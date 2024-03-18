صرف 60 دينارا شهريا من صندوق الطالبات لـ 200 طالبة في البلقاء التطبيقية

MENAFN - Alghad Newspaper)، صرف 60 دينارًا شهريا لـ (200) طالبة ممن انطبقت عليهن الشروط، من أصل 255 طالبة تقدمن بطلبات للصندوق.



وقال العجلوني، إن الجامعة تسعى وضمن خططها واستراتيجياتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أهداف التعليم لمساعدة الطالبات من هذا الصندوق، تخفيفا للأعباء المالية على الطالبات وذويهن من خلال هذه المبالغ التي تساعد في تأمين بعض احتياجاتهن الدراسية، من مواصلات وقرطاسية وكتب.

وأضاف أن مساعدة الطالبات هي جزء من رسالة الجامعة وخدمة لأبنائنا الطلبة ومساعدتهم ودعمهم في هذا الشهر الفضيل، وأن الجامعة تسعى دوما لدعم ومساعدة أكبر قدر من الطلبة من خلال صندوق الطالب الفقير وصندوق الطالبات، والاهتمام بشؤونهم أو بأي قضية طلابية ومتابعتها.



وأشار أن اللجنة تعكف على دراسة مقترح من عضو اللجنة الوزير الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، بتوسيع خدمات الصندوق ليشمل جميع كليات الجامعة، مؤكدا أن الدراسة ستعرض على اللجنة في اجتماعها القادم.



ودعا المؤسسات الوطنية وخاصة مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء للتبرع لصندوق الطالبات ودفع زكاة الأموال لصالح الصندوق، علما بأنه يوجد فتوى شرعية من دائرة الإفتاء العام الأردنية، بجواز دفع زكاة الأموال لهذا الصندوق، لتتمكن إدارة الجامعة من توسيع شريحة الطالبات المستفيدات من الخدمات المالية التي يقدمها الصندوق.



وقدم الدكتور العجلوني، شكره لكل من تبرع لهذا الصندوق، سائلا الله أن يكون هذا التبرع في صحائف أعمالهم.

