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انتقادات حادة للاحتلال لعرقلته وصول المساعدات لغزة

3/18/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة أول من أمس، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من أن الناس في القطاع على حافة المجاعة، فيما اتهمت منظمة أوكسفام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي بسبب منعها دخول المساعدات إلى القطاع.
ووصلت الدفعة الثانية إلى مدينة جباليا شمال غزة، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي القطاع وشماله، وجاء ذلك بعد أن سمح جيش الإحتلال لليوم الثاني على التوالي بوصول عدد محدود من شاحنات المساعدات إلى المنطقة.
ويعتبر دخول المساعدات، على مدار اليومين الماضيين، الأول من نوعه الذي يصل إلى محافظة شمال القطاع منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتسبب الحصار الإسرائيلي الخانق على شمال غزة في انتشار الجوع واستشهاد نحو 27 فلسطينيا بسبب سوء التغذية والجفاف.
ورغم الوصول المحدود للمساعدات، توالت الانتقادات لإسرائيل، فيما حذرت الأونروا من أن الناس في غزة على حافة المجاعة، وأكدت ضرورة وصول أكبر عدد ممكن منهم إلى المساعدات الضرورية.
وشددت الوكالة على أن الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة مسألة حياة أو موت، وأضافت أن تسليم المساعدات عن طريق البر هو الطريقة الأكثر كفاءة وأمانا.
من جانبها، اتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية إسرائيل بـ"تعمد" منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت أوكسفام في تقرير أمس "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة".
وانتقدت الحظر "اليومي" لبعض المعدات المصنفة على أنها "ذات استخدام مزدوج" وهي مواد تُعتبَر قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية، وأوضحت أن أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفضت في إحدى شحناتها "من دون سبب"، قبل الموافقة عليها لاحقا.
وقالت أوكسفام إن "الظروف التي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثية"، وأوضحت أن 2874 شاحنة دخلت إلى غزة في شباط (فبراير) أو "20 % فقط من المساعدات اليومية" التي كانت تدخل قبل العدوان في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما زاد من معاناة سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
وفي السياق توقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة أمس بتفشي المجاعة من الآن وحتى شهر أيار (مايو) في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال هناك 300 ألف شخص محاصرين بسبب القتال.
وجاء في التقرير إن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى "كارثيا من الجوع" في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان.
وأصدر برنامج الأغذية العالمي أمس أحدث نتائج (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو عملية دولية لتقدير حجم أزمات الجوع. وقال إن الجميع في غزة يكافح من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء، وإن حوالي 210 آلاف شخص في شمالي غزة هم في المرحلة الخامسة، وهي الأعلى، والتي تشير إلى الجوع الكارثي.
وحذر من أنه إذا وسعت إسرائيل هجومها على مدينة رفح الجنوبية المزدحمة، فإن القتال قد يدفع حوالي نصف إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مجاعة كارثية.
من جهته اتهم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس دولة الاحتلال بإحداث مجاعة في قطاع غزة، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب.
وقال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص"، مضيفا "هذا غير مقبول. المجاعة تُستخدم سلاح حرب. إسرائيل تتسبب في المجاعة".
وأول من أمس قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن غزة تواجه مجاعة وهو أمر لا يمكن قبوله، ودعت إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.
وأضافت للصحفيين عقب توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة "غزة تواجه المجاعة ولا يمكننا قبول ذلك".
وأردفت: "من المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار الآن، بما يؤدي إلى تحرير الأسرى والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة في بيان أمس إن أكثر من 31726 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 73792 آخرون في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مضيفة أن نحو 81 فلسطينيا قتلوا وأصيب 116 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.-(وكالات)

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