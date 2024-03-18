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قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

3/18/2024 11:27:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس في الضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال داخل البنايات السكنية.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، ودهمت عددا من المنازل واعتقلت فلسطينيا.

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