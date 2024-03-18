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أبرز ما تضمنته مكالمة بايدن ونتنياهو حول هجوم رفح

3/18/2024 11:27:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبرز ما تضمنته المكالمة الهاتفية بين الأخير والرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الهجوم البري الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام به في رفح.


وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ نتنياهو، الاثنين، أن هجوما بريا واسع النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح سيشكل "خطأ".


وأضاف، في بيان، أن نتنياهو وافق على طلب بايدن إرسال وفد من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى واشنطن لمناقشة هذا الهجوم، و"نهج بديل" محتمل.


وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، خلال إحاطة الاثنين، إن "الرئيس شرح لِمَ هو قلق للغاية إزاء احتمال شن إسرائيل عمليات عسكرية واسعة النطاق في رفح".


وأشار سوليفان إلى أن "عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ستكون خطأ، ستؤدي إلى وفاة مزيد من المدنيين الأبرياء، وستفاقم الأزمة الإنسانية الكبيرة أصلا، وستعمّق الفوضى في غزة، وتزيد عزلة إسرائيل دوليا".


وطلب بايدن إرسال وفد من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى واشنطن لمناقشة هذا الهجوم و"نهج بديل" محتمل، ووافق نتنياهو على "إجراء هذا النقاش وعلى هذا الالتزام"، وفق سوليفان.

بدوره، قال نتنياهو، الاثنين، إنه أكد لبايدن، خلال مكالمة هاتفية، تصميم إسرائيل على "تحقيق جميع أهداف الحرب"، بما في ذلك "القضاء على حماس".


ووفق بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو: "تحدثتُ هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تحدثنا عن تطورات الحرب الأخيرة بما في ذلك تصميم إسرائيل على تحقيق جميع أهدافها: القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل مطلقًا، مع توفير المساعدات الإنسانية الأساسية التي تساعد على ذلك".


وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة، خلّفت دمارًا هائلًا، ونحو 31700 قتيل و31500 جريح على الأقل، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين.


ومع تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في غزة، أمر بايدن، الشهر الحالي، القوات الأمريكية بالمباشرة بإلقاء المساعدات الإنسانية من الجو لسكان القطاع، كما أمر ببناء ميناء مؤقت قبالة القطاع لرسو سفن المساعدات الإنسانية.

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