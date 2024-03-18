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الاحتلال يدمر ما تبقى من البنية الصحية بالقطاع

3/18/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين يُمعّن الاحتلال في تدمير أي بنية صحية متبقية في قطاع غزة لإخراجها من الخدمة، أسوّة باستهداف "مجمع الشفاء الطبي" للمرة الثانية منذ بداية العدوان وحصاره ووضع حياة الأطفال والنساء والمرضى على محك الموت قصفاً أم جوعاً، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها ولم تسهم مفاوضات تبادل الأسرى المتعثرة في وقفها حتى الآن.
وعلى وقّع ضغوط وزير الاحتلال المتطرف، "إيتمار بن غفير"، للسماح بصلاة اليهود وتسهيل اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان؛ فإن مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، لا يزال يخضع للحصار الكامل، بينما يواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية مركزية ضدّه، بعد شنّ الهجوم المفاجئ عليه واقتحامه بالدبابات والجنود تحت غطاء ناري كثيف.
ونتيجة نشوب الحريق عند بوابة المجمع الطبي الذي تسبب به الاحتلال، فقد وقعت حالات اختناق شديد بين النساء والأطفال النازحين، إلى جانب ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين بفعل الجريمة الاحتلالية بحق المستشفى، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل "الشفاء الطبي"، ودفع معظمهم لمغادرته نحو جنوب قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن النازحين باتوا محاصرين داخل مبنى الجراحات التخصصية، وفي استقبال الطوارئ، مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين، بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية.
وناشدت "الصحة الفلسطينية" المؤسسات الأممية لإيقاف المجزرة الوحشيّة فوراً ضد المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى.
وفي وقت سابق من يوم أمس؛ اقتحمت قوات الاحتلال المدرسة الأميركية قرب مجمع الشفاء الطبي، واعتقلت النازحين من الرجال، كما طلبت من النساء التوجه إلى مدينة دير البلح وسط القطاع عبر شارع الرشيد، بينما تواصل قوات مشتركة من جيش الاحتلال و"الشاباك" عملية عسكرية مركزية بالمستشفى.
وتُضاف جريمة "الشفاء الطبي" إلى ثمانية مجازر وحشية ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أدى لارتقاء 81 شهيداً و116 جريحاً، الأمر الذي يرفع عددهم إلى 31726 شهيداً و 73792 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وأدانت الفصائل الفلسطينية استهداف الاحتلال للمستشفيات، والتي كان آخرها العدوان على مستشفى الشفاء الطبي، بهدف تدمير القطاع الصحي، مؤكدة أن استهداف المشافي هو استكمال لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.
وأكدت حركة "حماس" أن جرائم الاحتلال وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني، ومجمع الشفاء الطبي بغزة لن يصنع له صورة انتصار.
وقالت "حماس"، في تصريح لها أمس، إن "جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع "لنتنياهو" وجيشه الصهيوني أي صورة انتصار، بل ما يجري ينم عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".
ونوهت إلى الجريمة الجديدة التي "يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي والمنطقة المحيطة به وذلك باستهداف مباني المستشفى بشكل مباشر دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".
وأكدت "حماس" على أن "فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني، والتي أحد أركانها تدمير المنشآت الطبية في القطاع".
وطالبت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق جرائم الصهاينة النازيين ضد القطاع الطبي، المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
وبالمثل؛ قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن قيام جيش الاحتلال الفاشي بحصار وقصف مستشفى الشفاء، وقتله العشرات من الأبرياء خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي، هو رد واضح من حكومة "نتنياهو" على المواقف الدولية والأوروبية المطالبة بوقف الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني.
وأضاف فتوح أن ما يحدث بالمرافق الطبية ومستشفى الشفاء هو جريمة حرب وانتهاك فاضح وصارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مثلما يهدف إلى إفشال المساعي والمبادرات لإيقاف الحرب الوحشية وإطالة أمدها على حساب الآلاف من الأبرياء من الأطفال والنساء لاستمرار بقاء حكومة نتنياهو النازية والهروب من أزماته الداخلية.
من جانبها، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الحرب المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والمرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بما في ذلك النازحون المتواجدون في مدارس الإيواء المحاصرة، كذلك حياة من يتم اعتقالهم منهم.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أن المدنيين الفلسطينيين لا زالوا ضحايا لعدم اكتراث جيش الاحتلال بحياتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وضحايا أيضا للفشل الدولي في فرض أي إجراء من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، رغم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.
وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، محذرة من مخاطر تهجير المدنيين من شمال القطاع.
في غضون ذلك؛ طالب الوزير المتطرف "بن غفير"، بالسماح لليهود بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى، خلال فترة العشر الأواخر من رمضان، خلافًا للسياسة القائمة منذ سنوات.
ونقل الوزير المتطرف طلبه، إلى المسؤولين في شرطة الاحتلال، لمناقشة الأمر على طاولة الحكومة، في الأسبوعين المقبلين.
وفي وقت سابق، طلب "بن غفير" من حكومة الاحتلال، منع سكان الضفة الغربية، من دخول القدس للصلاة في "الأقصى" خلال رمضان، بالإضافة إلى تقييد دخول الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، مما أثار موجة تحذيرات من مسؤولي أمن الاحتلال، لما يمكن أن يتسبب فيه بتفجير الأوضاع.
يُذكر أن الاحتلال، تعمّد منذ اليوم الأول لشهر رمضان نصب حواجز حديدية، والتضييق على المصلين، وشن حملة اعتقالات بين الشبان، وإبعاد عدد من المقدسيين والمرابطين عن المسجد طوال شهر رمضان، كخطوة "خطيرة" لتفريغ الأقصى وتصعيد انتهاكاته.

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