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انفجارات ضخمة بعد 3 غارات إسرائيلية على مدينة رفح

3/18/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات على مناطق متفرقة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
بدورها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات انفجارات ضخمة بعد سلسلة غارات تنفذها طائرات الاحتلال على مدينة رفح.

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