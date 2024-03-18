سوريا.. غارة إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت تقارير سورية، فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات قوية هزت العاصمة السورية دمشق ومحيطها، بحسب وكالة الأنباء السورية.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إنه في "حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل".
وأضاف المصدر أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق".
وأكد أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".
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