح ذلك كهزيمة في الحرب: سكان بلدات الغلاف لن يعودوا، وحماس ستسيطر على القطاع من جديد. هذا عرض مبالغ فيه. إسرائيل توجد لها مصلحة في الوضع الذي سيغادر فيه السكان رفح ويعودون إلى بيوتهم لأسباب واضحة؛ أيضا يمكن إيجاد آلية رقابة على العائدين؛ هذه الآلية لن تكون كاملة، وفي الأصل إسرائيل لا يمكنها أن تؤدي إلى وضع فيه شمال القطاع سيبقى غير مأهول. الموضوع هو فقط التوقيت الدقيق للعودة.

في نقاشات كابنت الحرب اعتاد يوآف غالنت على لدغ رئيس الحكومة بالقول إنه بدون قرار من الكابنت كان سيرفع ثمن المخطوفين. في الصفقة السابقة كان عشرة مخطوفين يعادلون يوم هدنة. الآن يوم هدنة مقابل مخطوف واحد. ولكن الآن الهدنة ليس بالضرورة ستكون في غير صالح إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يحتاج إليها كي يستعد لاستئناف عملياته وترتيب الوضع في الشمال. أيضا الثمن العددي للسجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم هو ثمن معقول. إسرائيل اعتقلت حوالي 4 آلاف سجين أمني منذ 7 أكتوبر. إطلاق سراح 800 – 900 (باستثناء السجناء الهامين) سيساعد ايتمار بن غفير على الاستيقاظ من الفشل الكبير في منصبه كوزير الأمن الوطني، الذي لا ينجح حتى في توفير ما يكفي من الأماكن في السجن لمن تم اعتقالهم.

مصادر رفيعة مشاركة في المفاوضات حول الصفقة، ليس بالتحديد من الجانب السياسي، قالت في محادثات مغلقة بأنه إذا حاول رئيس الحكومة تفويت صفقة جيدا فإنهم سيسمعون صوتهم. هذا ليس وعد لا أهمية له. بنيامين نتنياهو يدرك أن هامش مناورته محدود. بيانات لوسائل الإعلام على صيغة "طلبات حماس غير معقولة" هي موقف استهلالي شرعي للمفاوضات، لكن رمي الصفقة في القمامة سيكون جريمة، ليس أقل من ذلك. في إفشال الصفقة السابقة ساهمت بشكل كبير تصريحات نتنياهو وغالنت، تقريبا كل يوم، التي أشارت إلى استئناف القتال. ربما كان لذلك ثمنا باهظا. حماس عقدت الصفقة السابقة من خلال الافتراض بأنه سينتج عن وقف إطلاق النار المؤقت وقف ثابت. التصريحات الدائمة لرئيس الحكومة ووزير الدفاع أوضحت لهم أنه من الأفضل إبقاء المخطوفين لديهم لجولة المفاوضات القادمة.

حماس قدمت تنازل في ردها على خطة باريس. لم يعد هناك طلب وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للجيش الاسرائيلي من اليوم الأول للصفقة. مع ذلك، ادخلت الى الرد اجزاء استهدفت تحويل الستة اسابيع من الهدنة الى وقف دائم لاطلاق النار. إسرائيل غير مضطرة للموافقة على ذلك، لكن أيضا لا حاجة إلى الإعلان يوميا بأن هذا أمر مؤقت، حتى لو كان هذا سيخفض لنتنياهو نصف مقعد في الاستطلاع القادم.