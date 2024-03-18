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هل يتم انقلاب السحر على الساحر؟

3/18/2024 11:27:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ينصدم الواحد/ة إذا كان يملك قدراً من الموضوعية والنزاهة من الإعلام العربي الغربي المتواطئ مع اسرائيل ضد هذا الشعب المنكوب باغتصاب وطنه وتشريده فيه وخارجه لأكثر من خمسة وسبعين عاماً. مجمل هذا الإعلام يصف القتلى الذين تقصفهم اسرائيل بالموتى، وأسرى العدو بالمخطوفين، وبالرهائن، وكأنه يوحي للمشاهد أو للسامع أو للقارئ أن المقاومة الفلسطينية عبارة عن عصابات مثل آل كابوني، وليست مقاومة شريفة وأصيلة مستمرة لنحو ثلاثة أرباع قرن تعمل لاسترجاع وطنها السليب وحريتها المفقودة. بينما يصف أطفالنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا عند العدو بالأسرى وكأنه أسرهم في معركة. إن كان لهذا الإعلام من معنى فإنه العداء لفلسطين، والوقوف والتحالف مع اسرائيل التي تغتصبها، وبالمناسبة فإن معاملة الأسرى في الإسلام أرقى بألف مرة من معاملتهم في اليهودية واسرائيل التي تفضل قتلهم دون أسرهم.
يتحدث كل منا عن التحول السياسي الشعبي في الغرب نحو فلسطين، والابتعاد عن اسرائيل، وحتى دخول كثير من أفراده في الاسلام اقتداء بالمعاملة اللطيفة للأسرى التي مثلتها المقاومة الفلسطينية في غزة التي خطفت أنفاس الأسرى والمشاهدين عن المعاملة مقابل الفظائع الاسرائيلية نحو المعتقلين الفلسطينيين الإداريين والسجناء المؤبدين والتدمير الإبادي الأعمى للشعب الفلسطيني في غزة. وسوف يتضاعف عدد المنددين بإسرائيل، ومشاعر الكراهية نحوها عندما يتوقف القتال ويرى الناس تفاصيل الفظائع الاسرائيلية في غزة بكيفها وكمّها.
ولفهم هذا التحول نحو التعاطف مع فلسطين، يجب أن نفسره علمياً فنقول: تؤمن الشعوب في العالم وبخاصة في الغرب بالإنسانية أو بحقوق الإنسان، وبحساسية شديدة لأي انتهاك لها، تسمو على الفروق الفرعية بينها وبين الضحايا في المنبت والأصل والعرق، أو اللون أو الدين أو المذهب وحتى العداء بينها وتبقى الإنسانية فوق الجميع أو هي الجامع المشترك الأعظم للبشرية.
وعليه فإن أي انتهاك متعمد لها يستفزها كأنه ضدها أو عليها، فسرعان ما تنطلق من إطارها وتقوم بالتصدي ضد منتهكها بالوسيلة أو بالأسلوب الممكن. ألم تتصدى فتاة أميركية في غزة للدبابة الإسرائيلية فجرفتها وقتلتها؟
جنون العظمة أو القوة في اسرائيل جعلها تعمى عن نتائج وحشيتها وبربريتها في غزة والضفة، ظنت أنه ليس بقدرة أحد أن يفتح فمه ضدها، فيدها طويلة وقادرة على سده، فتبين لها العكس، وأنها تصبح أضعف عندما تنتهك انسانية البشر وتهينهم.
لقد كشف طوفان الأقصى عن الحقيقة الاسرائيلية التي لم يكن يعرفها ويعاني منها أحد سوى الشعب الفلسطيني، ولقد استطاعت اسرائيل بهيمنتها السياسية والإعلامية والمالية والإعلامية واللاسامية والهولوكوست حتى تاريخه إخفاء هذه الحقيقة.
لقد كشف طوفان الأقصى وما تمخض عنه من تداعيات بالصوت والصورة وبوسائل أخرى كالتواصل الاجتماعي عن بربرية اسرائيل، وعن انتهاكها للإنسانية جمعاء، ولحقوق الإنسان وعن قتلها للأطفال في المهاد واحضان أمهاتهم.
لقد جعلت كل إنسان لم يفقد انسانيته يشعر أنها تعتدي عليه شخصياً، لقد استفزته وأنكرت انسانيته بتدميرها وعمداً وعلى مدار الساعة للبشر في قطاع غزة، فترك الناس بيوتهم وأعمالهم وبخاصة في الغرب وخرجوا للتظاهر ضدها، وللدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني. لم تكن اسرائيل تتوقع ذلك فقد كانت تظن أنها محصنة.
كما سقط القناع وسال المكياج عن وجه الواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وعن الفيلا في غابة. لقد انكشف طابقها وانكشفت لعبتها ، فما أغباها الذي تسبب به جنون العظمة أو القوة، فقد تبين أنها غاشمة أو مجنونة.
كان ابراهام بورنج رئيس البرلمان الاسرائيلي الأسبق الذي اعتزل السياسة يتنبأ بذلك عندما ذكر في كتاب له عنها:“ إن اسرائيل على درب هتلر وتنتظر المصير نفسه. إنها دولة فاشية تقوده زمرة من الفاسدين الخارجين على القانون”.

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