قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية
التاريخ
3/18/2024 11:27:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس في الضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال داخل البنايات السكنية.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، ودهمت عددا من المنازل واعتقلت فلسطينيا.
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