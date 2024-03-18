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نبذة عن قوانين الانتخاب لدينا

3/18/2024 11:27:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

إن الدولة الحديثة تُبنى على أساس مشاركة كافة مواطنيها في عملية صنع القرار والتي تكون بطرق وأشكال مختلفة وفق نظامها السياسي، وهذا ما يسمونه“الديمقراطية”؛ فالمشاركة بالتمثيل تعطي الدول قوة وتحصيناً لجبهتها الداخلية، وأساس هذه المشاركة“الانتخاب”، وفي هذه المقالة سنسلط الضوء على النظام الانتخابي المتبع في كل قانون مر على عمر دولتنا، وكذلك بعض التغيرات التي طرأت عليها في كل قانون.
الدولة الأردنية ومنذ تأسيسها، وضعت دستور الإمارة الذي يبين النظام السياسي فيها وطريقة المشاركة في عملية صنع القرار، فكان ذلك من خلال القانون الأساسي (الدستور) في عام 1928 الذي نص على القواعد والمبادئ العامة للانتخاب، فقام المشرع الدستوري بترك تنظيمها لقانون الانتخاب، فصدر أول قانون للانتخاب في العام 1928، وهنا سأتطرق للنظام الانتخابي الذي كان متبعاً في كل قانون انتخاب مر على عمر دولتنا، ولا شك منها ما سجل له أنه متقدم ويعطي فسحة لآلية الاختيار والتمثيل الديمقراطي المتقدم، ومنها ما سجل عليه تأخرنا في المجال الديمقراطي والتقدم السياسي المأمؤل.
إن النظام الانتخابي المتبع في قانون عام 1928 كان يقوم عبر الاقتراع غير المباشر لأعضاء السلطة التشريعية، أما الاقتراع المباشر فيكون من خلال اختيار الناخب للمرشح بطريقة مباشرة كما هو معمول به الآن، أما غير المباشر فيكون باختيار الناخب للمندوبين أو ما يسمّى الناخبون الثانويون الذين يقومون بالتصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ومن ثم جاء قانون رقم (9) لسنة 1947 والذي بموجبه أصبح الانتخاب مباشراً لكافة الدوائر الانتخابية ما عدا دوائر بدو الشمال والجنوب، ومن ثم بالقانون المعدل رقم (79) لسنة 1951 بحيث أصبح انتخاب دوائر البدو بالاقتراع المباشر كما هو معمول به في كافة الدوائر الانتخابية.
في عام 1958 جاء قانون الانتخاب المعدل رقم (3) لسنة 1958 الذي تم فيه زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى الخمسين، بإضافة الدوائر الانتخابية للقدس والخليل ونابلس، وفي القانون المؤقت رقم (24) لسنة 1960 حدث تغير كبير على عدد الدوائر بحيث أضيفت دوائر الضفة الغربية وأصبح عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب (60) مقعداً مقسمة مناصفة ما بين الضفة الشرقية والغربية فيما الاقتراع أصبح مباشراً سرياً.
أما في العام 1974 دخل تعديل جوهري ومتقدم على قانون الانتخاب المعدل رقم (8) لسنة 1974، بحيث سمح للمرأة ولأول مرة أن يكون لها دور في النظام الانتخابي والمشاركة في عملية صنع القرار من حيث المشاركة بالانتخاب والترشح، أما القانون رقم (22) لسنة 1986 فقد عدل بعمر الناخب بحيث أصبح يدلي بصوته لمن أكمل تسع عشرة سنة شمسية في تموز من كل سنة حسب هذا القانون.
وبعد توقف الحياة الانتخابية والسياسية في الأردن لمدة زمنية ليست بالبسيطة عادت من خلال القانون المعدل رقم (23) لسنة 1989، والذي أُلغيت بموجبه المقاعد المخصصة للضفة الغربية بعد قرار فك الارتباط، وكان النظام الانتخابي المعمول به وفق هذا القانون هو القائمة المفتوحة، فكان لهذا القانون حظوة بالإجماع على أفضليته من خلال الاختيار الأفضل، وفيه إجماع حقيقي على اختيار الممثلين بطريقة ذات ضمانة للناخب باختيار الأكثر كفاءة، إلا أن العمل بهذا القانون لم يستمر طويلاً، حيث تم التحول إلى نظام الصوت الواحد وفق قانون الانتخاب المعدل رقم (15) لسنة 1993.
استمر العمل بنظام الصوت الواحد وفق قوانين الانتخاب أرقام (24) لسنة 1997 و (34) لسنة 2001 والمعدل رقم (11) لسنة 2003 ورقم (9) لسنة 2010، إلا أن قانون رقم (11) لسنة 2003 قد أحدث نقلة جديدة من حيث إدخال الكوتا النسائية للنظام الانتخابي، بحيث خصص للمرأة (6) مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب، وازداد عدد هذه المقاعد بموجب قانون عام 2010 بحيث أصبح (12) مقعداً مخصصاً للمرأة.
في عام 2012 صدر قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 الذي تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة الى 15 خمسة عشر مقعدا وبموجبه تم العمل بالنظام الانتخابي وفق دوائر محلية مخصص لها عدد من المقاعد ودائرة عامة واحدة لكافة محافظات المملكة وفق القائمة النسبية المغلقة.
عدل العمل بالنظام الانتخابي بموجب قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 بحيث أصبح العمل بنظام القائمة النسبية، وترك نظام الصوت الواحد.
إن الإصلاح والتجويد لا يحصل بالدول مرة واحدة، لهذا قررت الدولة الأردنية إدخال تحديثات على المشاركة السياسية وتعزيزها بحيث أجريت تعديلات على الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي منها قانون الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وصدر في العام 2022 قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 والذي يعمل بنظام انتخابي للدوائر المحلية، بالإضافة للدائرة العامة الانتخابية لجميع محافظات المملكة والمخصصة مقاعدها للأحزاب وفق القوائم النسبية المغلقة، وقد نص القانون على نسبة الحسم ما يسمى بالعتبة للدائرة المحلية والعامة.
ختاماً، فإن عدم الاستقرار في قوانين الانتخاب يُعدّ أمراً يؤثر على مسيرة الدول ، ويؤثر فيها على شكل الدولة ونظامها السياسي والطريقة المثلى في المشاركة في عملية صنع القرار؛ فالتغير المستمر والتعديل على هذا القانون له مساوئ عديدة تؤخر من تقدم الدول في مجالات المشاركة وتعزيز الحريات والديمقراطية الحقيقة، وفي المستقبل القريب سوف تجرى انتخابات في مملكتنا وفق نظام انتخابي يُعدّ تقدمياً، ونتمنى أن ينعكس بالإيجاب على دولتنا الأردنية وبكافة الصعد.

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