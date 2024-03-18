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الأميركيون يصرون أنها حرب دينية

3/18/2024 11:27:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يبدو أن العداء للإسلام والمسلمين، لم يعد مقتصرًا على من يُريد أن يتبوأ منصبًا في الولايات المتحدة الأميركية، إذ أصبح أيضًا سمة رئيسة، وشرطًا مهمًا، لمن يشغلون مناصب قيادية أو عُليا في مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية.
المرء، أيًا كانت معتقداته أو أفكاره أو توجهاته، ليس بحاجة إلى كثير من الذكاء، أو إنهاك نفسه في البحث والدراسة والتمحيص، ليخرج بنتيجة مفادها بأن الحرب ((الصهيو - أميركية))، على قطاع غزة، هي حرب دينية أو طائفية.. فالكثير من المسؤولين الأميركيين ورؤساء ومديري مراكز بحثية، يتعمدون بكل كبر وفجور، نعت الدين الإسلامي بـ))الإرهاب))، وأنه ((مُتعطش للدماء))، ووصف الكثير من أتباعة بـ))الإرهابيين)).
نقطة البداية ((الحديثة))، كانت في العام 2003، أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق، جورج بوش الابن، فقُبيل تنفيذ عملية احتلال العراق، صرح علنًا بأنها ((حملة صليبية))، وبعدها بعقدين من الزمان، أكد وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، بكل صلف وعنجهية، ((أتيت إلى هُنا (تل أبيب) ليس كوزير خارجية الولايات المتحدة، ولكن كيهودي))، ولطالما تفاخر بأنه يهودي الأصل.
وقبل أيام، كتب المُدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، روبرت ساتلوف، مقالًا لا يقل عداء، عن تصريحات بوش الابن، وبلينكن، فيه ما فيه من الفجاجة والاتهامات الباطلة ضد الإسلام والمسلمين، ((وأن الجانب الإسلامي يزيد عادة من حدة القتال خلال شهر رمضان)).
ساتلوف، لم يرمش له جفن، عندما اعتبر شهر رمضان الفضيل ((شهر حروب)) المسلمين، وأخذ يستعرض الانتصارات التي حققها المسلمون في هذا الشهر، بدءًا من غزوة بدر، ففتح مكة و))رودس))، مرورًا بوصول المسلمين إلى ساحل إسبانيا، وانتصار طارق بن زياد على ملك إسبانيا، انتهاء بانتصار صلاح الدين على ((الصليبيين))، والمماليك على التتار في معركة عين جالوت.
ساتلوف استعرض تلك المعارك، والتواريخ التي جرت فيها بالتفصيل، علمًا بأن الكثير من المسلمين لا يعرفون أوقات حدوثها. ولم يكتف بذلك فقط، لكنه ساوى بين الإسلام، دين الوسطية والاعتدال والمحبة والسلام، وبين تنظيم داعش الإرهابي، مُستشهدًا بأن الأخير ((متعطش للدماء في شهر رمضان))، وتغافل عامدًا متعمدًا عن أن المسلمين جميعهم متيقنون مائة بالمائة بأن هذا التنظيم لا يمت بأي صلة للإسلام والمسلمين، ويُصرحون بذلك جهارًا نهارًا.
وقدم ساتلوف نصيحة، قائمة على الزور والبهتان، للحكومة الأميركية (الشيطان الأكبر)، بـ))عدم الضغط على إسرائيل، وتعليق الحرب، احترامًا لشهر رمضان)).. ذلك قوله بملء فيه، إلا أنه غض طرفه عما أحدثته بلاده من دمار في العراق، إذ ما يزال العراقيون لحتى الآن يدفعوه ثمن جريمة الأميركيين في بلادهم.
ساتلوف لم يتطرق أبدًا إلى وحشية الجيش الأميركي، الذي جاء إلى العراق بحجة ((نشر الديمقراطية))، كيف قصف ملجأ العامرية، حيث كان يختبئ فيه نساء وأطفال وشيوخ كبار بالسن، بلا أي مُبالاة.. ولم يُشر إلى همجية ذلك الجيش عندما كان يغتصب العراقية على مرأى ومسمع الكثير من الجنود.
ساتلوف، لم يذكر أبدًا كيف كان الجيش الأميركي لا يرقب إلًا ولا ذمة في المعتقلين العراقيين، عندما مارس أفراده ((السادية)) عليهم.. ولم يهتم أبدًا إلى قتل أطفال ونساء العراق، وكم عدد الأرامل، اللواتي خلفهن جيش ((الديمقراطية)) الأميركية.. وقبل ذلك ما فعله بأفغانستان وتدميرها، وسرقة ما فيها من خيرات، على رأسها ((اليورانيوم)).
ساتلوف، لم يذكر قيمة المساعدات المادية التي قدمتها بلاده إلى الصهيونية، ولم يتطرق أبدًا إلى الأسلحة التي تُزود بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أجل مجازر جماعية وإبادة بحق أهل قطاع غزة.
لكن، ولكي أغيظك أكثر يا ساتلوف، أن كُل الحروب التي ذكرتها في مقالك، كانت حروبا مفصلية بالتاريخ.. إلا أنه لم تُسجل حالة اغتصاب واحدة، أو هتك حرمة بيت، ولا تدمير منزل على ساكنيها، أو بيت عبادة.

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