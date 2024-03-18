الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مارتن إنديك* - (فورين أفيرز) 2024/2/20

صديق في ضيق

ثمة في الحقيقة عائقان رئيسان يقفان أمام تنفيذ مثل هذه الخطة: الطرفان الأساسيان المتحاربان في هذا الصراع. وفي حين أن سيطرة "حماس" على شمال غزة غير مؤكدة في الوقت الحالي، فإن الحركة ما تزال تحتفظ بمعاقلها تحت الأرض في مدينتي خان يونس ورفح الجنوبيتين. وما تزال الحركة تحتجز حتى الآن نحو 130 رهينة تقوم باستخدامهم كورقة للمساومة. ومن جهة أخرى، كلما طال أمد القتال، تزايدت الضغوط الداخلية على نتنياهو ليوافق على صفقة تتضمن وقفًا شبه دائم لإطلاق النار في مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى الفصائل الفلسطينية، وهو ما قد يترك جزءًا كبيرًا من البنية التحتية لـ"حماس" وآليات سيطرتها سليمة لم تُمس.

في الأثناء، تستطيع واشنطن أن تحاول إقناع الجيش الإسرائيلي بالتحول إلى نهج أكثر استهدافاً ودقة يؤدي إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين. لكنّ إنشاء أي نظام في مرحلة ما بعد الحرب يتطلب أولًا تعطيل نظام القيادة والتحكم لدى "حماس"، وهذه نتيجة ليست مضمونة الآن على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يعتمد بقاء ائتلاف حكومة نتنياهو مع الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة على رفض حل الدولتين وأي عودة للسلطة الفلسطينية إلى غزة. وعلى الرغم من التكهنات الشائعة في إسرائيل والتي تتحدث عن إجبار نتنياهو على التنحي في القريب وأن انتخابات جديدة ستجلب ائتلافاً وسطياً إلى السلطة، إفإن مهارات البقاء التي يمتلكها نتنياهو لا تُضاهى، ولذلك لا ينبغي استبعاده أبدًا من الحسابات.

لكن بايدن يمتلك نفوذًا كبيرًا على نتنياهو. كما يعتمد الجيش الإسرائيلي الآن بقوة على الإمدادات العسكرية الأميركية، في وقت يتأمل فيه احتمال اضطراره إلى خوض حرب على جبهتين، ضد "حماس" في غزة و"حزب الله" في جنوب لبنان. وقد استهلكت العمليات الإسرائيلية كميات هائلة من العتاد في حملتها في غزة، مما اضطر إدارة بايدن مرتين على بذل جهود ملحة لتسريع إعادة الإمداد مع تجاوز المراجعة التي ينبغي أن يجريها الكونغرس. وحتى لو ذهبت إسرائيل إلى حملة تكون أكثر دقة واستهدافاً في غزة، فإنها ستحتاج إلى إعادة بناء ترسانتها والاستعداد لحرب محتملة مع "حزب الله" يمكن أن تستهلك الموارد بكثافة.

وحتى الآن، يبدي بايدن ترددًا في تأخير إعادة الإمداد حتى لا يبدو وكأنه يقوض أمن إسرائيل. لكن بايدن يمكنه أن يعمد، في مواجهة مع نتنياهو، إلى المماطلة في اتخاذ بعض القرارات من خلال ربطها بإجراءات بيروقراطية أو طلب مراجعات من الكونغرس. وقد يدفع مثل هذا التصرف الجيش الإسرائيلي إلى الضغط على نتنياهو للرضوخ. كما قد يأتي هذا الضغط أيضاً من كبار الجنرالات من أصحاب الأوسم الذين يخدمون في حكومته الحربية الطارئة، مثل الجنرالين المتقاعدين بيني غانتس وغادي أيزنكوت، اللذين يقودان حزبا رئيسيا في المعارضة؛ ويوآف غالانت، وزير الدفاع.

وقد بدأنا نشهد هذه الدينامية مسبقًا. وعلى الرغم من الجهد الجبار المبذول، تمكنت إدارة بايدن من إقناع الجيش الإسرائيلي بإعادة صياغة استراتيجيته وتكتيكاته والحد من نطاق عملياته ضد "حماس"، وضبط التوسع في مواجهة "حزب الله". كما أقنعته بالسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك فتح ميناء أسدود الإسرائيلي أمام الإمدادات. وفي الأثناء، أعرب غالانت علناً عن دعمه لفكرة اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور في غزة، في ما يتعارض مباشرة مع موقف رئيس الوزراء.

الآن، تشكل الولايات المتحدة خط الدفاع الأول عن إسرائيل في الكثير من النواحي. وسوف يستمر الجيش الإسرائيلي، على المدى الطويل، في الاعتماد بشكل أساسي على الدعم العسكري الأميركي لإعادة بناء قوة ردعه التي عانت انتكاسة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وقد تجسدت هذه الاعتمادية المتجددة بوضوح في قيام الولايات المتحدة بنشر مجموعتين من حاملات الطائرات القتالية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وإرسال غواصة نووية إلى المنطقة لردع إيران و"حزب الله" عن الانضمام إلى المعركة في بداية الحرب. قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كانت القدرات العسكرية الإسرائيلية كافية لردع الخصوم، مما أتاح للولايات المتحدة نشر قواتها الأساسية في أماكن أخرى. لكنّ تقريرًا للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفاد بأنه عندما قرر المسؤولون الأميركيون في كانون الثاني (يناير) أن الوقت قد حان لسحب إحدى مجموعتي حاملات الطائرات القتالية، طلب منهم الجيش الإسرائيلي إبقاءها.

يشكل هذا الاعتماد الكبير على الدعم التكتيكي والاستراتيجي للولايات المتحدة ظاهرة جديدة. كانت واشنطن في العادة خط الدفاع الثاني لإسرائيل، لكنّ قيامها بنشر مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات الأميركية يشير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت، في بعض النواحي، خط الدفاع الأول عن تل أبيب. ولم تعد إسرائيل قادرة على "الدفاع عن نفسها بنفسها" كما قال نتنياهو متفاخرًا في كثير من الأحيان قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). وعلى الرغم من أنه قد يحاول فعل كل ما يمكن لتجاهل هذا الواقع الجديد، فإن الجيش الإسرائيلي لا تستطيع أن تتحمل التكاليف.

في الوقت نفسه، تجد إسرائيل نفسها أمام موجة غير مسبوقة من الانتقادات الدولية بسبب استخدامها العشوائي للقوة في المراحل الأولى من الحرب، عندما ردّت بدافع الغضب أكثر مما فعلت على أساس حسابات مدروسة. وقد أدى ذلك إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي كانت الحصن المنيع المدافع بلا توقف عن إسرائيل في وجه الانتقادات الدولية، والتأكيد على حقها في مواصلة الحرب ضد "حماس" على الرغم من كل المطالبات العالمية بوقف إطلاق النار. وقد رأت الولايات المتحدة أن ما تقوم به إسرائيل يخدم المصالح الأميركية أيضاً، لأن تدمير "حماس" يشكل شرطاً مسبقًا لنظام أكثر استقراراً وسلاماً في غزة. لكن عدم تصويت الولايات المتحدة باستخدم حق النقض (الفيتو) مرة واحدة على قرار في مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعني فرض عقوبات على إسرائيل. ويمنح تحكم الولايات المتحدة بهذه العزلة السياسية، إلى جانب اعتماد تل أبيب المتزايد على الدعم العسكري الأميركي، لواشنطن نفوذاً كبيراً على إسرائيل.

حتى الآن، كان نتنياهو عازماً على مقاومة نفوذ الحليف الحقيقي الوحيد لإسرائيل في المجتمع الدولي، وعبر عن ذلك بالرفض العلني الصريح لحل الدولتين من أجل الحفاظ على تماسك ائتلافه وثناء مؤيديه على وقوفه في وجه الولايات المتحدة. لكنّ بايدن يظل قادرًا على استخدام أدوات أخرى للضغط إلى جانب المماطلة في إعادة الإمداد العسكري أو التهديد بعدم استخدام الفيتو أو الامتناع عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي تستهدف إسرائيل. في الحقيقة، يعتمد نتنياهو على المجتمع الدولي في تمويل إعادة إعمار غزة. ومن المؤكد أن إسرائيل ليست في وضع يمكنها من دفع نحو 50 مليار دولار -المبلغ المطلوب لإصلاح الأضرار التي نجمت عن حملتها العسكرية. وإذا لم يتوصل نتنياهو إلى تفاهم مع بايدن حول مسار قابل للتطبيق نحو التوصل إلى حل قائم على أساس الدولتين، فإن إسرائيل هي التي ستتحمل العواقب. وقد أوضحت الدول العربية الغنية بالنفط والغاز بشكل متكرر أنها لن تتحمل تكاليف إعادة إعمار غزة ما لم يكن هناك التزام راسخ وواضح بإقامة دولة فلسطينية. وإذا تركت غزة مع الخراب الكبير الذي لحق بها، فسيكون من شأن ذلك أن يضمن استعادة "حماس" سيطرتها على القطاع، وسيكون ذلك سببًا في وجود دولة منهارة على حدود إسرائيل. وربما لا يدرك نتنياهو هذه العواقب بعد، لكنه لا يمتلك خيارًا سوى العثور على طريقة لتلبية المطالب.

أخيراً، يستطيع بايدن التأثير في النقاش العام في إسرائيل من خلال تجاوز نتنياهو ومخاطبة الشعب الإسرائيلي. إنهم يقدرون بشدة أنه كان هناك من أجلهم في أحلك الأوقات بعد هجوم السابع من أكتوبر. بالاسترجاع، أسهمت زيارته لإسرائيل في طمأنة البلاد عندما لم يتمكن نتنياهو من فعل ذلك. ومنذ ذلك الحين، شاهد الإسرائيليون رئيس الولايات المتحدة وهو يدافع عنهم، ويناضل من أجل عودة الرهائن الإسرائيليين، ويسارع إلى إرسال الإمدادات العسكرية إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، ويستخدم حق النقض ضد قرارات الأمم المتحدة التي تنتقد إسرائيل. وعلى النقيض من ذلك، كانت شعبية نتنياهو بين الإسرائيليين في أدنى مستوياتها على الإطلاق قبل السابع من أكتوبر بسبب حملته المثيرة للانقسام التي تخدم المصالح الشخصية والرامية إلى الحد من صلاحيات القضاء. ولو أجريت انتخابات اليوم، فإنه سيُمنى بهزيمة ساحقة. وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن أكثر من 70 في المائة من الإسرائيليين يريدون منه التنحي. وفي الوقت نفسه، عبر أكثر من 80 في المائة من الإسرائيليين عن استحسانهم ورؤيتهم الإيجابية تجاه القيادة الأميركية في أعقاب الحرب، وأشاروا إلى أنهم يفضلون بايدن على ترامب بفارق 14 نقطة مئوية، وهي المرة الأولى منذ عقود التي يفضل فيها الإسرائيليون المرشح الديمقراطي على المرشح الجمهوري لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ما الذي يجب أن يفعله بايدن

في حال وجد بايدن نفسه في مواجهة مع نتنياهو، فإن خطابًا يتوجه فيه إلى الشعب الإسرائيلي يمكن أن يمنح الرئيس الأميركي الأفضلية. وسيكون الوقت الأمثل لذلك هو الفترة التي تعقب توسط الولايات المتحدة في عملية تبادل أخرى للرهائن الإسرائيليين في مقابل السجناء الفلسطينيين -وهي خطوة سيكون الإسرائيليون ممتنون كثيرًا لها. ولن يكون الهدف الترويج لحل الدولتين لأن الإسرائيليين غير مستعدين لقبوله بعد، وإنما سيكون تقديم تفسير ودي لما تحاول الولايات المتحدة فعله لتأمين الاستقرار في "مرحلة ما بعد الصراع" في غزة، وبالتالي منع إمكانية تكرار ما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وتحديد مسار تدريجي لإنهاء الصراع الأوسع نطاقًا مع مرور الوقت.

سوف يشرح بايدن أنه لا يريد أن يرى إسرائيل العزيزة عالقة في حرب لا نهاية لها، حيث يُضطر كل جيل لاحق إلى إرسال أبنائه للقتال في شوارع غزة ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وسوف يعرض بدلًا من ذلك مساراً بديلاً يجلب الأمل في تحقيق سلام دائم في حال انسجمت الحكومة الإسرائيلية مع تصوره. وينبغي أن يفند ادعاء نتنياهو بأن على إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الشاملة في الضفة الغربية وغزة، من خلال التأكيد على الترتيبات الأمنية البديلة التي ستشرف عليها الولايات المتحدة، بما في ذلك تجريد الدولة الفلسطينية المتصورة من السلاح، بطريقة تجمع بين مراعاة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية واحترام السيادة الفلسطينية، ويضمن أن يتمتع الإسرائيليون بدرجة أكبر من الأمن والسلامة مقارنة بما قد يوفره الاحتلال العسكري الدائم.

سوف يكون الرضوخ لبايدن متعارضًا بالتأكيد مع كل غرائز نتنياهو السياسية. ويعرف نتنياهو أن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن له البقاء في منصبه الآن هو الحفاظ على ائتلافه مع القوميين المتطرفين الذين يعارضون بشدة إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية وحل الدولتين. وإذا استسلم نتنياهو، فإنه سيكون أمام خطر كبير بخسارة موقعه في السلطة. وعندما يجد نتنياهو نفسه في مأزق مع خيارات قليلة، فإنه عادة ما يلجأ إلى المناورة للتعامل مع الموقف، فيقدم تنازلات بسيطة للولايات المتحدة بينما يطمئن مؤيديه المتشددين إلى أن تنازلاته ليست جوهرية. وعندما تعلق الأمر بقضية المستوطنات الإسرائيلية بشكل خاص، فقد نجح دائمًا باستخدام هذه الحيلة على مدار 15 عاماً.

لكن خدعته انكشفت الآن. لم يعد نتنياهو يستطيع أن يدعي بشكل مقنع أنه يدعم حل الدولتين. لقد فعل ذلك من قبل، في العام 2009، لكنه أصبح من الواضح بعد ذلك أنه كان يكذب، خاصة وأنه يتباهى الآن بأنه منع قيام دولة فلسطينية. ولكن، حتى لو استمر نتنياهو في معارضته لهذا الحل، فإن التعاون مع الخطة الأميركية في مرحلة ما بعد الحرب في غزة من شأنه أن يلزمه باتخاذ إجراءات، مثل السماح للسلطة الفلسطينية بالعمل في غزة وتقييد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما سيشكل طريقاً موثوقاً نحو تحقيق حل الدولتين، مما سيعرض ائتلافه الهش للخطر ويفضي على الأغلب إلى إنهاء مسيرته المهنية.

حتى الآن، يبدو أن بايدن يفضل بوضوح تجنب مواجهة مع نتنياهو. لكن المواجهة تبدو حتمية. وبينما يفكر الرئيس في كيفية لفت انتباه نتنياهو إلى الاحتمالات، فإنه يحتاج إلى العثور على طريقة لتغيير حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي -أو، في حال إصرار نتنياهو على المقاومة، العمل على حشد الدعم الشعبي الإسرائيلي للنهج الذي يفضله بايدن لـ"مرحلة ما بعد الصراع".

ينبغي على بايدن أن يوضح للإسرائيليين الخيارات الحقيقية المتاحة أمامهم. يمكنهم مواصلة الاستمرار في السير على الطريق المؤدي إلى حرب أبدية مع الفلسطينيين؛ أو بخلاف ذلك تبني الخطة الأميركية لـ"مرحلة ما بعد الصراع"، والفوز باتفاق سلام مع السعودية وعلاقات أفضل مع العالمين العربي والإسلامي الأوسع. وعلى الرغم من أن نتنياهو رفض مثل هذه الشروط علناً، إلا أنه فعل ذلك بعد اقتراحها عليه في أحاديث خاصة. ويجب على بايدن أن يحاول مرة أخرى، لكنّ عليه هذه المرة أن يعرض الصفقة مباشرة على الجمهور الإسرائيلي بطريقة يمكن أن تصرف تركيزهم عن الصدمة التي أحدثها السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

بالإضافة إلى ذلك، سوف يواجه بايدن مشكلة مماثلة -ولو أنها أقل حدة- عندما يتطلب الأمر إقناع الفلسطينيين والقادة العرب، الذين لا يملكون سبباً كافياً ليضعوا ثقتهم في التزامه بإقامة دولة فلسطينية، خصوصاً وأنهم يدركون أنه قد لا يكون موجوداً في البيت الأبيض في العام 2025. ولن يكون تأمين موافقتهم سهلاً. ولذلك اقترح بعضهم أن على الولايات المتحدة أن تعترف بالدولة الفلسطينية الآن، على أن يجري التفاوض على حدودها في وقت لاحق. لكنّ أي مبادرة كبرى من هذا القبيل ستكون أشبه بوضع العربة أمام الحصان، فتكون بذلك متعارضة مع الترتيب المنطقي. وفي الأساس، يجب أن تشرع السلطة الفلسطينية أولاً في بناء مؤسسات تتمتع بالصدقية والشفافية وخاضعة للمساءلة، وإظهار أنها "دولة في طور التكوين" جديرة بالثقة، قبل أن تحظى باعتراف دولي.

لكنّ هناك طريقة أخرى لإظهار الالتزام الأميركي والدولي بحل الدولتين. كان الأساس الذي استندت إليه كل المفاوضات السابقة بين إسرائيل وجيرانها العرب والفلسطينيين هو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، الذي اعترفت به وقبلته إسرائيل والدول العربية بعد "حرب الأيام الستة" في العام 1967. (في العام 1988، قبلت منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً بهذا القرار كأساس للمفاوضات التي أدت إلى اتفاقيات أوسلو). لكنّ القرار 242 لم يتطرق إلى القضية الفلسطينية بإشارة عابرة إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين. ولا يتطرق القرار إلى ذكر أيٍّ من قضايا الوضع النهائي الأخرى، على الرغم من أنه يؤكد بوضوح على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب" وضرورة الانسحاب الإسرائيلي "من أراض" احتلتها (وليس "كل الأراضي" التي احتلتها) في حرب 1967.

يمكن أن يضفي قرار جديد معدّل يصدر عن مجلس الأمن، ويهدف إلى تحديث القرار 242، طابعاً رسمياً على التزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحل الدولتين ضمن إطار القانون الدولي. وربما يستشهد القرار الجديد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الداعي إلى إقامة دولتين لشعبين على أساس الاعتراف المتبادل بين دولة إسرائيل اليهودية ودولة فلسطين العربية. ويمكنه أيضاً أن يدعو الجانبين إلى تجنب التدابير أحادية الجانب التي يمكن أن تعرقل تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك النشاط الاستيطاني والتحريض والإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يطالب القرار بإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين "في الوقت المناسب" من أجل حل قضايا الوضع النهائي كافة، وإنهاء الصراع وكل ما ينشأ عنه من قضايا ومطالبات. وإذا اقترحت الولايات المتحدة مثل هذا القرار، وإذا أيدته السعودية ودول عربية أخرى، وجرت المصادقة عليه بالإجماع، فلن يكون أمام إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية أي خيار سوى القبول به، تماماً مثلما وافقتا على القرار رقم 242.

حان الوقت

لا تنتهي الحروب في كثير من الأحيان إلا بعد أن ينهك الطرفان نفسيهما ويصلا إلى قناعة بأن التعايش مع العدو سيكون أفضل من مواصلة الجهود العبثية لمحاولةتدميره. وما يزال الإسرائيليون والفلسطينيون بعيدون الآن عن هذه النقطة. لكنهما قد يشرعان، بعد أن ينتهي القتال في غزة وتهدأ النفوس، في تأمل كيف سيبلغان تلك المرحلة. وثمة مسبقًا بعض الأسباب التي تدعو إلى الأمل. وأحد أسباب التفاؤل، على سبيل المثال، هو عدم استجابة المواطنين العرب داخل إسرائيل حتى الآن لدعوة "حماس" إلى بدء انتفاضة. وفي الحقيقة، لم تقع الكثير قليل من أعمال العنف الطائفي في المدن العربية اليهودية المختلطة في إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، في حين أن أحد أبرز قادة المجتمع العربي - الإسرائيلي؛ السياسي وعضو الكنيست منصور عباس (لا يمت بصلة قرابة للرئيس الفلسطيني)، دافع بشجاعة عن هدف التعايش.

كتب عباس في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في أواخر تشرين الأول (أكتوبر): "علينا جميعاً، مواطنين عربًا ويهودًا، أن نبذل قصارى جهدنا للتعاون من أجل الحفاظ على السلام والهدوء". وأضاف: "سوف نعزز نسيج العلاقات، ونؤكد التفاهم والتسامح في سبيل تجاوز هذه الأزمة سلمياً". وفي الوقت نفسه لم يلجأ الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى العنف الشعبي (سوى في حوادث فردية)، على الرغم من الاستفزازات وعمليات النهب التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون. وربما يشعر الفلسطينيون من الضفة الغربية الذين كانوا يعملون في إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، البالغ عددهم نحو 150.000، بشكل مفهوم، بالإذلال الشديد، لكنهم يفضلون العودة إلى أعمالهم بدلاً من رؤية أولادهم وهم يشتبكون مع الجنود الإسرائيليين عند نقاط التفتيش.

حتى الآن، ما يزال الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء غير مستعدين لتقديم التنازلات الكبيرة التي يتطلبها التعايش الحقيقي، وهم أقل استعداداً للقيام بذلك الآن مما كانوا عليه في نهاية عهد إدارة كلينتون، حينما فشلوا في إبرام صفقة. لكن التكاليف الهائلة المترتبة على رفض التسوية أصبحت أكثر وضوحًا في الأشهر الأخيرة، وسوف تزداد وضوحاً في السنوات المقبلة. ومع مرور الوقت، ربما تدرك الأغلبية في كلا المجتمعين أن الطريقة الوحيدة لتأمين مستقبل أطفالهم هي الانفصال باحترام بدلًا من مواصلة الانخراط في صراع تغذيه الكراهية. ومن الممكن التعجيل في إدراكهم لهذا بظهور قيادة مسؤولة وشجاعة في كلا الجانبين، في حال أرادا ذلك ذات يوم. وفي الأثناء، يمكن أن تبدأ العملية بالتزام دولي بقيام دولة فلسطينية عربية تعيش في سلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل اليهودية، وهو وعد قطعته الولايات المتحدة، وأيدته الدول العربية والمجتمع الدولي، واكتسب صدقية من خلال الجهود المتضافرة الرامية إلى خلق نظام أكثر استقراراً في غزة والضفة الغربية. وفي النهاية، ربما تصل أطراف الصراع وبقية العالم إلى قناعة بأن عقوداً من الدمار والإنكار والخداع لم تتمكن من القضاء على حل الدولتين -بل إنها جعلته أقوى.



*مارتن إنديك Martin Indyk: زميل لوي المميز في مجلس العلاقات الخارجية. كان قد عمل عن كثب مع القادة العرب والإسرائيليين والفلسطينيين أثناء توليه عددًا من المناصب الرفيعة خلال فترة إدارتي كلينتون وأوباما، بما فيها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وهو مؤلف كتاب "سيد اللعبة: هنري كيسنغر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط" Master of the Game: Henry Kissinger and the Art of Middle East Diplomacy.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Strange Resurrection of the Two-State Solution: How an Unimaginable War Could Bring About the Only Imaginable Peace