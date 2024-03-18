2.7 مليون دينار قروض مزارعي السلط خلال 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي/ فرع السلط سلطان أبو هزيم، إن قيمة القروض التي منحها الفرع للمزارعين في عام
2023، بلغت مليونين و732 ألف دينار، استفاد منها 486 شخصا، ووفرت عشرات فرص العمل.
وبين أبو هزيم أن القروض اشتملت على تمويل
مشاريع الفقر والبطالة والمرأة الريفية والتمويل الريفي ومشاريع نوعية غير تقليدية؛
كالزراعات المائية والتصنيع الغذائي والتعليف والتعبئة والاستزراع السمكي، إضافة
إلى تمويل الاحتياجات الموسمية؛ كشراء أعلاف الحيوانات والبذور.
وأشار إلى أن الفرع مول مشروعات لسيدات مثلت
قصص نجاح؛ مثل مشروع منتجات صحية وطبية خالية من الجلوتين والسكر والملح، وتصنيع
منتجات لأشخاص يعانون من حساسية القمح، ومشغل تصنيع مخللات ومربيات، ومشروع
استيفيا لإنتاج مستخلص الاستيفيا عن طريق زراعة النبتة بطريقة مبتكرة تستخدم فيها
التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أبو هزيم أن المؤسسة وتزامنا مع اليوبيل
الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، أطلقت خدمة التأمين على القروض (حماية للمقترض
وضمان حق المؤسسة) للسير بمنح القروض من خلال التحصيل وديمومة المؤسسة. (بترا)
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