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سوريا.. غارة إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف دمشق

3/18/2024 11:27:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت تقارير سورية، فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات قوية هزت العاصمة السورية دمشق ومحيطها، بحسب وكالة الأنباء السورية.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إنه في "حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل".
وأضاف المصدر أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق".
وأكد أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

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