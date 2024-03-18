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الشديفات: سنطبق أسس النجاح والإكمال والرسوب مهما كان عدد الغياب

3/18/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، بتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب للعام الدراسي 2023/2024، عقد مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات، الاثنين، اجتماعا لمديري ومديرات المدارس الحكومية في لواء الرصيفة، عبر تطبيق "تيمز" لمناقشة رصد غياب الطلبة وتجهيز قوائم من تجاوز الغياب وإرسالها إلى مديرية التربية والتعليم.

وشدد خلال الاجتماع، على مديري ومديرات المدارس ضرورة إرسال قوائم الغياب للطلبة الذين تجاوز غيابهم 20 يوما، في موعد أقصاه نهاية دوام الثلاثاء، مؤكداً أن المديرية ستطبق أسس النجاح والرسوب مهما كان العدد.

ووجّه الشديفات مديري ومديرات المدارس، إلى إرسال رصد غياب الطلبة عبر (سجلات المدرسة وسجلات مربي الصفوف) للمديرية التي ستقوم بتطبيق أسس النجاح والرسوب، مشيراً إلى ضرورة إبلاغ أولياء الأمور عن حالات الغياب للطلبة أولاً بأول، وتثبيت طرق إبلاغهم.

وأكد أن المديرية شكلت مجموعة لجان مساندة لأعمال مديري المدارس، في تفقد الطابور الصباحي وحضور الحصص الثلاثة الأولى، مبيّنا أن هذا الدور يأتي إضافة لدور مديري المدارس في ضبط عملية الغياب، مؤكداً ضرورة متابعة الطلبة المتأخرين عن الدوام الرسمي.

وأشار الشديفات إلى أن ظاهرة الغياب دخيلة على المجتمع الأردني، خاصة بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن المديرية لن تتوانى في تطبيق كافة تعليمات الوزارة في هذا الشأن، وأنها ستتخذ الإجراءات التي تحد من هذه الظاهرة.

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