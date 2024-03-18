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شركات الأمن الإسرائيلية الخاصة.. عين على الحروب وأخرى على المال

3/18/2024 11:28:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شكّل الأمن هاجسا لزعماء الحركة الصهيونية حتى قبل قيام دولة إسرائيل، فقد سارعوا إلى إنشاء شركة هاشميرا (Hashmira) عام 1937 لتكون أول شركة أمنية خاصة في العالم.
ولم تفطن دول العالم إلى مثل هذا الأمر إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، لينتشر بعدها هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم ويبلغ أوجه في تسعينيات القرن الماضي، ثم توسع بشكل كبير مع بروز صراعات وحروب كثيرة على مستوى العالم.
وتحقق سياسة الاعتماد على الشركات الأمنية الخاصة مكاسب كبيرة للدول وفق دراسة نشرها مركز الزيتونة للدراسات ومقره بيروت، من بينها تخفيض النفقات عن كاهل وزارات الدفاع، وتخفيض الخسائر البشرية في القوات المسلحة من خلال الاعتماد على تجنيد المرتزقة من مختلف مناطق العالم.
يضاف لذلك تجنب الإحراج الدبلوماسي ومناقشات القانون الدولي الناجمة عن التدخلات العسكرية من خلال التستر وراء شركات الأمن الخاصة، إضافة إلى جذب التأييد الداخلي بالظهور بمظهر النزعة السلمية وعدم الانخراط المباشر، بقدر ما، في النزاعات الدولية المسلحة.
وشكّلت الحاجة الماسة للأمن في دولة الاحتلال رافعة قوية لانتشار الشركات الأمنية الخاصة، التي تعددت مسؤولياتها للدرجة التي أصبحت فيها تقوم بتنفيذ مهام أمنية عوضا عن الجيش والشرطة الإسرائيلية.
فعلى سبيل المثال، قدمت شركة "مير سكيورتي" الإسرائيلية الخاصة في عام 1999 مشروعها الأكبر للحكومة، تحت عنوان "إنشاء نموذج المدينة الآمنة"، ونصبت نحو ألف كاميرا للرصد والمراقبة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ليصبح النموذج أيقونة دولية.
وفي كل مناسبة تسعى دولة الاحتلال للترويج لنموذجها الأمني عبر المؤتمرات التي تعقدها بصورة دورية، ولا تشكل هذه الشركات رافدا عسكريا ومعلوماتيا واستخباراتيا فحسب للكيان المحتل، بل إنها تشكل أحد روافد الاقتصاد الإسرائيلي؛ فهي تصدر برامج أمنية بأكثر من 5 مليارات دولار سنويا.
ووفق تقرير تحت عنوان "شركات الأمن الخاصة والاحتلال الإسرائيلي"، نشره "مركز أبحاث من يربح" فإن عدد شركات الأمن الخاصة التي تديرها جهات رسمية وشبه رسمية لدى الكيان المحتل، تجاوز 300 شركة داخل إسرائيل وخارجها موزعة على نحو 70 دولة.
وفي تقرير سابق لها، قدرت وزارة الخارجية الفرنسية قيمة عائدات شركات الأمن الخاصة على مستوى العالم بحوالي 400 مليار دولار، علما أن معدل دخل هذه الشركات الأمنية الدولية، التي تسهم إسرائيل في معظمها، ارتفع من حوالي 55 مليار دولار سنة 1990 إلى 202 مليار سنة 2010.
يمكن تلخيص الدور الذي تقوم به شركات الأمن الخاصة بالمهام التالية، تنفيذ العمليات القتالية، وحماية القواعد العسكرية وإدارة السجون، وتقديم اللوجستيات العسكرية، وإدارة القواعد والعقود العسكرية، والتدريب العسكري وإصلاح الهياكل الأمنية.
كما تقوم تلك الشركات بجمع المعلومات العسكرية وتحليلها وإدارة الأزمات وتقديم الاستشارات، وتقديم خدمات الحماية المسلحة وغير المسلحة، وعمليات الاستطلاع، والسيطرة على المظاهرات وأعمال الشغب، وتنفيذ عمليات مقاومة "الإرهاب"، وتنفيذ عمليات مقاومة القرصنة، وعمليات مقاومة الخطف والرهائن، والقيام بالتحقيقات مع المشبوهين، وإدارة الحروب الإلكترونية.
وفي ظل الخلافات والأزمات التي عصفت بجيش الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة، برزت دور هذه الشركات الأمنية في هذه الحرب، وباتت تشكل مخزن إسناد للجيش على شتى الأصعدة، وأهم هذه المهام، التجنيد، فمع تواصل الحرب على قطاع غزة، عملت الشركات الأمنية الإسرائيلية على تجنيد المرتزقة من حول العالم للقتال إلى جانب جيش الإحتلال.
وكشفت صحيفة إلموندو الفرنسية، في تقرير لها، أن دولة الاحتلال قامت بتجنيد مرتزقة من دول مختلفة حول العالم من خلال عقود مع شركات عسكرية خاصة للمشاركة في القتال في غزة.
وتتضمن هذه الإستراتيجية استخدام هؤلاء المرتزقة المتخصصين في عمليات الكر والفر وحرب العصابات على الأرض، بينما يلجأ جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى دباباتهم، والهدف هو تقليل الخسائر البشرية خلال المعركة.
ووفق تقرير للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" فقد تم تجنيد عشرات الآلاف من المهاجرين الروس للمشاركة في الحرب على غزة.
كما تحدثت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية بأن المرتزقة الذين قاتلوا في أوكرانيا ضد الجيش الروسي "حزموا أمتعتهم وتحركوا للقتال إلى جانب الجيش الإسرائيلي في غزة".
وسبق أن تحدثت صحف إسرائيلية عن أن جزءا كبيرا من النجاحات التي تنسب لجهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي (الموساد) في العقدين الأخيرين من اغتيالات وعمليات تفجير وغيرها كانت بالتعاون مع هذه الشركات.
وقالت إن جميع هذه الشركات يرأسها أو يملكها جنرالات عسكريون مرتبطون بشكل كبير بالجيش الإسرائيلي -وفقا للصحيفة- التي قالت إن "الأمور لا تسير كالمعتاد بالنسبة لهذه الشركات بعد أن أصبحت إسرائيل في خضم حرب لم يسبق لها مثيل".
وتقوم تلك الشركات بتنفيذ مهام لوجستية تتعلق بتقديم الخدمات اللازمة في أرض المعركة، فعلى هامش البدء في إنشاء الولايات المتحدة رصيفا بحريا قبالة سواحل غزة، ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمنية دولية يبدأ دورها لحظة وصول المساعدات إلى يابسة غزة، فتعمل على تأمينها من مرحلة النقل إلى نقاط التوزيع، وحتى عملية التوزيع نفسها.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة الخصوصية الدولية وهي مجموعة رقابية تهتم بالمراقبة الحكومية فإن عشرات الشركات الأمنية تقدم خدماتها للحكومة الإسرائيلية، وتشكل أعلى نسبة شركات مراقبة إلى عدد السكان في العالم.
وتقوم الشركات الأمنية الخاصة خلال الحرب على غزة بمهام تأمين وحماية الشخصيات، والإشراف على أمن المعابر والمستوطنات والمنشآت الحساسة، وتوفير المعلومات الاستخبارية، وضبط ومراقبة السجون، وغيرها.
كما تقوم بالإشراف على نقاط التفتيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى أجهزة الرقابة الإلكترونية المزود بها جدار الفصل العنصري، وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية بخصخصة نقاط التفتيش الأمنية منذ سنة 2005.-(وكالات)

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