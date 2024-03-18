انفجارات ضخمة بعد 3 غارات إسرائيلية على مدينة رفح

انفجارات ضخمة بعد 3 غارات إسرائيلية على مدينة رفح
التاريخ
3/18/2024 11:28:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات على مناطق متفرقة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
بدورها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات انفجارات ضخمة بعد سلسلة غارات تنفذها طائرات الاحتلال على مدينة رفح.
MENAFN18032024000072011014ID1107993474
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.